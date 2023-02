Debatt: Ukrainas sak är vår

För exakt ett år sedan, den 24 februari 2022, angrep Ryssland Ukraina, trots att President Vladimir Putin förnekade det in i det sista. Han har inte lyckats formulera något legitimt skäl för sitt angrepp och hävdar till och med att han inte krigar utan bara bedriver en särskild militär operation. Han vägrar att erkänna Ukraina som stat. Generad över att han inte kan besegra Ukraina insisterar han att Ryssland slåss med NATO.

Detta är det största kriget i världen efter andra världskriget. Det pågår för fullt och dess utgång förblir oklar. Det kanske kan avgöras under 2023, men Putin planerar för ett mångårigt krig. Förlusterna har varit oerhörda. Det ukrainska försvarsministeriet publicerar sin uppskattning av de ryska förlusterna varje dag. De må vara något överdrivna, men de är mycket höga, när detta skrivs: 134 000 stupade ryska soldater, 3 253 oskadliggjorda stridsvagnar, 6 458 pansarvagnar, 295 stridsflygplan. De ukrainska förlusterna är betydligt mindre men omfattar ändå tiotusentals döda soldater och betydligt fler döda civilpersoner.

Ryssland gjorde erövringar bara under krigets första månad. Sedan dreva Ukraina bort ryssarna från Kiev och norra Ukraina, i september från Charkiv i nordöst, och i november från Cherson i söder. Striderna äger nu huvudsakligen i Donbass i östra Ukraina, men Ryssland ockuperar fortfarande 17 procent av Ukraina.

Rysslands krig mot Ukraina har förenat Väst och EU som aldrig förr, för Ukraina och mot Ryssland. Väst, inledningsvis USA och Storbritannien men nu ett 50-tal västländer, har levererat stora mängder moderna vapen, men Ukraina konsumerar dem snabbt. Ryssland har inte särskilt moderna eller precisa vapen, men det har väldiga mängder gammal sovjetisk artilleriammunition. Ukraina behöver mer precisa västliga vapen. USA har koordinerat de västliga vapenleveranserna genom månatliga möten vid den amerikanska flygbasen i Ramstein i Tyskland sedan april 2022.

Mer än 90 procent av ukrainarna förklarar regelbundet att de tror att Ukraina kommer att vinna kriget och ta tillbaks allt det land Ukraina förlorat. Dessvärre har Väst inte klargjort sitt mål. President Zelenskyj har klokt nog formulerat en 10-punktsplan. Ukraina vill återerövra hela sitt territorium, få tillbaks de 2,5 miljoner ukrainare som deporterats till Ryssland, utkräva krigsskadestånd från Ryssland, samt åtala och döma alla de tusentals ryska krigsförbrytarna.

Väst har alla skäl att stödja Zelenskyjs krav. För att han skall lyckas behöver Väst ge alla vapen som Ukraina ber om så snabbt som möjligt. Obegripligt nog har Väst länge vägrat att ge Ukraina moderna stridsvagnar, stridsflygplan, och precisa långdistansmissiler. (Sverige borde bidra med Gripen.) Väst har vägrat att låta ukrainarna bomba Ryssland med västliga vapen, medan Ryssland ständigt bombar Ukraina från ryskt territorium. Ju mer vapen Väst ger Ukraina, desto större är chansen att Ukraina besegrar Ryssland, och färre ukrainare kommer att dödas. Om Putin skulle vinna skulle han utan tvekan driva sitt krig vidare, så ukrainarna slåss inte bara för Ukraina utan för hela västvärlden. Det minsta vi kan göra är att ge dem alla de vapen vi har.

Ukraina behöver inte bara vapen utan även pengar för att vinna kriget. Kriget reducerade dess BNP med drygt 30 procent förra året och Ryssland gör allt det kan för att förstöra den ukrainska ekonomin. Under många år har det infört mångahanda sanktioner mot den ukrainska ekonomin och det blockerade dess havshamnar redan före kriget. De flesta stålverken och kemiska fabrikerna har bombats och förstörts. Därför måste vi stödja Ukrainas statsfinanser.

Förra året bad Ukraina Väst om 60 miljarder dollar, men det fick bara 32 miljarder, så det tvingades till extrem finansiell åtstramning, men ändå blev monetär finansiering nödvändig, vilket ledde till en inflation om 27 procent och en ränta om 25 procent. I år ser läget något bättre ut. Ukraina har bett om 38 miljarder dollar. EU har lovat 18 miljarder euro i makrofinansiellt bistånd och USA har anslagit 10 miljarder dollar. Märkligt nog har IMF varit ovilligt att göra ett stabiliseringsprogram för Ukraina, men det förefaller som om G7 tvingar IMF att göra det, vilket förhoppningsvis löser Ukrainas kortsiktiga finansiering.

Efter kriget kommer återuppbyggnad. Den kommer att bli mycket kostsam. Världsbanken uppskattar kostnaden till 650 miljarder dollar, och den ukrainska regeringen förutser ett finansieringsbehov av 300 miljarder dollar under tre år. Sådana medel kräver god transparent administration. G7-länderna vill leda detta arbete. I slutet av januari beslutade de att sätta upp ett triumvirat av den ukrainske finansministern, en amerikan, och en euorokrat, för att leda detta arbete. ´Ttt sekretariat skall sättas upp i Bryssel med en filial i Kyiv. Det är bra att en struktur redan etableras.

300 miljarder dollar är en väldig summa. Den ryska staten bör betala ty den är skadeståndsskyldig, Lyckligtvis finns det ryska pengar att tillgå. Centralbankerna i sju västländer - Tyskland, Frankrike, USA, Storbritannien, Japan, Kanada och Österrike - har frusit totalt $316 miljarder av ryska centralbanksreserver. Dessa reserver bör konfiskeras och överlämnas till Ukraina som ryskt krigsskadestånd. Kanada har redan antagit en lag om att konfiskera de ryska valutareserverna där. De andra länderna med ryska reserver bör göra detsamma.

I juni förklarade EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen Ukraina en kandidat för att bli EU-medlem. Hon tog inte mindre än 15 av 27 EU-kommisionärer med sig till Kiev den 3 februari, vilket visar att Ukraina nu är EU:s viktigaste fråga. EU får inte misslyckas. Därför bör EU omgående sätta i gång förhandling om EU-medlemskap för Ukraina. Sverige är nu ordförande i EU-rådet. Det kan och bör driva igenom att EU påbörjar riktiga förhandlingar om medlemskap, vilka inte behöver vara länge än tre-fyra år.

Kom ihåg att Ukrainas krig krig mot Putins barbari är ett existentiellt krig för hela västvärlden.

Anders Åslund, senior fellow vid Fri Värld, Rysslandsexpert och författare. Hans senaste bok är ”Russia’s Crony Capitalism: The Path from Market Economy to Kleptocracy.”