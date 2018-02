"Det blir en M-regering"

Valåret 2018 har inletts med en ganska yvig och stundtals förvirrad diskussion kring regeringsbildningsfrågan. Det beror inte nödvändigtvis på det faktum att förutsättningarna är sällsynt oförutsägbara, utan snarare på att ingen vill tala om huvudalternativet. Sju av partierna för att de inte gillar tanken, det åttonde – själva regeringsbildaren - därför att partiet inser att saken mår bäst av tystnad.

Men huvudscenariot är att moderaterna efter valet bildar en enpartiminoritetsregering – och det oberoende av Kristdemokraternas öden och äventyr. Moderata väljares motiv för att stödrösta på KD torde vara mindre än någonsin. Moderaterna ligger i vinnarhålet oberoende av om de rödgröna eller Alliansen bildar största block.

Blir det rödgröna blocket störst vänder sig talmannen först till Stefan Löfven.

Vår negativa parlamentarism – en regeringsbildare måste tolereras av parlamentet, det vill säga får inte ha en majoritet emot sig – gör att den sittande regeringen inte kan fortsätta. Allianspartierna har sagt sig komma att rösta emot och de får stöd av Sverigedemokraterna.

Löfvens dröm – en blocköverskridande regering – spricker sannolikt på att Liberalerna är för svaga – om de klarar spärren – för att mäkta med ett sådant positionsskifte, och Centerpartiet har för stor självbevarelsedrift för att ge sig in i detta som ensamt stödparti. Men även om sådana förhandlingar mot alla odds skulle föras i hamn så vore det fruktlöst eftersom Miljöpartiet också behövs för att nå tolerans. Men att L och C skulle gå in i en sådan regering är än mer osannolikt. Motståndet mot en sådan blocköverskridande regering är hård hos M, KD, V och – framför allt – SD. Och Miljöpartiet har inget för att släppa fram den om de inte ingår. En majoritet bildas emot.

Vissa talar då om en renodlad S-regering. Ja, det låter sig sägas, men Allianspartierna har även där varit tydliga – ”vi röstar bort Löfven”. Här kan MP och V mycket väl lägga ned sina röster, men även Sverigedemokraternas passiva stöd behövs. Och SD har ett bättre alternativ så de röstar emot och stoppar Löfven.

I detta läge får talmannen vända sig till Ulf Kristersson och fråga om han kan bilda regering. Han sonderar förutsättningarna för en Alliansregering. Centern och Liberalerna har deklarerat att de inte sätter sig i en sådan regering. Om de ändå gör det så kommer riksdagen inte att godta den. De rödgröna röstar med automatik emot. Återstår Sverigedemokraterna som ser Centerpartiet som ett lika rött skynke som Miljöpartiet. Riksdagen skulle säga nej.