Debatt: Vi vädjar om politisk enighet om Nato, innan det är för sent

De nordiska länderna formar en region med förutsättningar att vara en förebild och drivkraft för den innovativa utveckling som krävs för en hållbar, säker och rättvis omställning.

Att de Nordiska länderna haft delvis olika strategier under Covid 19 är väl dokumenterad. Pandemin har paradoxalt nog ökat likheterna mellan de nordiska länderna, samt förstärkt vikten av ett förenat nordisk agerande på världsarenan.

Norden har klarat sig genom pandemin på ett exceptionellt sett. Vår BNP har blivit betydligt mindre påverkad på grund av starka statsfinanser kombinerat med det faktum att de Nordiska aktiemarknaderna har utvecklats starkast globalt relativt sätt. Styrkan i vår BNP har gett oss möjlighet att stötta branscher och individer som har varit särskilt utsatta under pandemin. Att våra aktiebörser har ökat markant i värde, både i absoluta tal och relativt beror till stor del av att många av de nordiska listade företagen och institutionerna ligger i framkant vad gäller digitalisering som hållbarhet och även energitransformation. Vi har dessutom haft en likvid och stark marknad för riskkapital samt en enkelhet att notera nya bolag på börsen. Pandemin har accelererat omställningen till ett mer digitalt och hållbart samhälle med en hastighet som ingen kunde förutspå. Det vi trodde skulle hända över fem till tio år har bokstavligen skett framför våra ögon de senaste två åren. Som ett resultat av detta har Norden ytterligare stärkt sin position som världsledande inom viktiga framtidsindustrier.

Beaktat den geopolitiska utvecklingen under senare tid framstår det ännu mer tydligt att vi i Norden måste ta vårt öde i våra egna händer. Brexit är nu ett faktum och våra nära allierade Storbritannien har nu ytterligare ökat sitt avstånd till EU. Såväl Frankrike som Tyskland har relativt svaga regeringar och ”Europas Starka Kvinna” Angela Merkel lämnade över stafettpinnen till betydligt svagare politiska aktörer. Hela den militära kartan håller på att ritas om som Rysslands attack mot Ukraina visar. Det är helt klart att det i dag är allt mer omöjligt att helt och hållet förstå Kinas ambitioner såväl ekonomiskt som militärt.

Det finns många goda exempel på nya nordiska militära samarbeten. Sverige och Frankrike har nyligen tecknat ett gemensamt militärt avtal vilket kan te sig viktigt då NATO:s artikel 5 inte kommer att skydda Sverige under en eventuell attack. Finland och Sverige skrev ett avtal 2020 om ömsesidigt operativt stöd detsamma gäller Sverige, Norge och Finland där man samarbetar om geostrategiska intressen i norra delen av Norden, medan Danmark tillsammans medan Sverige och Norge har en gemensam militär överenskommelse runt området vid Öresund. En gemensam hållning till NATO är mot denna bakgrund en naturlig utveckling. Det bör också nämnas att en prominent militärstrategisk ”think tank” pekar ut såväl Sverige som Finland (på en exklusiv lista av tolv nationer) som perfekta kandidater för att ingå i ett så kallat Tech Nato, ännu ett bevis på vår status som en högteknologisk region.

Nyligen skrev The Times ledarskribent, Edward Lucas om Finland som förebild i kampen för koldioxidneutralitet, energiförsörjning och innovation. Man nämner till exempel utvecklingen av flygplansbränsle utvunnet ur bland annat mat och avfallsprodukter. Havremjölkstillverkaren Oatly och Europas största och grönaste batterifabrik Northvolt är fantastiska exempel på två nya Nordiska ”Unicorns”, båda värderade till nästan 20 miljarder dollar. Det Isländska ”Carbon Capture” bolaget Orca, kan absorbera upp till 4 000 ton CO2 från atmosfären för att omvandla detta till berg. Norden ligger också här i framkant såväl inom forskning samt faktiskt genomförande. Gällande våra militära färdigheter, lyfter Lucas också fram Finlands föredömliga förmåga att snabbt mobilisera det militära försvaret oavsett om det gäller naturkatastrofer (som till exempel Covid 19), terrorism, cyberattacker eller främmande makts aggression.

Det är också dags att ta kål på socialistmyten rörande de nordiska länderna. De facto rankar de flesta nordiska länderna inom topp tio för världsbankens Ease of Doing Business 2020 på grund av ”obefintlig byråkrati, effektiv reglering och ett starkt stöd för entreprenörskap”. Detsamma gäller arbetskraftsrörlighet där Norden ofta ligger i topp i förhållande till många andra länder. Det är också ett faktum att det inte är den offentliga sektorn som styr den ekonomiska tillväxten. Den privata sektorn finansierar över 60 procent av all forskning och utveckling. Den offentliga sektorn i Norden är relativt obyråkratiskt och transparent samt använder ofta ”best practices” från den privata sektorn. Vi ligger också långt före när det gäller privatisering av såväl telekommunikation, energi och distribution. Dessutom har vi också en betydligt högre rörlighet av arbetskraft mellan den offentliga och privata sektorn.

Nordens företagsbeskattning är bland den lägsta i världen, under såväl EU- samt USA-snittet. De nordiska aktiemarknaderna, särskilt Sverige där det finns nästan 1 000 börslistade bolag, är en av de mest aktiva med den högsta andelen noterade bolag i världen.

Slutsats, Norden är inget socialistiskt centralstyrt samhälle, utan ett företagsvänligt, innovativt och privatsektor driven region.

Allt detta sammantaget är en viktig del till att vi tillsammans, färre än 30 miljoner människor kan agera förebilder till en mer öppen, okomplicerad, säker och hållbar värld. Det råder ingen tvekan om att vi bör ha ett riktigt säte vid det globala bordet. Inte bara för vår egen skull, utan för den fria världens utveckling och efterlevnad.

Därav kan följande konstateras:

• Norden har stärkt sin gemensamma ekonomiska ställning under pandemin.

• Trots smärre olikheter i hanteringen under pandemin har vi mer som förenar oss än som skiljer oss åt.

• Världen har blivit ännu mer oförutsägbar och polariserad genom Rysslands attack mot Ukraina och den frostiga relationen mellan USA och Kina, samtidigt som EU:s roll har försvagats.

• Norden är en ledade förebild inom hållbar omvandling och en innovativ ”tech hub” med världens högsta digital mognad.

• Vårt sätt att leva ansvarsfullt, hållbart och tryggt bör försvaras till varje pris samtidigt som våra värderingar är under hot.

Det nordiska samarbetet bör byggas på följande pelare:

• En gemensam Nordisk policy mot G20, NATO, FN, EU, USA, Kina.

• En koordinerad hållning till försvar, kommunikation, migration, ekonomisk politik och energiförsörjning. En gemensam centralbank och på sikt, en gemensamt e-valuta

• Militära samarbeten som bygger på high-tech och gemensam bekämpning av terrorism, kriminalitet och cyber attacker

• En roterande unions regering mellan de fem Nordiska huvudstäderna. Åland, Färöarna and Grönland inkluderade.

• Engelska som politiskt ämbetsspråk (liksom skett länge sedan med de globala Nordiska företagen). Lokalt språk och traditioner intakta. Den Danska, Svenska och Norska monarkin intakt. Universiteten på engelska, nationella språk i skolorna för att säkra betydelsen för kultur, seder, bruk och lokal samhörighet.

Sammanfattningsvis, vi kan och bör sätta våra minimala olikheter åt sidan. Använda våra ekonomiska, digitala och hållbara ”muskler” för att säkra vårt eftermäle samt proaktivt bidra till en bättre värld.

Eirik Winter Född i Helsingfors, och har arbetat över 20 år i London och New York. Nu VD för BNP Paribas Nordiska verksamhet. Texten är skriven i egenskap av privatperson.

Individuellt kommer inte många att lyssna på oss. Vi har mer som förenar oss än som skiljer oss åt. Vår värdegrund, vår syn på respekt på människans lika värde och frihet. Det egna initiativets kraft att förändra människors liv, stöttat av en välfungerande statsapparat men möjlighet till rörlighet och välstånd för alla.

Tillsammans är vi en maktfaktor - Nordens Förenta Stater ett oundvikligt måste.

Eirik Winter

VD för BNP Paribas Nordiska verksamhet.