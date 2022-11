Debatt: Ukrainas seger i informationskriget är lärdom för näringslivet

Rysslands militära fiasko i Ukraina har tydliggjort de auktoritära samhällsmodellernas fundamentala brister. Inte minst handlar det om brister på just de områden där deras företrädare ofta raljerar över de demokratiska modellerna. I rysk propaganda har den moderna västvärlden framställts som dekadent, principlös och impotent. Nu står Putin där med sin auktoritära modell avklädd. Den är själv avslöjad som djupt demoraliserad, trött och ineffektiv. Den enda kraften finns i de missiler som sprider död och förödelse.

Detta medan väst agerar handlingskraftigt, håller ihop och inte låter sig kuvas av Putins lögner och hot. Detta konstaterades redan under invasionens första dagar. Men två artiklar i Financial Times har under den senaste tiden bidragit med fördjupande perspektiv på fenomenet.

Den första artikeln beskriver kriget i Ukraina som historiens första ”open-source war”, där ukrainska återvändare från Silicon Valley och techindustrin har blivit avgörande i försvaret av sitt hemland. De digitala nätverk som dessa har satt upp för att öka både militärens och det övriga samhällets motståndskraft, sägs vara en av förklaringarna till det framgångsrika försvaret.

Precis som start-ups kan utmana marknadsledande bolag genom att vara agila, snabba och innovativa, kompenserar den ukrainska armén sitt numerära underläge med entreprenörskap och ingenjörer som kan kodning, hackning och gaming. Och som tillåts fatta egna beslut. Den förre schackmästaren Garry Kasparov konstaterar i artikeln att detta ukrainska nätverkstänkande är ”helt antitetisk till hur en sådan som Putin fungerar”.

Kriget har helt enkelt blivit en kraftmätning på liv och död mellan gamla vertikala hierarkimodeller (Ryssland) och moderna horisontella nätverksmodeller (Ukraina). Hittills har den senare modellen varit tydligt mer framgångsrik.

Den andra artikeln ger en fördjupning i hur Ukrainas försvarsdepartement framgångsrikt jobbar med sociala medier i kriget. Det handlar om att vinna världens hjärtan – i synnerhet befolkningar och ledare i de allierade länderna – genom att föra fram fakta om vad som händer, och samtidigt balansera denna tragiska verklighet med ett mått av humor. Även här sker arbetet i en nätverksmodell, med medverkan från kreatörer inom olika specialistfält som sitter på olika ställen.

”På samma sätt som de bakomliggande samhällssystemen återspeglas i de stridande parternas militära organisering, reflekteras de alltså även i de olika modeller av strategisk kommunikation som de tillämpar i informationskriget.”

Detta som ett alternativ till den ryska regimens – länge fruktade – kommunikationsstrategi: Att genom både egna kanaler och ombud i sociala och traditionella medier försöka polarisera, skapa tvivel, trolla och skrämmas. Strategin tillämpas också av många andra auktoritära stater och rörelser, inte minst från alternativmedia i väst.

På samma sätt som de bakomliggande samhällssystemen återspeglas i de stridande parternas militära organisering, reflekteras de alltså även i de olika modeller av strategisk kommunikation som de tillämpar i informationskriget. Vi ser de auktoritära systemens hot, lögner och splittring gå igen. Och vi ser belöningen för det öppna samhällets kommunikation, som bygger på dess enastående förmåga att frigöra kreativitet, kunskap och glädje.

Foto: Frank Augstein

Kriget har avslöjat att vi tidigare överskattade det auktoritära systemets effektivitet och styrka. Det har visat att vi förmodligen underskattade den börda som dessa modellers oundvikliga problem med korruption, hierarkier och detaljstyrning innebär. Men kriget har alltså också avslöjat att vi överskattade dess förmåga att förvilla och förvirra det alltid starkare öppna samhället.

Utan att glömma bort krigets djupa tragik, kan många – inte minst näringslivet – dra slutsatser av dessa två lärdomar. Dels handlar det självklart om ledarskap och hur organisationer och beslutsprocesser ska utformas, dels handlar det om hur detta ledarskap ska använda kommunikation. Vi verkar i en ekonomi som i mycket handlar om att saluföra budskap. Information är en avgörande tillgång på både kund- och finansmarknader, och det är till stor del företagen som tillhandahåller den genom sin kommunikation. Den kommunikation som är transparent och faktabaserad vinner i längden.

Egentligen är det helt logiskt för företag. Transparens, fakta och kreativitet är också några av marknadsekonomins grundpremisser.

Dessa lärdomar är därför också en uppmaning till företag och andra delar av samhället att göra ett moraliskt åtagande. Att även i ledarskap och kommunikation verka i linje med dessa principer. Tack och lov är det effektivast för att vara framgångsrik på en fri marknad. Samtidigt som det är effektivast för att skapa och bevara ett öppet samhälle.

Erik Zsiga

Kommunikationsrådgivare i Kekst CNC