EU förstärker smutsig industris konkurrensfördel

I dagarna har EU-kommissionen presenterat sitt förslag till klimatlag. Samtidigt agerar EU-kommissionen i rakt motsatt riktning genom att fortsätta överkompensera de sämsta i klassen i stålindustrin med gratis utsläppsrätter för 11–15 miljoner ton koldioxid och genom att inte släppa in LKAB:s pellets i samma jämförelsegrupp som de andra sinter och pelletstillverkarna. 15 miljoner ton är lika mycket som trafiken på svenska vägar släpper ut per år.

I början på 1960-talet släppte LKAB ut 192 kilo koldioxid per ton färdig produkt. Sedan dess har vi minskat våra utsläpp genom innovation och ständiga förbättringar till cirka 30 kilo per ton färdig produkt. Europas stålverk släpper fortfarande ut 191 kilo koldioxid per ton färdig sinter, där har ingenting hänt under de senaste sextio åren.

LKAB har sökt om att tillhöra samma jämförelsegrupp som sinter och pellets tillverkad vid stålverken. Om LKAB släpps in där skulle från nästa årsskifte stålverkens fria utsläpp för sinter och pellets minskas från nuvarande 171 kilo per ton färdig produkt till cirka 130 kilo per ton och på några års sikt ner till LKAB:s nivå om cirka 30 kilo per ton färdig produkt.

Genom att överkompensera de sämsta i klassen i den europeiska stålindustrin försämras konkurrenskraften för de som satsat stort på klimateffektivitet, som exempelvis SSAB. Överkompensationen gör också att satsningen på fossilfritt stål i Hybrit, ett samverkansprojekt mellan SSAB, LKAB och Vattenfall, får en sämre konkurrensposition än den koldioxidintensiva traditionella stålindustrin. Kan det verkligen vara meningen?