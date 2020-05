Det går åt skogen för Arbetsförmedlingen

För att de svenska skogarna ska fortsätta ge en förnyelsebar miljardavkastning till Sverige behöver det varje år planteras cirka 350 miljoner plantor. Detta görs normalt av personer som i år, med få undantag, inte kunnat resa till Sverige. De är oerhört duktiga på sitt arbete och planterar tusentals plantor per dag över stora områden. Nu har regeringen beslutat om ett undantag för jordbruks- och skogsnäringen vilket är glädjande. Men trots detta kommer det inte bli som tidigare år, säsongen är redan påbörjad och många kan ha svårt att resa till Sverige.

Samtidigt står vi inför en situation med en alarmerande arbetslöshet. För en utomstående ser detta ut att vara en enkel matchning, men på grund av låsta positioner och ett regelverk som är anpassat för normala tider är det allt annat än enkelt.

Idag är det få svenskar som planterar i skogarna, istället har arbetskraft från EU-länder, Ukraina och Thailand arbetat som plantörer. Under 1980-talet började skogsbolagen skifta ut egen skogsvårdspersonal och istället lägga över arbetet på en entreprenörskår som under 1990-talet växte och som etablerades på allvar runtom i landet efter stormen Gudrun 2005. Eftersom klimatet sätter ramarna för arbetet är arbetet säsongsbetonat och pågår mellan april till oktober, lägg därtill de geografiska utmaningarna som gör att man ofta behöver ligga ute i fält veckovis i taget. Dessutom sker arbetet med en kombination av ackord och månadslön vilket gör att det krävs professionella plantörer som kan komma upp i rejält många plantor per dag för att täcka grundlönen.

En till synes självklar lösning är att utbilda arbetslösa som nu snabbt kan gå in som skogsplantörer. Under årens lopp har det gjorts många sådana försök. Arbetsförmedlingen har gett i uppdrag till Skogsstyrelsen att genomföra olika utbildningsinsatser. Dock har resultatet låtit vänta på sig. Det beror främst på tre skäl:

•Urvalet av deltagare har inte skett utifrån de premisser som arbetet kräver.

•Utbildningar har haft bristande innehåll vilket gjort att arbetsgivarna har fått skola om deltagarna vilket kostat både pengar och tid.

•Matchningen mellan de som gått kurserna och arbetsgivarna har varit obefintlig.

Detta misslyckande har inneburit en ovilja från branschen att delta i projekt kring att få ut arbetslösa i Arbetsförmedlingens regi och istället har de förlitat sig på att ta in personal från utlandet. Skulle det vara möjligt, att med en ny typ av utbildning, kunna utbilda arbetslösa som kan gå in i skogen?

Svaret har visat sig vara ja. Genom Beredskapslyftet har vi visat att det går att utbilda på ett nytt sätt. Genom snabba introduktionsutbildningar som bygger på ett tätt samarbete mellan de som står längst ut i fronten, arbetsgivare, akademi och skolor samt rekryteringsbolag har vi fått ut hundratals människor i arbete sedan starten i mitten av mars. Vi inledde med vården och har sedan arbetat med omsorg, skola och nu skog.

I samarbete mellan Beredskapslyftets aktörer genomfördes en pilotutbildning för skogsplantörer i april och en utbildning i Östersund i maj. Hälften av de som genomgått utbildningen har bedömts ha stora möjligheter för fortsatt arbete i skogen – en imponerande siffra för skogsutbildningar och de tuffa förutsättningarna ute i skogen. När vi började söka deltagare till utbildningen blev vi tvungna att stänga intagningen efter bara 48 timmar då trycket var så stort till de 25 platserna. Så mycket för att intresset att arbeta i skogen är lågt!

En part som däremot visade lågt intresse var, något förvånande, Arbetsförmedlingen. De – som vi på förhand trodde skulle hjälpa oss mest – visade sig inte vara att räkna med. Vi räknade med att få ut hundratals människor i riktiga arbeten i vår och sommar – i dag har vi ett fåtal personer om inte Arbetsförmedlingen ändrar sig.