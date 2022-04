Debatt: Vad menar Elon Musk med yttrandefrihet?

Det är svårt att veta i vilken ände man ska börja när det gäller Elon Musks bud på Twitter. Som vanligt när SpaceX-grundaren, Tesla-vd:n och teknikkungen (hans egenvalda titel) är inblandad blir det något av en cirkus av det hela.

Elon Musk, av vissa hyllad som universalgeni och världens frälsare, av andra ansedd som en bedragare. Oavsett vad man tycker om honom är han numera världens rikaste man, tack vare sitt stora innehav i elbilsbolaget Tesla som han köpte 2004. Idag är Tesla världens största biltillverkare sett till börsvärde men tillverkar knappt en tiondel så många bilar som till exempel tyska Volkswagen. Det enorma börsvärdet Tesla betingar beror till stor del på Musks stora fan base som han bland annat byggt via plattformen Twitter. Elon Musk har i skrivande stund 85 miljoner följare, att jämföra med Volkswagens VD Herbert Diess som inte ens har 50 tusen följare.

Elon Musk har också en historik av att vilja sköta saker på sitt sätt. Han köpte som sagt Tesla 2004 och förändrade det till vad det är i dag. Han tyckte att NASA var ineffektiva och startade sitt egna rymdbolag, SpaceX, som revolutionerat den privata rymdindustrin. Musk ville sedan styra forskningen kring AI och drog igång OpenAI. som vill verka för att AI används på rätt sätt. Utöver detta har han också startat Neuralink och The Boring Company som på sina sätt vill förändra världen.

Med denna bakgrund är det inte så konstigt att Elon Musk också intresserar sig för att ta över Twitter. Plattformen är enormt viktig för både hans företag, det personliga varumärket och i slutändan också hans enorma förmögenhet. Dessutom har han förstås synpunkter på hur Twitter sköts och vilka funktioner som borde finnas i appen. Redan 2017 hintade han faktiskt om ett intresse av att köpa upp sociala medie-plattformen och nu i veckan blev det alltså klart att han faktiskt lägger ett skarpt bud.

Först ville Twitters styrelse inte veta av något bud och man försökte med ett så kallat ”poison pill” att manövrera ut Musk. Personligen tror jag dock att detta bud, i alla fall rent ekonomiskt, är det bästa för aktieägarna då Twitters aktie varit stendöd och bolaget aldrig lyckats monetärisera sin stora användarbas. Styrelsen själva äger inte några aktier att prata om och ryktet gör gällande att de knappt ens använder appen själva. Ett uppköp av Musk utgör ett hot mot deras platser i styrelsen och därför försöker de rädda sitt eget skinn istället för att göra sitt jobb och agera i aktieägarnas bästa intresse.

Efter några turer fram och tillbaks verkar dock budet gå igenom och slutsumman ser ut att landa på närmare 50 miljarder dollar. En ganska bra prislapp för ett bolag som bara tjänat pengar tre av de senaste tio åren. Jag vill inte ens tänka på hur Musk ska hantera räntekostnaderna när bolaget nu köps ut för närmare 60 gånger Twitters fria kassaflöde senaste året. Det ska också tilläggas att priset per aktie i budet inte bygger på någon speciell ekonomisk kalkyl utan istället har kursen satts efter en referens till begreppet 420 som har sitt ursprung i den amerikanska cannabiskulturen. Just 420 var också den kurs per aktie som Musk för några år sedan sade sig vilja köpa ut Tesla för, ett bud som visade sig vara ett skämt men som inte gav några rättsliga följder att tala om. För Musk tycks memes vara mer intressant än ekonomi.

Men även om vi släpper det ekonomiska återstår många viktiga frågor. Vad kommer att hända med Twitter nu när Elon Musk kliver in? Musk har, via just Twitter, kommunicerat ett antal saker han vill driva igenom. Det handlar dels om mindre förändringar såsom möjligheten att redigera sina tweets men också åtgärder för att komma åt alla de botar och fejkkonton som florerar på plattformen. Han vill även se till att Twitter jobbar med öppen källkod för att uppmuntra transparens och att fler ska kunna bidra till att göra appen bättre. Det här är något som återkommer i de flesta av Musks företag såsom Tesla och OpenAI.

Elon säger sig också vilja få yttrandefrihet ”på riktigt” och det här är något som oroar många. Den så kallade cancel-kulturen och att obekväma röster deplattformeras är något som Musk inte verkar gilla. Det mest uppmärksammade fallet var förstås när man stängde av Trump från Twitter efter stormningen av Kapitolium. Nu oroar sig många för att Musk ska släppa tillbaks flera röster som vänstern ser som farliga; Donald Trump, Alex Jones, med flera. Många användare hotar att lämna plattformen om farhågorna besannas.

Jag tror att man måste ta ett steg tillbaka för att förstå Musk och hans bud på Twitter. Som jag ser det finns det två internetgenerationer. Elon, och jag själv för den delen, tillhör den första generationen internetanvändare som växte upp på nätet under en tid då inte internet användes av alla. Snarare var internet att se som en nischad plattform som attraherade tekniknördar och libertarianer som såg nätet som ett experiment med radikal yttrandefrihet där varje röst kunde göra sig hörd och var lika mycket värd. För denna generation internetanvändare var yttrandefriheten helig och även de mest obekväma rösterna behövde få finnas om man verkligen ville bevara internet fritt. Det är den här idén om ett fritt internet som gjort att plattformar som Flashback, 4chan och liknande fått verka nästan helt obehindrat trots att det skett mycket kontroversiellt i dessa forum.

Sedan kom dagens generation, den andra generationens internetanvändare, som är uppväxta med att internet är lika självklart som TV eller andra traditionella medier. Det är inte längre något bara för somliga utan precis alla måste finnas på internet oavsett om man vill eller inte. Det är förståeligt att man då ser restriktioner och regleringar som ett nödvändigt ont. Stora följarantal på sociala medier ger dessutom enorm makt och använder man denna makt till att sprida lögner och farliga idéer så är det inte orimligt att det finns en vilja att stoppa dessa konton.

Musk tillhör den första generationen, de som vill ha yttrandefrihet över allt annat och det kommer nog att genomsyra hans agenda på Twitter. Bolaget lever dock inte i ett vakuum och både myndigheter, användare och Twitters egna anställda har också agendor och jag tror inte att de är i linje med vad Musk vill. Det blir intressant att se om Elon nu kommer att styra med järnhand och köra över alla som inte rättar in sig i ledet eller om förändringarna blir minimala just för att det finns ett motstånd både internt och externt mot det Musk föreslår. Oavsett vad som sker lär det bli en turbulent tid framöver, inte bara på Twitters huvudkontor utan även på plattformen själv.

Niklas Aldén

Entreprenör och poddare, driver IT-konsultföretaget Checkat IT och finanspodden Market Makers och twittrar flitigt