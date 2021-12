Debatt: Tyskland står inför samma elsjuka som Sverige

Tyskland har fått en ny regering och med den, en radikalt ny energipolitik. År 2030 ska åttio procent av elproduktionen vara fossilfri. Kolet ska bort och massiva satsningar på vatten- och solenergi kommer att genomföras.

Vi har all anledning att önska Tyskland lycka till med sin omställning. Kolkraften är en olycka både för dem och för omvärlden. Men i och med att Tyskland samtidigt fasar ut kärnkraften så riskerar de att drabbas av samma elsjuka som Sverige. Alltså att oregelbundna energikällor som vindkraften ger ett överskott sett till hela året, men att elproduktionen sjunker samtidigt som både folk och företag mest behöver den: när det är kallt, mörkt och vindstilla.

Den tyska energipolitiken påverkar Sverige. För under de tider på året då vår egen energiproduktion inte längre räcker, så importerar vi el från bland andra just Tyskland. Närmare bestämt från tysk kolkraft som visserligen har en lång rad nackdelar, men som i motsats till vindkraften inte är väder- eller årstidsberoende.

Att Sveriges energipolitik blivit alltmer ohållbar påminns vi om varje månad, när elräkningen ska betalas. Eller när medierna rapporterar om någon industriutbyggnad som inte går att genomföra på grund av elbrist. Eller när svenska folket får råd om vilka tider på dygnet de inte längre ska dammsuga eller koka kaffe. Så frågan är då hur vi ska klara våra behov och vår ekonomi när vår tyska nödlösning försvinner.

Varje gång detta kommer på tal så svarar de rödgröna partierna att Sverige har elöverskott, att vi producerar mer än vi använder. Det stämmer. Men det är ungefär som att säga att båtar inte kan gå på grund eftersom världshavet i snitt är 3,7 kilometer djupt. Att Sverige exporterar el i juli är en mycket klen tröst en kall och vindstilla kväll i december.

Vilket för oss tillbaka till Tysklands energiomställning. Mycket talar nu för att Sverige inte kommer kunna förlita sig på tysk elexport i framtiden. Därmed måste vi nu se om vårt eget hus, något som borde ha skett redan för länge sedan.

I våras släppte Energimyndigheten en ny rapport som visade att kärnkraften kan bli lönsam tack vare den enorma efterfrågan på el som kommer med elektrifieringen. I kombination med en ny svensk energipolitik, som inte bestraffar kärnkraften och samtidigt subventionerar alternativen, går det att göra verklighet av den potentialen. Detta har även Frankrikes president Macron insett – han har redan slagit fast att ny kärnkraft ska byggas. För Sveriges del kan det även bli möjligt att använda sig av SMR – små modulära reaktorer som bland andra Bill Gates nu investerar i. Även i Finland pågår projekt som syftar till att ersätta kolkraft-el med SMR-reaktorer.

Så vad gäller kärnkraft håller vinden på att vända.

Sverige går nu in i vinter igen. De där kalla, klara och vindstilla vinterdagarna som många av oss uppskattar har istället blivit en malande oro inför nästa elräkning. Inte minst i södra Sverige där elpriserna under de gångna veckorna har legat femton gånger över priserna i norr. Och detta är ändå långt före den huggsexa som kan uppstå när Tyskland och andra länder går in lika starkt för oregelbunden vindkraftsel som Sverige redan har gjort.

Sverige kommer behöva mer el – mycket mer. För industrin. För klimatomställningen. För att värma upp våra bostäder. Svensk Näringsliv beräknar att elbehovet ökar med minst 90 procent till 2045 jämfört med dagens behov. Det innebär en ökning av elanvändningen från dagens 126 TWh till 240 TWh. Den ökningen är större än den sammanslagna elproduktionen i Finland och Lettland.

Sverige har nu en färdig deadline för när Tysklands omställning ska vara genomförd. Ska vi klara det kommer vi behöva en betydligt säkrare energimix där en större andel av vår elproduktion är pålitlig dygnet runt, året runt. Det innebär att kärnkraftens andel måste öka.

Tysklands förändring måste alltså leda till att även Sverige förändras. Det kommer Kristdemokraterna att arbeta för i en ny borgerlig regering. Du ska kunna lita på Sverige.

Ebba Busch, partiledare (KD)

Camilla Brodin, energipolitisk talesperson (KD)