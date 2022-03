Debatt: Sverige och Finland har redan lämnat alliansfriheten

Inför EU-toppmötet i förra veckan skrev Sveriges och Finlands statsministrar till övriga medlemsstater för att påminna dem om försvarsklausulen, artikel 42.7, i EU-fördraget. I brevet ”påminner vi om och understryker vikten av EU:s gemensamma försvarsklausul som finns i Lissabonföredraget”, sa Magdalena Andersson om den med Sanna Marin gemensamma texten.

Försvarsklausulen lyder: ”Om en medlemsstat skulle utsättas för ett väpnat angrepp på sitt territorium, är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge den medlemsstaten stöd och bistånd med alla till buds stående medel i enlighet med artikel 51 i Förenta Nationernas stadga.”

EU-fördragets Artikel 42.7 är väl så tydlig och långtgående som Natos Artikel 5, som etablerar de ömsesidiga försvarsförpliktelserna. Det som skiljer dem åt är inte främst hur de är formulerade, utan den trovärdighet som kommer av att Nato har byggt de strukturer och mekanismer, inklusive försvarsplanering och militära staber, som krävs för att kunna verkställa ett gemensamt försvar av medlemsländernas område. EU saknar sådana mekanismer.

Utflödet av EU:s artikel 42.7 sker dessutom via Nato eftersom artikeln också slår fast att gällande länder som är medlemmar också av Nato så är Nato ”grunden för deras kollektiva försvar och den instans som genomför det.”

Sverige och Finland kan alltså inte på grund av EU:s försvarsklausul utgå från eller planera för att militär hjälp kommer att komma om våra länder angrips, så som ett Natomedlemskap och artikel 5 skulle betyda.

Sverige och Finland är dock bundna av EU:s försvarsklausul och av att ge andra EU-länder stöd. Statsministrarna bekräftar också detta: ”Klausulen innebär att om en medlemsstat utsätts för ett väpnat angrepp på sitt territorium är de övriga medlemsstaterna skyldiga att ge stöd och bistånd med alla till buds stående medel.”

Det betyder att Sverige, men också Finland, är ”förpliktigat” att stödja andra EU-länder ”med alla till buds stående medel” om något av dessa länder utsätts för väpnat angrepp.

Både artikel 42.7 i EU och artikel 5 i Nato kräver nationella beslut om vad länderna ska bidra med. Artikel 5 kräver enhällighet bland medlemsländerna för att tillämpas.

Natos artikel 5 slår fast att ett väpnat angrepp på ett medlemsland skall anses vara ett angrepp på samtliga medlemsländer. Varje medlemsstat ska då vidta ”such action as it deems necessary, including the use of armed force.”

Utredningen om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete slog fast att verkan av de båda försvarsklausulerna liknar varandra: ”Den folkrättsliga skillnaden mellan EU-fördragets artikel 42(7) och Washingtonfördragets (Natofördraget) artikel 5 är i själva verket försumbar. Båda bestämmelserna är juridiskt tvingande, men ger medlemsstaterna frihet att visa sin solidaritet enligt eget val. Den skillnad som finns mellan dessa två bindande åtaganden rör främst trovärdigheten i förpliktelsernas implementering.”

Det finns dock ett tillägg i EU:s försvarsklausul. Det står att: ”Detta ska inte påverka den särskilda karaktären hos vissa medlemsstaters säkerhets- och försvarspolitik.”

Det har setts som en hänvisning för militärt alliansfria länder.

Foto: Yves Logghe

I sin senaste försvarspolitiska redogörelse (2021) säger Finlands regering följande: ”Finland är i likhet med Sverige ett land som inte tillhör någon militär allians.

Men varken brevet eller uttalandena från de båda statsministrarna i samband med att brevet skickades anger att Sverige och Finland anser sig ha något undantag från EU:s försvarsklausul. Detta innebär att regeringarna accepterar sig vara bundna av artikel 42:7 fullt ut. Det är svårt att se fördragsmässiga försvarsförpliktelser som förenliga med militär alliansfrihet.

Alternativet till detta vore ju att hävda att andra EU-länder av EU:s försvarsklausul är förpliktigade att stödja Sverige och Finland, men att Sverige och Finland inte själva anser sig förpliktigade att stödja andra EU-länder. Ingenting i den riktningen sades av statsministrarna. En sådan syn skulle också möta högst begränsad förståelse.

Sveriges nationella solidaritetsförklaring, som regeringen står bakom, binder också den Sverige vid att stödja andra medlemsländer i EU, samt Norden.

”Sverige och Finland har lämnat alliansfriheten, men vår säkerhet skulle stärkas av medlemskap i Nato.”

”Skillnaden mellan Natos berömda artikel 5 och den svenska solidaritetsförklaringen är alltså inte heller så stor som ofta antas i den svenska debatten. Vår solidaritetsförklaring utgör också ett folkrättsligt bindande åtagande.” (Utredningen om Sveriges internationella försvarspolitiska samarbete)

I sammanfattning ser det ut så här:

Sverige och Finland omfattas av Artikel 42.7 i EU-fördraget, vars formulering är väl så tydlig och långtgående som Artikel 5 i Nato-stadgan.

Sverige och Finland är ”förpliktigat” att stödja andra EU-länder ”med alla till buds stående medel” om något av dem utsätts för väpnat angrepp, liksom de är att stödja oss.

Sverige och Finland gör inget anspråk på undantag för länder med särskild karaktär på ländernas säkerhets- och försvarspolitik.

Artikel 42.7 saknar mekanismer för att kunna verkställas av EU, dess utflöde är via Nato och artikeln hänvisar berörda länders försvar till Nato.

Sverige och Finland är del av EU:s försvarsklausul, men är ännu inte del av Nato, en organisation som har byggt strukturer och mekanismer för att kunna verkställa ömsesidiga försvarsförpliktelser.

Det är svårt att se att de fördragsmässiga försvarsförpliktelser som våra båda statsministrar hänvisar till skulle vara förenliga med militär alliansfrihet.

Sverige och Finland har lämnat alliansfriheten, men vår säkerhet skulle stärkas av medlemskap i Nato.

Är det möjligt att hävda att våra länder i dag är militärt alliansfria – när regeringarna lyfter fram att vi är förpliktade att med alla till buds stående medel hjälpa EU-länder som angrips militärt?

Våra länder bör tillsammans söka sig till den organisation som har en försvarsklausul med högsta trovärdighet och som utvecklat mekanismer och strukturer för att kunna verkställa den för våra och andra länders försvar.

Det finns ett trygghetsunderskott i vår del av Europa. Sverige och Finland kan nu åtgärda det underskottet.

Sten Tolgfors

Tidigare Sveriges försvarsminister

Stefan Wallin

Tidigare Finlands försvarsminister