Debatt: Sverige får allt färre nya småföretag

Aktuell statistik visar att nyföretagandet gått ner i samtliga län. Jämför man maj i år med maj förra året har företagandet minskat med 24,4 procent. Att nyföretagandet minskade under pandemin är naturligt, men att det blivit ännu sämre är märkligt och det har stor betydelse för Sveriges ekonomiska framtid.

Mindre nyföretagande innebär att arbetslösheten inte minskar ytterligare. Dessutom har det till effekt att statens skatteintäkter minskar.

Allmänt sett betyder den ideella organisationen NyföretagarCentrum – aktiv över hela Sverige - mycket för att nya företag startas. Under närmare 40 år har organisationen startat ca 250.000 företag och tio procent av alla nya företag brukar vara startade av just NyföretagarCentrum. Det är dessutom påtagligt att ungefär hälften av alla som får hjälp av NyföretagarCentrum är kvinnor och en tredjedel av alla är utlandsfödda. Under senaste året har man stöttat ett antal ukrainska flyktingar som bildat företag. Och de planerar att göra mer för ukrainarna.

Dessutom består de företag som grundats genom stöd av NyföretagarCentrum för 4 miljarder kronor per år i skattebetalning till stat och kommun. Alla företag måste ju betala arbetsgivaravgifter och moms. Av de flera tusen företagare som arbetar för att ge råd till dem som vill starta företag är det en del som inte tar betalt, utan ställer upp ideellt. De kallas ”mentor” och finns också tillgängliga när företagen startats och kan behöva hjälp. Det gör att de företag som startats med utbildning från NyföretagarCentrum sällan läggs ner eller går i konkurs. Det är kostnadsfritt för den som vill starta ett företag att få rådgivning.

Det är bisarrt att NyföretagarCentrum aldrig fått starkt statligt stöd och att bidraget – tidigare 3 miljoner kr per år – nu minskat. Det är konstigt eftersom regeringen bör arbeta för att arbetslösheten ska minska och skatteintäkterna öka. Den här borgerliga regeringen ger inte bidrag till företag, i motsats till Fälldin-regeringen. Även Bildtregeringen tvingades av den ekonomiska krisen att stödja banker. Den nuvarande regeringen borde verka för att allt fler småföretag startas.

Rent politiskt borde arbetsmarknadsminister Johan Pehrson driva att NyföretagarCentrum ska få kraftigt ökat stöd så att de kan se till att långt fler företag startas vilket minskar risken för ökad arbetslösheten, inte minst bland kvinnor och utlandsfödda. Dessutom är det näringsminister Ebba Busch som via ministeriet har kontroll över myndigheten Tillväxtverket som ger bidrag till NyföretagarCentrum.

Sammanfattningsvis borde det vara en enkel uppgift för regeringen att nå framgång genom att stötta NyföretagarCentrum så att minskningen av nyföretagandet bryts.

Olle Wästberg

Tidigare riksdagsledamot (L), statssekreterare i finansdepartementet, ordförande i Demokratiutredningen