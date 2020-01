Del 3: Stockholm stad i världen

Urbaniseringen var under 1990- och 2000-talet drivande i tillväxten på ett helt nytt sätt. Avfolkningen av landsbygden har pågått hela efterkrigstiden, men städernas roll var länge otydlig. Redan under 1950-talet bromsade stadstillväxten in. Orsaken var enkel: hyresregleringen fick centrum att krympa ihop och istället blev det bilismen och förorternas villaområden som växte tillsammans.

Men under 1980-talet lades alltfler industrier i kanten av cityområdena ned samtidigt som de äldre hamnområdena också blev stående tomma. Parallellt med det avreglerades kapitalmarknaden. Det gjorde att den attraktivitet som fanns i de centrala städerna åter kunde prissättas. Återskapandet av staden kom snabbt och samtidigt som digitaliseringen bröt igenom på bred front. Efter krisen i början av 1990-talet sköt utvecklingen i framför allt Stockholm fart. Den mest påtagliga skillnaden mot de båda andra svenska storstäderna är hur väl den centrala staden hävdat sig i Stockholm. Ingen annan stadsregion har sett samma ökningar av sysselsättningen, inkomsterna och utbildningsnivåerna.

Stockholms växande roll innebar att effekterna av digitaliseringen och det ökade innovationstempot i finans, kommunikations- och medieindustrierna främst gynnat huvudstaden. De flesta av de nya företag som blev globala succéer hade sina ursprung i de kluster som började växa kring Stenhammar och Stenbeck. I nya led av den digitala branschevolutionen kom sedan ”musikunder” och ”spelunder”, vilket blivit en del av en svensk framgångsmytologi.

Det som växt i Stockholmsregionen är en ny typ av arbetsmarknad som sedan 1990-talskrisen har ökat med nästan en kvarts miljon arbetstillfällen. Den allra starkaste tillväxten har skett i den privata tjänstesektorn där nu en tredjedel av alla jobb finns. Den överlägset största enskilda arbetskategorin i staden är i dag den otydligt kategoriserade ”övrig uppdragsverksamhet”, som haft en årlig tillväxt på nästan fem procent. Det som växt fram är nya specialiserade kompetenser, som ofta bara finns i huvudstaden. Den är en arbetskraft med starka internationella kontakter och en central del för att förklara landets starka ökning av tjänsteexporten. Ett påtagligt drag är att den del av befolkningen som har absolut högst utbildning koncentrerats till kommunerna i direkt anslutningen till Stockholm. År 2017 fanns det mer än en halv miljon eftergymnasialt utbildade personer i det närmaste området kring huvudstaden. Koncentrationen av högutbildade var då 1100 personer per km2. Så sent som 1985 hade den siffran inte ens nått upp till 200 personer/km2.