Debatt: Utebliven effekttilldelning hotar grön omställning

Nyligen vändes världens blickar mot norra Sverige och Luleå när Sverige stod som värd för ett toppmöte mellan USA och EU. Ministrar och kommissionärer såg med stort intresse på den fantastiska utveckling som sker i regionen där investeringar och forskning görs för att ställa om industrier. En stor del av satsningarna sker i Luleå. Här ska nya teknologier tas fram och nya gröna industrier ska etableras.

SSAB ska investera i nytt stålverk, Talga syftar att utöka sin planerade produktion av batterianoder, Fertiberia ska producera fossilfritt konstgödsel och Uniper ska tillverka bränsle som minskar utsläppen från fartyg till havs. Sammanlagt är det mångmiljardbelopp som ska investeras som kommer säkra jobb och skatteintäkter för lång tid framöver. Potentialen är enorm – utsläpp kommer minska, svensk resiliens kommer öka och det leder till fler jobb och framtida konkurrenskraft.

Industrisatsningarna i Luleå ger inte bara lokala effekter. Det som kommer produceras skapar värde från norr till söder i såväl befintliga som nya värdekedjor.

Samtliga investeringar har en sak gemensamt – behovet av fossilfri el.

I förra veckan har Svenska kraftnät och Vattenfall Eldistribution meddelat tilldelning av effekt i Norrland, men Luleå och våra respektive företag blir utan ytterligare el. Och utan erhållen tilldelning riskerar omställningen att skjutas på framtiden och projekt och arbetstillfällen flytta utomlands. Vi industrier har tillsammans med kommun och energiföretag under lång tid arbetat för att ta vårt ansvar att minska energibehovet. När vi arbetat för att skapa rätt förutsättningar för detta har vi uppmärksammat flera problem och systemfel som skyndsamt måste åtgärdas.

Det är i dag möjligt att överboka effekt, det vill säga blockera en större mängd effekt än vad verksamheten faktiskt behöver och använder. Ingen verifierar att bokad effekt är den som används. Det kan blockera andra projekts genomförande.

Lagstiftning och myndigheters arbete tillåter ansökningar om effekt i olika regionnät i Sverige samtidigt, för samma projekt. Där effekt erhålls kan investering ske. Det leder till blockeringar och att effekt ligger outnyttjad och inlåst i systemet.

Tilldelning sker enligt först-i-kö utan analys av teknisk mognadsgrad, samhällsnytta eller positiva kringeffekter som till exempel. minskade utsläpp, bidrag till energisystemet eller industriella synergier. Den som står först i kö måste få full tilldelning innan näst på tur kan få tilldelning.

”Att Sveriges elsystem uppenbart inte är anpassat för den gröna industriomställningen är ett misslyckande.”

Kölistor är hemliga. Ingen förutom respektive regionnätsägarna vet vilka som står på listan eller i vilken ordning.

Analyser om Sveriges ökade behov baseras i många fall på företagens egna uppgifter, detta trots en situation med dubbelbokningar och överbokningar.

Att Sveriges elsystem uppenbart inte är anpassat för den gröna industriomställningen är ett misslyckande. Regeringen har aviserat uppdrag till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen i frågan. Det är positivt och kan förändra hur tilldelningen sker. Arbetet måste nu accelerera för att trycka luften ur systemet och frigöra effekt genom att ta bort möjligheten till dubbel- och överbokningar. Våra önskemål är att regering och myndigheter i sitt arbete även beaktar:

• Faktiska behov måste ställas mot efterfrågade behov för att undanröja risken för strategisk överbokning och eventuella dubbelbokningar med konsekvens för undanträngning av andra projekt.

• Samhällsnytta och positiva kringeffekter av omställning av befintlig verksamhet behöver ingå som en del i bedömning för prioritering av elnätsutbyggnad och beslut av tilldelning av effekt.

• Ge en myndighet ansvaret för planeringen av Sveriges elnät som även inkluderar möjligheter till genomlysning av ansökningar samt möjliggör prognos och analys baserat på faktiskt utfall och inte företagens egna uppgifter.

• Stegvis effekttilldelning. Ansökningar och tilldelning bör hanteras och fördelas stegvis efter verksamheternas successivt ökade effektbehov ej baserat på sluteffekt.

• Värdekedjeperspektiv. Prioritering av befintliga och växande värdekedjor och geografi med potential till synergier, istället för tilldelning av el till enskilda aktörer.

Sverige måste börja behandla el som den strategiskt viktiga resurs den är för att säkra landets framtida konkurrenskraft och arbetstillfällen. Snabba åtgärder krävs för att möjliggöra väsentliga utsläppsminskningar från befintliga industrier.

För att genomföra snabba åtgärder menar vi att regeringens uppdrag till Svenska kraftnät och Energimarknadsinspektionen måste återrapporteras senast i augusti 2023. Detta för att kunna hanteras i höstbudgeten och möta eventuella behov av budgetsatsningar och förändringar i regleringsbrev. Uppdraget behöver leda till förändrad effekttilldelning som innebär att verksamheter inom Luleå Industripark får tilldelning och kan påbörja investeringsbeslut samt förändrad lagstiftning för att förändra systemet i grunden från först-i-kö till kriterier för ett samhällsnyttoperspektiv på effekttilldelning.

Våra projekt minskar utsläpp och bidrar till batteribransch, sjöfart, jordbruk och tillverkningsindustrier i hela landet. Vi har gemensamt identifierat dessa utvecklingsområden. Det har vi gjort för att vi vill fortsätta vara konkurrenskraftiga i framtiden och se till att skapa jobb och världsunika produkter i Luleå och i hela Sverige. Nu måste regering och myndigheter snabbt vidta åtgärder för att frigöra mer effekt här och nu. Det behövs för att våra styrelser ska kunna ta nödvändiga investeringsbeslut och att vi kan skapa konkurrenskraft, jobb och klimatnytta till gagn för Sverige.

Tomas Hirsch, Director and Head of Energy and ETS, SSAB

Patrik Hermansson, Head of Business Development Nordics, Uniper

Tom Kearney, projektledare Talga