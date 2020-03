Kerstin Hessius: Avbryt nedstängningen – priset är för högt

I dag befinner sig världen på randen till en extrem kris, vi har inte varit i en liknande situation i modern tid. Vi måste få stopp på den katastrof som vi är på god väg att skapa genom de åtgärder som vi vidtagit för att minska risken för en annan potentiell katastrof.

De smittskyddsåtgärder man vidtagit hittills är säkert väl motiverade utifrån att få kontroll över smittläget och utbilda allmänheten så att risken för överfulla sjukhus begränsas. Men konsekvenserna av den nedstängning som världen nu befinner sig i, är å andra sidan på väg att bli helt okontrollerbara.

Vi kan inte lösa den ekonomiska krisen vi är på väg in i med penningpolitik och finanspolitik. Vi måste få hjulen att börja rulla igen så fort som möjligt. Arbetslösheten stiger sekund för sekund. Får vi en hög arbetslöshet drabbas alla i hela samhället, inte bara de som blir av med jobbet utan också pensionärerna. En stigande arbetslöshet slår direkt mot pensionerna. Dessutom försvinner skatteunderlaget och vi måste börja skära i välfärden.

Och det här handlar inte bara om Sverige utan hela världen. Jag tar ett citat ur en artikel i Wall Street Journal 19/3: ”Rethinking the Coronavirus shutdown”

”Yet the costs of this national shutdown are growing by the hour, and we don’t mean federal spending. We mean a tsunami of economic destruction that will cause tens of millions to lose their jobs as commerce and production simply cease. Many large companies can withstand a few weeks without revenue but that isn’t true of millions of small and mid-sized firms. ”

Det är svåra frågor vi måste klara av att hantera för att komma ur shutdown så snabbt som möjligt. Det är viktigt att strukturera problemställningen för att kunna genomföra det som måste genomföras.

Det första problemet är att den här krisen handlar om liv och död, här och nu, vi ser det dagligen. Vem vågar då prata om de ekonomiska konsekvenserna?

Det andra problemet är att ekonomiska konsekvenser tolkas som att man ställer liv mot pengar. Det är en djup misstolkning. Ekonomi handlar inte om något annat än samhället. Samhället är allas liv, alla vi människor som lever i dag och även ska leva i framtiden.

Det tredje problemet är att vi sällan talar om döden och många grips av panik när man ser att dödligheten riskerar att öka. Så fungerar vi människor men det finns mycket klokskap som kan hjälpa oss att hantera paniken.

Det fjärde problemet är att risker som vi ser nu uppfattas som så mycket större än risker som vi ser i framtiden.