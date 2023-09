Debatt: Till dig som just börjat på Handels!

Grattis till Handels! The good news - du har kommit in på en av världens bästa ekonomiutbildningar. The bad news - det garanterar inte en framgångsrik karriär. Det har det aldrig gjort, men än mindre kommer det att göra det framöver… Förändringstakten är explosiv - hur ska du nu göra för att navigera din karriär, frågar sig civilekonomen Carl Schander.