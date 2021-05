EU äventyrar LKAB:s omställning till fossilfritt

Vi överklagar EU-kommissionens beslut om LKAB i EU-ETS. Vi har nått vägs ände. Vi har försökt i mer än fem år att i möten och i brev och handlingar påvisa för EU-kommissionen att de fattat ett beslut på felaktiga grunder. Vi har aktivt stöd av regeringen, Naturvårdsverket, Europaparlamentariker och flera av Europas ledande miljöorganisationer

Trots intentionerna med det europeiska systemet för handel med utsläppsrätter (EU-ETS) blir resultatet av kommissionens beslut när det gäller LKAB i praktiken ett skydd för en viss industriell sektor, trots att ovedersägliga fakta finns på bordet. Enligt EU-fördraget är kommissionen skyldig att, liksom svenska myndigheter, fatta oberoende beslut baserade på fakta, inte på enskilda parters utsagor.

När man tillverkar stål kan man i stålverkens masugnar använda kulsinter, också kallat pellets, eller sintrad järnmalm som vanligen kallas sinter. Järnmalmspelletsen är järnmalm brända till kulor, stora som en spelkula. Sinter eller sintrad järnmalm är små brända oregelbundna stycken av ungefär samma storlek som pelletsen och med samma innehåll.

Stålproducenter i EU använder pellets och sinter omväxlande i sin stålproduktion och justerar proportionerna mellan de två i sin ståltillverkning över tiden beroende på pris på järnmalm, fossilt bränsle och tillgång på marknaden. Många stålproducenter har egna sinterverk. Konsekvenserna för klimatet av ståltillverkarnas val mellan pellets och sinter är betydande. De genomsnittliga koldioxidutsläppen per kilo tillverkad sinter är cirka tio gånger högre än utsläppen från LKAB:s pellets och fem gånger höger än genomsnittet för pellets. Sinter och pellets är gjorda av samma material – järnmalmspulver och tillsatser - vilket innebär att en fullständig övergång från sinter till pelletsproduktion i EU är fullt tekniskt möjligt.

Allt detta är känt för kommissionen och är obestridda vetenskapliga fakta. En stålproducent, Tata Steel, har redan delvis gjort övergången genom att installera ett pelletsverk i närheten av sin masugn i Nederländerna. Vissa andra stålproducenter, som SSAB, har slutat använda sinter helt och använder bara pellets med världens kanske lägsta koldioxidavtryck som resultat.

Om man tar full hänsyn till det överlägsna koldioxidavtrycket för pelletsproduktion i ETS skulle det innebära en minskning av de fria utsläppsrätterna för EU:s stålproducenters sinterverk och en ökad tilldelning till pelletsverk i Norden. Detta skulle stimulera en övergång till en mer klimateffektiv teknik genom att belöna övergången från sinter till pellets snarare än att som nu straffa den.

Det beslut som kommissionen har tagit i det här fallet leder till att de stålverk som inte ställt om subventioneras för att fortsätta använda de minst klimateffektiva metoderna på direkt bekostnad av de mest klimateffektiva teknikerna.

Under vår femåriga dialog med företrädare för EU-kommissionen har svaren varit undvikande och byråkratiska. Så har det nog blivit eftersom det inte finns någon legitim och rimlig förklaring till skillnaden i behandling. Det är därför vi under denna vecka skickat in vår överklagan till EU:s Tribunal.

Överklagandet gäller lagenligheten av ett kommissionsbeslut, där EU-kommissionen har avvisat LKAB: s begäran om att få samma antal gratis utsläppsrätter per ton producerad pellets som stålproducenter får för konkurrerande produktionsprocesser.

Tekniskt sett handlar frågan om LKAB:s sintrade pellets bör ingå i samma riktmärke som sinter i EU-ETS. I beslutet har kommissionen godkänt inte bara de sinterverk som finns utan också Tata Steels systerverk till ett av LKAB:s pelletverk i Malmberget som tillverkar samma produkt med delvis samma råvara. LKAB:s ansökan att ingå i detta riktmärke avslogs.

Det blir tydligt, när man granskar historien, att särbehandlingen av LKAB i huvudsak har grundats på påståenden från stålindustrins branschorganisation EUROFER. Det har inte gjorts någon oberoende teknisk bedömning av EUROFER: s påståenden.

Enkelt förklarat bygger EU-ETS på att främja de mest effektiva sätten att bekämpa klimatförändringarna, men i vårt fall leder kommissionens beslut till att istället främja ett antal europeiska stålproducenter på bekostnad av EU:s klimatpolitiska mål. Skillnaden i behandling ger EU:s stålproducenter hundratals miljoner euro extra i gratis utsläppstilldelningar varje år, samtidigt som LKAB med de mest klimateffektiva järnmalmsprodukterna berövas belopp i miljardklassen.

Enligt en grov uppskattning skulle en storskalig övergång från sinter till produktion och användning pellets i EU ge klimatvinster på 16 miljoner ton koldioxidutsläpp, vilket är nästan lika med den svenska industrins samlade utsläpp varje år.

Vi har överklagat kommissionens beslut därför det vi ska göra är att ställa om hela vår produktion från pellets till koldioxidfri järnsvamp. Fortsätter EU-ETS att subventionera de motvilliga eftersläntrarna är det frågan om vår omställning blir ekonomiskt möjlig.

Det LKAB nu gör är den största enskilda insats Sverige kan göra för klimatet. Vi ska genom vår omställning spara koldioxidutsläpp hos oss och hos våra kunder med 35.000.000 ton. Det motsvarande två tredjedelar av hela Sveriges utsläpp. En enorm klimatnytta för Sverige, Europa och världen.

Kommissionens initiativ den ”Gröna Given”, förslag till industristrategi och initiativ till en gränsskyddsmekanism för import av koldioxidintensiva varor kan vid sidan av EU-ETS bli starka och viktiga instrument för att bekämpa klimatkrisen och vi samarbetar gärna med Kommissionen för att inte bara nå utan också överträffa klimatmålen.

Vi leder omställningen av vår industri mot en hållbar framtid. Vi kräver inget annat än att få en utjämnad och rättvis spelplan med våra konkurrenter.

Jan Moström, vd och Koncernchef, LKAB