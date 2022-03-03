Debatt: Журналистика – важное оружие в борьбе с российской дезинформацией

Утром 24 февраля 2022 года мир проснулся с известиями о том, что жестокая война снова сотрясает европейский континент. С тех пор российский госаппарат делает все возможное, чтобы заставить замолчать свободные независимые СМИ и ограничить их работу по освещению событий в Украине и России.

Этим совместным обращением издатели и издательства по всей Швеции хотят выразить свое сочувствие и поддержку независимым СМИ, действующим в Украине и России. Обращение будет опубликовано на русском и украинском языках и распространено в социальных сетях различных медиакампаний и в листовках.

Мы с беспокойством и сильной тревогой восприняли известие о российском нападении. Как издатели мы уже ранее были очень обеспокоены тем, как Россия пытается ограничить свободу слова и печати. Теперь усиливается давление на СМИ, чтобы помешать независимому освещению новостей с фронтов. Угрожая закрытием новостных агенств, которые не поддерживают российскую пропаганду, власти показывают, насколько далеко они готовы пойти, чтобы ограничить право людей на получение правдивой и независимой информации. Этим обращением мы хотим выразить нашу поддержку всем, кто реализует свое право на свободное самовыражение: журналистам, художникам и всем, кто выходят на улицы и демонстрируют против вторжения, как в России, так и в Украине.

Foto: Serhii Nuzhnenko

Несколько шведских журналистов работают в таких городах, как Киев, Харьков, Львов, в польских приграничных городах и в России. Сейчас они делают все возможное, чтобы доносить новости точно и правдиво. Это сложная, тяжелая и часто опасная работа и мы с большим уважением относимся к нашим коллегам на местах.

Статьи и репортажи, публикуемые в шведских СМИ за последнюю неделю, потрясли всех нас. Фотографии и видео сгоревших домов, людей, спасающихся бегством или пытающихся укрыться в городском метро. Свидетельства жестокого обращения, страха и отчаяния навсегда врежутся в память каждого из нас вместе с чувством бессилия и тревоги.

Уже в первую неделю вторжения мы столкнулись с тем, что журналисты были убиты или ранены, когда пытались выполнять свою работу. Наши мысли обращены к родным и коллегам украинского журналиста Шакирова Дилербека Шукуровича, застреленного в селе Зеленовка под Херсоном. Примерно в это же время до нас дошло известие о том, что двое датских журналистов были обстреляны, к счастью, никто из них серьезно не пострадал.

Это чрезвычайно важная работа, которую свои и иностранные журналисты делают на местах, и в России, и в Украине, в то время, когда российские власти делают все возможное для усложнения этой работы посредством дезинформации, преследований и широкого применения насилия.

Свободная и независимая журналистика, которая критически расследует нарушения международного и гуманитарного права, которые мы сейчас наблюдаем в Украине, является важным орудием в борьбе против российского нападения и дезинформации. Без сомнения, мы находимся на переломном моменте, когда тоталитарная сверхдержава с помощью вооруженных сил хочет уничтожить то, на что Европа потратила последние 80 лет, создавая демократию, право свободных суверенных государств на самоопределение, свободные СМИ и независимые суды.

Поэтому крайне важно, чтобы украинские, русские и иностранные СМИ могли продолжать сообщать о российском нападении, а международное сообщество одновременно использовало все доступные мирные средства, чтобы заставить президента Путина сесть за стол переговоров.

Украинская демократия и граждане Украины имеют право жить в мире и свободе.

Лена К. Самуэльссон, главный редактор Aftonbladet

Питер Феллман, главный редактор Dagens Industri

Питер Володарски, главный редактор Dagens Nyheter

Клас Гранстрем, главный редактор Expressen

Кристофер Алквист, главный редактор Göteborgs-Posten

Анна Кареборг, главный редактор Svenska Dagbladet

Йонас Канье, главный редактор Sydsvenskan

Йохан Тауберт, генеральный директор Tidningsutgivarna