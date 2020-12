En ekonomisk historia, del 1

Jag befinner mig i den svenska bruksekonomins hjärta. Här i Uddeholm huserade det största av de klassiska industriföretagen. Det dominerade omgivningen i tvåhundra år och minnena från storhetstiden finns kvar överallt. Från den trasiga parkeringen skymtar man en gigantisk sönderrostad flaggstång. På kontoret är det trettio år sedan någon använde stämpelklockan senast. Gröna designlampor, bruna heltäckningsmattor och tomma arkivskåp är de sista resterna av 1970-talets hetsiga högkonjunktur. Under loppet av ett decennium tog allt slut, när Uddeholm blev symbolen för hur brukens konservatism förvandlade dem till slaktoffer när den moderna tiden kom.

UHB skapades under 1700-talet när de svenska järnbruken var som starkast. Järnet krävde enorma mängder träkol, och den långsamma återväxten gjorde att man var tvungna att ha skog motsvarande hundra års järnproduktion. När det billiga stenkolet slog igenom på 1800-talet innebar det att de svenska producenterna var tvungna att ställa om mot mer nischade stålprodukter, samtidigt som de också kunde dra fördel av skogens nya värde genom att bygga massafabriker. För att klara energiförsörjningen byggde de samtidigt ut kraften i de egna vattendragen. Under den slutna mellankrigstiden började de dessutom producera standardiserade produkter som inte krävde stora kompetenser.

Hela uppbyggnaden, med skog, gruvor, masugnar, pappersbruk och egna järnvägar gjorde att koncernerna gav intryck av att vara oerhört stabila, men verkligheten var en annan. I slutet av 1940-talet skrev styrelseordföranden att ”…det finns ingen enhetlig princip för debiteringen mellan de olika delarna av bolaget och så länge det ger utrymme för alla typer av subventioneringar är redovisningen helt meningslös…”. I mitten av 1970-talet förklarade Gunnar Wessman, som styrt upp andra brukskoncerner att ”när jag kom till UHB sa jag att ni måste veta vad ni sålt och vad resultatet är. Det gick inte att få fram siffror på någonting. Jag fick pressa fram uppskattningar. Det gick inte att se hur de olika delarna gick. Man hade inga försäljningsbolag, man såg inte mot marknaden. Det hade att göra med efterkrigstiden när alla ville köpa och man fick ransonera produkter till kunderna”.

Många hade alltså sett svagheterna men expansionen när Västeuropa återuppbyggdes och stod på kö för att köpa svenskt stål, maskiner och papper dolde länge det interna kaos som i verkligheten präglade bolagen. Därför blev 1950- och 60-talen bruksbygdernas gyllene tid. Uddeholm, Fredriksberg, Ljusne och allt vad orterna hette svarade för långt mer än halva den svenska industriproduktionen.

Ganska tidigt visade sig ändå tecken på att produktionen av råvaror var på glid mot områden närmare Asien. Under 1960-talet gick den förskjutningen snabbt och konkurrensen i stålbranschen gjorde att utredningar om hur den hårdnande framtiden skulle mötas genom fusioner inleddes överallt i branschen. Men konservatismen var stark, vilket gjorde att litet hände. I skogsindustrin pågick en liknande utveckling, där skalan sköts uppåt och efterfrågan på nya kvaliteter växte. Därmed ökade behovet av både investeringar och omfattande nedläggningar.

Utvecklingen kulminerade 1974-75. Enorma prisökningar på olja utlöste då en kraftig lågkonjunktur och i ett anfall av hybris bestämde sig den svenska regeringen för att hoppa över lågkonjunkturen. Tanken med ”överbryggningspolitiken” var att företagen skulle fortsätta producera båtar, papper och stål på lager, så att svensk industri skulle ligga i startgroparna för att ta över världsmarknaden när nästa högkonjunktur anlände. Men istället gick den globala ekonomin in i en trippelsvacka som inte släppte sitt grepp på ett decennium. Den långa krisen var dessutom strukturell, så det som kom ut på den andra sidan under 1980-talet var en ny global ekonomi, vars centrum hade flyttat sig i riktning mot Kalifornien, Östasien och Mellanöstern.

För Sverige blev resultatet förödande. Försöken att hoppa över lågkonjunkturen fick ekonomin att överhettas och oviljan att genomföra smärtsamma strukturgrepp gjorde att politiken fastnade i upprepade devalveringar och flödande statsstöd till döende industrier. Men överhettningen nådde till sist även kapitalmarknaden. Under hela 1970-talet hade omsättningen på Stockholms Fondbörs hovrat kring två miljarder. Under några år fram till mitten av 80-talet exploderade den sedan till 80 miljarder. Börskurserna på bruksföretagen hade pressats ned under lågkonjunkturen, men den finansiella expansionen skapade nu istället utrymme för en total omvärdering av hela industrisektorn. De förändringar som utretts i decennier gjordes istället på en marknad där man köpte och styckade hela företag.

Försommaren 1983 kom turen till Uddeholm, när Anders Wall, som var pionjären i företagshandelsbranschen, meddelade att en grupp kring honom skapat bolaget Tresor vars enda syfte var att köpa Uddeholmsaktier. Efter det gick utvecklingen snabbt, och i en serie affärer där gaskoncernen AGA till sist blev den stora vinnaren såldes skogen, kraften och stålet till olika intressenter.

Tre decennier senare kan man konstatera att de nya ägarna av pappers-och stålenheterna genomfört de investeringar som behövts för att hålla alla livskraftiga delar av Skoghall, Munkfors och Hagfors i mycket bra kondition. Det som var omöjligt att genomföra i den röra som Wessman beskrev klarades däremot av fokuserade och internationellt orienterade ägare. Den utvecklingen nådde under de följande decennierna även de övriga delarna av det svenska näringslivet och var helt nödvändig för att möta globaliseringen, oavsett vad dagens nynationalistiska debattörer menar.

Men priset är också självklart, för ända sedan dess har de bruksbygder som förr hade huvudkontor, utvecklingsavdelningar och välordnade utbildningssystem, försvagats på ett dramatiskt sätt. Befolkningen har fallit, den kommunala servicen försämrats och på senare år har befolkningssammansättningen förändrats på ett drastiskt sätt. Att klara den försvagningen är i dag en av politikens viktigaste uppgifter, för annars kommer polariseringen mellan glesbygderna och de större städerna att bli ett våra tydligaste och ständigt växande problem.

Jan Jörnmark, ekonomhistoriker och författare.