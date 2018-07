Eva Redhe: Nu måste Sverige begära Natohjälp mot bränderna

Via EU har Sverige i dag fyra plan, varav, då detta skrivs, tre arbetar mot branden i Trängslet och ett är tillgängligt för övriga bränder. Detta efter över en vecka med mycket kraftiga bränder. Det räcker inte. Två till kommer på onsdag den 25 juli, men det räcker sannolikt inte heller. För få och för sent, kan man sammanfatta.

Sverige saknar egna plan för vattenbombning och är därmed helt beroende av snabb hjälp från omvärlden. Ju tidigare effektiv vattenbombning sätts in desto större möjlighet att få kontroll på elden.

I juli 2017 drabbades Montenegro av skogsbränder. De ansökte om stöd hos EADRCC den 17 juli och fick direkt stöd av ett flertal länder bland annat i form av sju plan för vattenbombning. Den 25 juli meddelades att bränderna var under kontroll.

De fick snabbt svar – inom två dygn hade de 18 plan för vattenbombning från nio länder. Sex dygn efter förfrågan om hjälp meddelade Israel att branden var under kontroll tack vare stöd från internationella partners.

Då Israel drabbades av omfattande skogsbränder 2016 ansökte de om hjälp via EADRCC den 24 november. Av EADRCC:s rapport från denna insats framkommer att Israel i sin formella ansökan om stöd särskilt efterfrågade plan för vattenbombning, då dessa kan bära och släppa många tusen liter vatten och är ett av de mest effektiva sätten att släcka bränder.

Natoorganet The Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre, EADRCC, genomför årligen övningar i att bekämpa bränder och hantera andra typer av naturkatastrofer. De har vana att snabbt gå ut till samtliga medlems- och partnerländer och fråga om stöd då ett land ansöker om detta. Ett exempel som visar på EADRCC:s snabbhet och kapacitet är den offentliga slutrapporten från bränderna i Israel för knappt två år sedan.

Sverige har hittills alltså, efter över en vecka av kraftiga bränder, erhållit totalt fyra plan för vattenbombning via EU. Två från Italien kom onsdag den 18 juli och två från Frankrike kom fredag den 20 juli tillsammans med ett koordineringsplan. MSB har nu tackat ja till två ytterligare plan, denna gång från Portugal, de är planerade till onsdag den 25 juli. Utöver planen har EU-länder hittills bidragit med sju helikoptrar. Dessa tar mindre vatten per flygning än planen, men fyller självfallet också en mycket viktig funktion. Jämför detta med Israel som alltså explicit bad Nato om plan för vattenbombning och inom två dygn hade erhållit 18 plan via Natos EADRCC.

På fråga om Dan Eliasson överväger att be Nato om stöd svarade han i fredags att han inte alls utesluter det. I söndags framkom via SVT att MSB nu för samtal med Nato om brandbekämpning. Man har informerat om hur situationen ser ut men man har inte gått in men en skarp förfrågan.

Frågan bör ställas varför Sverige inte sökte stöd från Nato så snart bränderna började och varför man ännu inte gjort det. Exemplen från andra drabbade länder visar att tidig insats med plan för vattenbombning tycks vara ett av de mer effektiva sätten att stoppa bränder.

MSB varnar för fortsatt mycket stor brandfara. I tider av extremt klimat ökar Sveriges behov av en god nationell beredskap, med tydlig och väl kommunicerad beslutskedja och organisation som kan agera snabbt och effektivt. Inklusive att omedelbart be om all nödvändig hjälp vi kan få utifrån så snart en nödsituation som denna uppstår.

Enligt utredaren efter branden i Västmanland 2014, Aud Sjökvist, i DN i lördags, behövs inga fler utredningar, då de underlag som behövs för att göra nödvändiga förändringar redan finns genom de över 30 utredningar som har gjorts av branden. Hon menar att det inom krisberedskapen finns en övertro på att arbetet ska gå till likadant i praktiken som i teorin. Men det krävs tydlig ledning och samverkan mellan alla berörda parter för att det ska gå, säger hon. Av intervjun framgår att när hon skulle kartlägga insatserna, analysera dem och komma med förslag på förbättringar blev hon chockad när hon fick reda på hur arbetet gått till. Hon efterfrågar en krisledande myndighet som kan göra arbetet tydligare och mer handfast i krissituationer.