Debatt: Värna den svenska livsmedelsproduktionen

Under den senaste tiden har matpriserna varit på allas läppar. Det är förståeligt. Många har det tufft med att få hushållsekonomin att gå ihop när kostnaderna i många olika delar av hushållsekonomin ökar. Vi befinner oss mitt i en inflation med historiskt höga energipriser som påverkar hela samhällsekonomin. Till det läggs höjda räntor som påverkar hur mycket som finns kvar på bankkontot i slutet av månaden.

Den senaste tidens ekonomiska utmaningar har även drabbat lantbruket och våra medlemmar vänder också på slantarna för att få ekonomin att gå ihop. De är inte ensamma, hela livsmedelskedjan påverkas av de ökade kostnaderna. Samtidigt ser vi att världsmarknadspriser på exempelvis spannmål och mjölk nu pressas neråt vilket gör att marginalerna för bönderna minskar. Det kommer att få konsekvenser för livsmedelsbranschen som under de senaste decennierna har låga marginaler.

Samtidigt lägger svenska konsumenter historiskt lite pengar på mat. Konsumenten har under de senaste åren lagt ungefär 12 procent av sin disponibla inkomst på livsmedel, vilket kan jämföras med en genomsnittlig andel på 20 procent under 1970- och 80-talen. Under samma period har Sveriges bönder arbetat och investerat för att skapa livsmedelsvärden som är unika i världen. Svenskt lantbruk kan stoltsera med mat som bygger på god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning, låg klimatpåverkan och hänsynstagande till miljön. Idag producerar Sveriges bönder bättre kött, mejeriprodukter, grönsaker och spannmål till lägre kostnad för konsumenterna men det har krävt stora investeringar i jordbruket.

Våra medlemmar har drabbats av en exceptionellt snabb och stor kostnadsökning för insatsvaror om hela 28,7 procent sedan hösten 2021, enligt Jordbruksverkets siffror. Vi såg redan i slutet av 2021 att kostnaderna för viktiga insatsvaror som mineralgödsel och diesel ökade. I februari 2022 valde Putin att starta ett anfallskrig mot Ukraina och kostnadssituationen eskalerade. För att säkra livsmedelsförsörjningen tog politiken i somras beslut om två krisstöd vilka var helt avgörande för svenskt lantbruk. Sedan de politiska besluten fattades har dock de negativa effekterna från räntehöjningar och en fallande valuta tillkommit och skapat större kostnader än den marginal som krisstöden skapade.

Parallellt med utmaningarna som kostnadsutvecklingen medför står bönderna i frontlinjen för klimatförändringarnas konsekvenser - i Sverige, Europa och världen. Numera är värmebölja, torka och översvämningar regelbundet förekommande. För att hantera det behöver bönderna kavla upp ärmarna och bygga dammar för bevattning, minska beroendet av importerade insatsvaror, samt investera i biogasanläggningar och solceller för att minska koldioxidutsläppen. Sveriges bönder behöver göra det för att säkerställa och utveckla livsmedelsproduktionen. Men de nödvändiga investeringarna kommer inte kunna göras om böndernas lönsamhet minskar.

Alla i samhället behöver fortsätta att ta ett gemensamt ansvar för att säkra den svenska livsmedelsförsörjningen. Därför är det oroande när höga företräderare från regeringen svar på de högre matkostnader är att jaga lågprisvaror, som ofta innebär ökad import. Vill man på allvar göra något så borde politiken ta bort regelverk som fördyrar produktionen av livsmedel i Sverige. Regelförenklingar kan både göra det enklare och billigare för bönderna att producera och det kostar inte staten en enda krona.

Vi kan inte kasta bort de värden som vi har byggt upp inom svensk livsmedelsproduktion i form av god djuromsorg, låg antibiotikaanvändning och hänsynstagande till miljön. Dessutom måste vi av beredskapsskäl stärka och öka produktionen av mat i Sverige. När våra beslutsfattare uppmanar till att jaga lågpris riskerar det att få negativa konsekvenser för den svenska livsmedelsproduktionen och vår försörjningsförmåga. Vill vi i framtiden fortsätta ha en trygg svensk livsmedelsproduktion behöver vi alla stå upp för den även i svåra tider.

Sveriges bönder står nu inför vårsådden. Genom att fortsätta välja svensk mat säkrar konsumenten livsmedelsförsörjningen. Genom att förenkla regelverk så kan beslutsfattare bidra till att produktionen blir billigare, för både lantbrukare och konsument. Låt oss hålla i och hålla ut även i ekonomiskt svåra tider.

Palle Borgström

förbundsordförande LRF

Anna Karin Hatt

vd och koncernchef LRF