Det var en gång ett företag

Du vet den där gatan med en dörr som alltid står på glänt. Den ligger runt hörnet från dig. Ibland har någon stuckit in en tidning i dörren för att släppa in lite frisk luft. Kastrullerna kokar sedan tidig morgon och doften av kaffe, kryddor och buljong, hittar sin väg ut genom dörrspringan när du går förbi. Och det lyser nästan jämt från den där dörren. En kvinna sitter framåtböjd och skriver på en griffeltavla. En annan putsar vinglas med en vit bomullshandduk. Hon som kör budbilen med grönsaker och mejeri, står utanför och väntar på en signatur. Bakom kassan står en ung man och räknar växeln med hjälp av en liten miniräknare. Lunchen har inte riktigt börjat än, men dörren står, som alltid, öppen. Kanske är du en av alla de människor som passerat in genom den där dörren. Kanske saknade du ett sammanhang för stunden. Kanske var du bara hungrig. Eller så var det den där längtan efter att komma hem till någon och någonting som består.

Vad ska vi säga till dem nu? Hur ska vi kunna svara dem någonting om framtiden? Mer än att vi inte vet. Staten har ju gått in med kraftpaket nu, säger Jorge. Vi klarar oss väl? Och jag vet inte ens hur jag ska börja förklara, att kraftpaketet egentligen handlar om ett lån med hög ränta och möjligheten att söka anstånd att betala skatten (som ändå ska in). Att jag inte har möjlighet att permittera alla. Inte ens en kortare period. Och att alla kostnader som jag kunnat strypa, för länge sedan är borta. Att vi fortfarande inte fått något besked om reducerad hyra. Att en god vinstmarginal i restaurangbranschen ligger på 8-10 procent och att tiden rinner blixtsnabbt för oss. Och jag kan inte ens börja beskriva den enorma ilska som väller upp inom mig. Vi är, som många branscher som står och faller med oss, ett företag med en låg tröskel till att anställa. Vi anställer ungdomar utan arbetslivserfarenhet och personer med utländsk bakgrund. Vi erbjuder en fot in i samhället och arbetslivet och ofta en väg in i det svenska språket.