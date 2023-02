Debatt: Tyskland pratar om grön omställning men bränner 13 000 ton brunkol i timmen

Enligt European Network of Transmission System Operators, ENTSO-E, har Tyskland genom utfasningen av tre kärnkraftverk i slutet av 2021 tappat 33 terawattimmar fossilfri elproduktion. Hälften av denna elproduktion har kompenserats med ytterligare kolkraft, huvudsakligen brunkol.

Förra året levererades nästan 117 miljoner ton brunkol till kraftverken i landet (+4,8 procent), visar statistik från tyska kolindustrin. Nedbrutet innebär det att Tyskland i snitt under 2022 brände 13 347 ton brunkol per timme. Eftersom brunkolskraftverken är gamla har de en usel verkningsgrad, runt 40 procent, och bidrar till att kraftigt öka klimatutsläppen.

Ansvariga politiker vill självklart inte medge denna konsekvens av deras förda energipolitik. När det påtalas att brunkolsanvändningen ökar är den gängse bortförklaringen att kriget i Ukraina och minskad tillgång till naturgas lett till att Tyskland ”under en kort övergångstid” måste bränna mer kol för att klara sin elförsörjning.

Sanningen är betydligt mörkare. Faktum är att Tyskland under förra året ökade sin elproduktion från naturgas med 1,7 procent jämfört med 2021, trots kriget i Ukraina och minskade eller uteblivna ryska gasleveranser. Det är utfasningen av kärnkraft – i kombination med ökad elförbrukning – som har tvingat fram att landet måste använda mer av både naturgas och kol.

Resultatet är att klimatutsläppen från tyska energiproducenter skenar. Under 2020 uppgick utsläppen till 220 miljoner ton koldioxidekvivalenter, under 2021 ökade de till 247 miljoner ton och under 2022 till hela 255 miljoner ton. Samtidigt kvarstår målet att utsläppen till 2030 ska vara nere i 108 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Just nu springer Tyskland med stormsteg i fel riktning.

Till detta ska läggas att landets återstående tre kärnkraftverk ska fasas ut i mitten av april i år. På årsbas betyder det att ytterligare drygt 30 terawattimmar försvinner ur det tyska elsystemet. Hur detta bortfall ska kompenseras samtidigt som elförbrukningen fortsätter öka återstår att se.

Den tyska branchorganisationen för energi- och vattenindustrin (BDEW) och det internationella konsultföretaget EY har gemensamt utvecklat ett uppföljningssystem som med regelbundna lägesrapporter mäter och synliggör energiomställningens framsteg. Den senaste lägesrapporten visar att det kommer att krävas investeringar på ytterligare 600 miljarder euro fram till 2030 för att uppnå målet om en 65-procentig minskning av utsläppen. Detta enorma belopp måste till största delen finansieras av privata investerare.

Författarna beskriver en eftersläpning inom alla områden som behandlas i rapporten. Utbyggnaden av förnybara energikällor går för långsamt. För att nå målen för 2030 måste den installerade kapaciteten ökas avsevärt, för solenergi måste det årliga nettotillskottet mer än fördubblas jämfört med 2021/2022, och för landbaserad vindkraft måste det mer än trefaldigas. De viktigaste faktorerna för att påskynda utbyggnaden är att det måste tillhandahållas mark, tillståndsprocesserna måste snabbas på, på samma gång som ramarna för regler och finansiering måste bli mer tillförlitliga.

Uppbyggnaden av en vätgasekonomi är fortfarande i sin linda, trots vissa åtgärder, strategier och pilotprojekt. Upphandlingen och den tekniska infrastrukturen är alltjämt under uppbyggnad. Decentraliserad produktion och distribution är hittills nästan obefintlig. Huvuddelen av den vätgas som produceras i Tyskland idag kommer från fossila källor. För att visionen om grön vätgas ska kunna förverkligas måste den förnybara elproduktionen öka kraftigt. Produktion, upphandling, import och transport av grön vätgas är fortfarande stora utmaningar för genomförandet av den tyska energiomställningen.

Bara 14 procent av Tysklands 43 miljoner lägenheter värms med fjärrvärme, jämfört med hälften av lägenheterna i Sverige. I Tyskland är fjärrvärmen nästan uteslutande fossil, i Sverige nästan uteslutande fossilfri. För Tysklands beslutade värmeomställning måste både energieffektiviteten öka och andelen förnybara värmekällor skruvas upp.

Omställningen av transporterna har hittills inte nått de uppsatta målen. För att påskynda elektrifieringen av vägtrafiken måste utbudet av eldrivna personbilar öka, vilket i sin tur sannolikt kräver att efterfrågan stimuleras. Därtill krävs en kraftig utbyggnad av laddningsinfrastrukturen – för att begränsade laddningsmöjligheter inte ska skapa motvilja mot elfordon.

Kompetensbrist är en flaskhals för att klara den gröna omställningen. Den tyska regeringen kommer att bedömas utifrån om den för en politik som lyckas mobilisera tillräckligt med kvalificerad arbetskraft i ekonomiskt viktiga branscher, såsom utbyggnaden av förnybar energi, elnät och byggsektorn.

Under 2022 var Sverige den största nettoexportören av elektricitet i Europa med Tyskland fortfarande på andra plats. Frankrike ledde tidigare denna liga men förlorade sin topplacering på grund av modifieringar av 12 av sina totalt 56 kärnkraftsreaktorer. Under 2022 var Frankrike en nettoimportör. Sedan den 1 januari är Frankrike dock tillbaka som nettoexportör.

För Tyskland är detta viktigt, vilket ordföranden i landets federala nätverksmyndighet – Klaus Müller – enligt dagstidningen Bild uttryckte på ett internt möte. Müller påpekade sambandet mellan återstarten av Frankrikes kärnkraftverk och den tillfälligt förbättrade elsituationen i Tyskland.

För detta uttalande fick han hård kritik av landets oppositionspartier, eftersom han samtidigt förordar att Tysklands egna kvarstående kärnkraftsreaktorer ska läggas ner. Och nog framstår det som hycklande att Tyskland ska stänga ner sina egna kärnkraftverk för att i stället göra sig beroende av kolkraft och elimport från kärnkraftslandet Frankrike.

Att bränna 13 000 ton brunkol i timmen för att undvika elavbrott är verkligen ingen hållbar energipolitik. Tysklands ideologiska önsketänkande har gjort Parisavtalet till ett minne blott. Det är lätt att prata om grön omställning så länge ansvaret för den fossilfria energiproduktionen skjuts över på andra länder. Tysklands misslyckade vägval har drabbat hela Europa men i bästa fall blir det en läxa som grannländerna drar lärdomar av.



Staffan Reveman

Analytiker och expertkommentator på energipolitik och verksam inom elintensiv industri i Tyskland sedan slutet på 1970-talet