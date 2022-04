Debatt: Varning för tron på låga räntor och höga skulder

Använd inte dagens unikt låga ränteläge som ett argument för att öka den offentliga skuldsättningen. Räta har varit låg under många år, men perspektivet måste vara långsiktigt, skriver nationalekonomerna Fredrik NG Andersson och Lars Jonung vid Ekonomihögskolan på Lunds universitet.

Nu har det åter blåst upp till debatt om det finanspolitiska ramverket i Sverige. Skälen är många: de låga räntorna, upprustningen av försvaret, klimatomställningen samt det kommande riksdagsvalet. Flera partier lovar stora satsningar på både det ena och det andra för att locka väljare. Ingen ska behöva betala i dag utan notan ska skickas vidare till framtida generationer.

Här vill vi varna för att använda dagens unikt låga ränteläge som ett argument för att öka den offentliga skuldsättningen och därmed luckra upp ramverket. Räntan har förvisso varit låg, omkring noll, under många år. Men vi måste ha ett långsiktigt perspektiv.

Nedgången i de nominella räntorna sammanfaller med en fallande inflationstakt och med omfattande obligationsköp av centralbankerna. Dessa köp har pressat upp penningmängden och tryckt ned räntorna. Även den reala räntan, d v s räntan minus inflationen, är relativt låg. Detta framgår av figuren ovan vilken visar en trendskattning av realräntan för en tioårig statsobligation i Sverige, Storbritannien och USA för perioden 1840 fram till i dag.

Figuren visar att dagens låga räntenivå inte är exceptionell historiskt sett. Vi har haft flera perioder med låga realräntor. De har följts av tider med högre realräntor. Bakom svängningarna finns många drivkrafter. Återkommande faktorer är krig och förändringar i den långsiktiga produktivitetstillväxten och därmed i företagens investeringsvilja. Högre produktivitetstillväxt ökar efterfrågan på kapital och pressar upp ränteläget.

Som framgår av figuren är utvecklingen global, inte nationell. Sverige följer alltså omvärlden. Vi kan inte isolera oss från den internationella realräntan. Skulle räntorna stiga internationellt kommer de även att stiga i Sverige.

Bortsett från de generella faktorerna bakom upp- och nedgångarna i räntan sedan 1800-talet finns även krafter som är specifika. Under de senaste tjugo åren har avtagande produktivitetstillväxt efter den spräckta IT-bubblan år 2000 samt globaliseringen och digitaliseringen hållit tillbaka inflationstrycket. Detta har lett till en mer expansiv penningpolitik som pressat ned räntan.

Även en rad kortsiktiga negativa chocker har bidragit till nedgången i ränteläget under 2000-talet: terroristattacken i New York 2001, den globala finanskrisen 2008/09, EU:s skuldkris och nu senast pandemikrisen. Centralbankerna har mött dessa kriser med en extremt expansiv politik vilket fått såväl de korta som långa räntorna att i vissa fall hamna under nollnivån.

Ingen vet hur räntorna kommer att utvecklas i framtiden. Vi måste dock ta höjd för att nya störningar och strukturella rubbningar kan leda till ett högre ränteläge. Två exempel kan anföras. Klimatomställningen kräver omfattande investeringar. Detta ökar efterfrågan på kapital och kan därför driva upp räntan. Samma tendens till stigande räntor uppstår om globaliseringsprocessen börjar gå i retur i samband med kriget i Ukraina.

Redan nu finns tydliga tecken på att centralbankerna i vår omvärld har påbörjat en ny fas med räntehöjningar. Riksbanken kommer att tvingas följa efter trots sin prognos i höstas om nollränta till andra halvåret 2024. En räntehöjning kommer med stor sannolikhet redan i år.

Ett av de värre misstagen finanspolitiken kan göra är att låsa in sig i en återvändsgränd där dess handlingsutrymme begränsas. När räntorna stiger, minskar den finanspolitiska friheten eftersom skatteintäkter måste användas för att finansiera de stigande räntorna på den offentliga skulden. Då följer förr eller senare nedskärningar i de offentliga utgifterna. Kortsiktiga offentliga satsningar i dag riskerar alltså att leda till kraftiga åtstramningar imorgon.

Ett vanligt argument för ökad offentlig skuldsättning är att offentliga investeringar, ofta beskrivna som ”satsningar”, höjer tillväxten. Detta är många gånger missvisande. Det finns en tendens hos politiker att döpa om konsumtionsutgifter till investeringar. Med rätt retorik kan snart sagt alla ökningar i offentliga utgifter målas upp som investering även om det rör sig om offentlig konsumtion.

I modern tid kan vi peka på Japan som ett exempel som trots en ytterst expansiv finanspolitik och en offentlig skuld på över 250 procent av BNP har haft bland den lägsta tillväxten bland utvecklade länder. Här kan vi jämföra med Sveriges skuld som för närvarande ligger kring 36 procent av BNP.

Det svenska finanspolitiska ramverket har tjänat oss väl. Vi har under de senaste tjugo åren haft god tillväxt, högre än euroområdet och USA. De offentliga konsumtionsutgifterna har ökat med knappt 25 procent i fasta priser sedan år 2000. De offentliga investeringsutgifterna har ökat med drygt 65 procent. Skattetrycket har minskat med flera procentenheter. Samtidigt har den offentliga skulden minskat i förhållande till BNP.

Sverige har klarat såväl den globala finanskrisen 2008/09 som coronapandemin 2020/21 utan en statsfinansiell kris. Få länder uppvisar en så pass god utveckling. Detta är något att bygga vidare på och inget vi ska kasta bort genom att luckra upp ramverket med en större offentlig skuld.

Om räntorna skulle stiga kraftigt och snabbt framöver, kommer många länder att gå mot statsfinansiell kris och tvingas till betydande nedskärningar i de offentliga utgifterna. Sverige skulle med dagens skuldnivå klara av högre räntor utan problem. Ökar vi emellertid den offentliga skulden kan även vi hamna i en besvärlig situation.

Vi kan inte utesluta att räntorna kan förbli låga under lång tid framöver. Men vi bör inte gripas av den naiva tron att framtiden kommer att drastiskt avvika från det historiska mönstret som det beskrivs i figuren. Denna ”annorlunda-nu-mentalitet” har alltid sina förhoppningsfulla förespråkare – även i dagens debatt om det finanspolitiska ramverket och den offentliga skuldsättningen. Som regel har optimisterna med tiden avslöjats som orealistiska drömmare.

Fredrik NG Andersson, docent Ekonomihögskolan Lunds universitet

Lars Jonung, professor emeritus Ekonomihögskolan Lunds universitet