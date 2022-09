Debatt: Svensk utrikes- och säkerhetspolitik behöver en borgerlig regering

I fredags hölls en surrealistisk presskonferens. Inrikesminister Anders Ygeman och försvarsminister Peter Hultqvist bjöd in pressen enbart för att peka ut Sverigedemokraterna som ett säkerhetshot. Det är svårt att se som något annat än ett sätt att vända blicken bort från regeringens egna tillkortakommanden på säkerhetspolitikens område. Förutom att dessa två ministrar under de åtta senaste åren konsekvent misslyckats med stärka landets inre och yttre säkerhet skulle också en framtida S-regering – med MP och V som samarbetspartier – vara helt oförmögen att driva en effektiv och nödvändig utrikes-, försvars- och säkerhetspolitik.

Utrikes-, säkerhets- och försvarspolitiken har hittills varit märkbart frånvarande från valdebatten. Samtidigt står Sverige inför de största försvars- och säkerhetspolitiska förändringarna sedan andra världskriget. Sverige ska ansluta sig till Nato samtidigt som det är krig i Europa. Försvaret – både det militära och det civila - måste rustas upp rejält och Europa måste hjälpa Ukraina att vinna kriget.

Sverige har en tradition av att söka bred samsyn inom säkerhetspolitiken. Det är bra. Vi välkomnar därför att Socialdemokraterna omvänt sig under galgen om Nato-medlemskapet. Det är utmärkt att den av försvarsministern hemsnickrade mittenvägen övergavs, inte minst som den inte visade sig hålla ens några veckor vid en större konflikt i vårt närområde.

Men låt oss inte hymla med att Socialdemokraterna har ett uselt track-record på säkerhetspolitikens område efter åtta år vid makten. Det har varit åtta år av magplask, kappvändande och en fullständig oförmåga att inse situationens allvar.

Vi kan konstatera hur regeringen, med Magdalena Andersson i cockpit, konsekvent har felbedömt omvärldsutvecklingen. Finansminister Magdalena Andersson motsatte sig under sina sju år hårdnackat ökade försvarsanslag. Det är tack vare L, M, KD, och SD som försvarsanslagen ändå successivt har kunnat höjas - om än långsamt och i otakt med försämringen av omvärldsläget. Socialdemokraterna har konsekvent förespråkat lägre försvarsanslag än oppositionen.

När Andersson, nu i sin roll som statsminister, till sist sett sig tvingad att byta fot vill hon finansiera de höjda försvarsanslagen med en otydlig ”beredskapsskatt”. Trots krig i vårt närområde och rysk hybridkrigföring mot Sverige är satsningar på försvaret i socialdemokratins värld ”extra ost”. Det är inte ens naivt, bara upprörande. Statens kärnuppgifter borde vara det första som finansieras i statsbudgeten, inte det sista.

Men Socialdemokraternas oförmåga att ta säkerhetspolitiken på allvar lyser igenom också i otaliga andra frågor. Under det senaste halvåret har vi sett den i senfärdigheten och vankelmodet i att ge militärt stöd till Ukraina. Andersson klarade inte ens av att säga ordet ”invasion” när den ryska armén vällde in över Ukrainas gräns. Vi kan konstatera att civilförsvaret knappt har utvecklats alls under åtta år, och att man nu t ex ”tittar på” frågan om livsmedelssäkerhet. Den organiserade brottsligheten och gängkriminaliteten har tillåtits breda ut sig till extrema nivåer, unika för Europa. De ansvariga för Transportstyrelse-skandalen - då känsliga uppgifter rörande rikets säkerhet outsourcades och personer med skyddad identitet röjdes – gavs raskt nya uppgifter: Minister Ygeman fick avgå 2017 för att bli gruppledare i riksdagen, men kom snart in i den socialdemokratiska regeringsvärmen igen. Ygemans statsekreterare Ann Linde blev befordrad till utrikesminister. Stefan Löfvens statssekreterare Emma Lennartsson fick avgå för sin inblandning, men återkom senare - som Magdalena Anderssons statssekreterare. Och visst minns vi bostadsminister Mehmed Kaplan, som till slut fick avgå (faktiskt utan come-back) efter sina olämpliga kontakter med turkiska extremnationalister.

Regeringens slapphänthet genomsyrar också cybersäkerheten. 2017 sjösatte regeringen en strategi för samhällets informations- och cybersäkerhet – ett område av yttersta vikt för vår inre och yttre säkerhet. Arbetet ska nu granskas av Riksrevisionen eftersom trots att fem år gått finns tydliga indikationer på kvarvarande problem ”inom samtliga områden”.

Vi har också den nationella säkerhetsstrategin från 2018, som blott blev ett ännu ett papper med tomma ambitioner utan något fäste eller avtryck i den verkliga världen.

Listan kan tyvärr göras betydligt längre.

Det sägs att väljarna inte gör sina val utifrån forna misslyckadanden utan på framtida utsikter. Låt oss därför vara klara med att det är ytterst svårt att se hur S, med sitt urusla resultat de senaste åren och därtill de aktiva försvars- och Nato-motståndarna V och MP i sitt regeringsunderlag, kommer att kunna föra Sverige in i Nato eller kunna enas om, än mindre driva, en trovärdig svensk säkerhetspolitik på något område.

Sant är att SD inte är ett parti som alla andra och vi tar dem sannerligen inte i försvar. Men att två ministrar, som konsekvent misslyckats med landets inre och yttre säkerhet, använder sin regeringsställning till att skamlöst smutskasta oppositionen är ovärdigt. S-regeringen må försöka skifta fokus från sina misslyckanden men faktum kvarstår: Sverige behöver en ny, borgerlig regering. Bara en borgerlig regering kommer att kunna driva en effektiv utrikes- försvars- och säkerhetspolitik. Och en sådan behöver Sverige i dagens turbulenta omvärld, mer än på decennier.

Diana Janse, riksdagskandidat (M) Uppsala län

Johanne Hildebrandt, riksdagskandidat (L) Södermanlands län

Andreas Braw, riksdagskandidat (KD) Stockholms län