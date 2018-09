FAR: Sex akuta skattefrågor

Höjt avdrag för FoU–aktiviteter. I dag finns ett tak som gör att avdraget främst riktar sig till mindre företag. Inte ens om vi slopar det kommer vi i kapp omvärlden, men det är en början. I övrigt förordar FAR inga särregler.

Även om den ekonomiska tillväxten ser bra ut i Sverige just nu är den underliggande produktiviteten sjunkande räknat per person. Många av våra mest lovande nya företag utvecklas samtidigt i andra länder. Därtill kan en lågkonjunktur stå för dörren. FAR:s medlemmar som arbetar med internationella koncerner ser skillnader i förutsättningar gentemot våra konkurrentländer.

När valet nu är över kommer snabbt olika skatteförslag fram i debatten. Det är berikande. Men de grundläggande skattefrågorna efter valet bör ses som opolitiska. Därför har de också lyst med sin frånvaro under valrörelsen. Naivt? Nej! Oavsett regering måste flera åtgärder vidtas för att Sverige ska få en konkurrenskraftig beskattning av våra företag och dess investerare. Det är en förutsättning för varje fördelningspolitisk ambition, för Sveriges välfärd.

Men detta räcker inte. Förslagen bör ses som ett första steg som en ny regering, oavsett färg, måste presentera i anslutning till höstens budget. Under mandatperioden måste därtill arbetet med en ny skattereform påbörjas. Förslagen ovan ska ses som en ”brygglösning” fram till dess en stor skattereform är på plats. Utan dessa konkurrensskapande åtgärder riskerar Sverige förlora ytterligare mark under den tid som frågor utreds inom ramen för en skattereform. Under samma tid hinner kanske olika internationella organ knäcka koden till hur och var digitala tjänster av olika slag ska beskattas, bolagsbeskattningens 2.0. Detta kan då bli en del av en modern svensk skattereform.

FAR:s medlemmar arbetar nära företagen. Att fortsätta att lappa och laga i 1990 års reform har kommit till vägs ände. Få kan överblicka dagens regler och tillämpa dem. Större frågor tar ofta flera år att utreda och låta domstolar avgöra. Ofta med oförutsägbar utgång. Det håller inte och är frustrerande för ägare och rådgivare. Ekonomiska värden går förlorade, liksom tron på rättsapparaten. Utan tillit befinner vi oss snabbt i en annan värld.