EU och OECD är fel ute om bolagsskatten

Vem betalar egentligen bolagsskatten? Det är en fråga som lyser med sin frånvaro i skattedebatten, trots att bolagsskatten är en högaktuell fråga.

Bolagsskatten, en skatt på aktiebolags vinst, uppgår till 21,4 procent och motsvarar knappt 7 procent av skatteintäkterna i Sverige.

Opinionsundersökningar visar att de flesta tror att bolagsskatten i huvudsak betalas av företagets ägare. I själva verket finns det gott om stöd i forskningen för att det är löntagarna som betalar den största delen av bolagsskatten. Det visar ekonomen Matthias Bauer i en rapport som Timbro släppte i dagarna i samarbete med tankesmedjan Ecipe.

Finansdepartementet delar denna syn: ”Undersökningarna tyder på att produktionsfaktorn arbete bär en relativt stor andel (större än 50 procent) av bolagsskatten i en liten öppen ekonomi”, skriver departementet i en promemoria.

Det finns flera anledningar till detta. En är att investeringskapitalet är internationellt rörligt: investeringarna minskar därför i ett land som höjer bolagsskattesatsen. Lägre investeringar leder till färre maskiner och andra kapitalvaror i företagen, vilket gör att företagen producerar mindre, vilket leder till lägre löner.

Samtidigt bestäms kapitalägarnas avkastning på den internationella marknaden. På så sätt får löntagarna bära huvuddelen av bördan av en bolagsskattehöjning – och vice versa: det är framför allt löntagarna som gynnas av en bolagsskattesänkning.

Matthias Bauer räknar ut hur mycket bolagsskatt en genomsnittlig löntagare i olika OECD-länder betalar under antagandet att hälften av bolagsskattebördan bärs av löntagarna. I Sverige beräknar han det till 11 300 kronor per år, alltså knappt 1 000 kronor per månad, eller nästan lika mycket som det ursprungliga jobbskatteavdraget.

Trots att forskningslitteraturen visar att en betydande del av bördan av bolagsskatten bärs av löntagarna saknas denna dimension helt i diskussionerna i EU och OECD, där reglerna för internationell bolagsbeskattning till stor del utformas i dag.

Varken EU-kommissionens konsekvensanalys av den föreslagna omsättningsskatten på digitala företag eller OECD:s rapport om skatteutmaningarna för den digitala ekonomin nämner skattebördefördelning (incidens) en enda gång. Det är anmärkningsvärt eftersom de föreslagna förändringarna av internationella skatteregler kommer att få stora fördelningskonsekvenser.

Ytterst är det enskilda medborgare i sina roller som löntagare, konsumenter, företagare och investerare som kommer att drabbas.