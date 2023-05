Debatt: Strategisk försörjning – risk eller möjlighet?

Totalförsvarsstiftelsen har tillsammans med en rad myndigheter, universitet och forskningsinstitut, sedan 2015 drivit projektet ”Strategisk försörjning”. Projektet har varit omgärdat av sekretess eftersom landets försörjningsförmåga är av väsentlig betydelse för Sveriges säkerhet. Dagens situation är väsentligt mycket bättre än när projektet startade varför det nu går att öppet förmedla några av de viktigaste slutsatserna utan att för den skull blotta några sårbarheter.

Försörjningssystemen präglas av ömsesidiga beroenden. Det går inte att pumpa upp drivmedel eller vatten utan pumpar - och de drivs med elektricitet. Det går inte att köra lastbilar utan förare - och de kommer till del från andra EU-länder. Det går inte att hålla ordning på allt gods som transporteras utan redovisningssystem - som ofta är beroende av internet. Jordbruken är beroende av konstgödsel, livsmedelsindustrin av vatten, åkerierna av GPS och mobilt internet, listan kan göras mycket lång.

Industrin utgör basen för skatteunderlaget. Det är i det privata näringslivet, inte minst i stora exportföretag, som beskattningsbara miljardvinster genereras och arbetstillfällen uppstår. Det är från dem många underleverantörer får sina huvudintäkter. Serviceföretag och kommunal service är också indirekt beroende av dessa exportintäkter. Av det skälet går det inte att reducera strategisk försörjning till att handla om överlevnad i händelse av avspärrning. Industrin måste kunna fortsätta att leverera till utländska kunder – och förstås även importera komponenter och insatsvaror. Det gäller även i hög grad det svenska jordbruket.

Självförsörjningsgraden är endast intressant på kort sikt. Statsmakterna har fastställt att Sverige skall klara försörjningen inför och under ett angrepp på Sverige under minst 90 dagar. Därefter måste den internationella handeln fungera igen om den inte gjort de under dessa tre månader.

På högsta nivå handlar strategisk försörjning om en blandning av diplomati och utrikeshandel. Detta torde ligga högst upp på agendan för Henrik Landerholm, nationell säkerhetsrådgivare. Det är många departement som skall engageras och det finns en rad myndigheter vars expertis måste beaktas. Det kommer inte fungera att låta ett departement eller en myndighet ansvara för denna allomfattande och övergripande fråga. Om inte regeringen väljer att återskapa Kalla krigets modell vill säga – alltså Överstyrelsen för Civil Beredskap i fred och Försörjningskommissionen i krig. Något sådant finns inte i dag.

När Elisabet Nilsson utredde näringslivets roll i totalförsvaret myntade hon begreppet ”totalförsvarsviktig verksamhet”. Denna skall hanteras i totalförsvarsplaneringen och när det gäller privata företag så ligger uppgiften hos beredskapsmyndigheterna och ytterligare några myndigheter. Men något centralt grepp om detta finns inte i dag. Det är därför jag passar bollen till den nationella säkerhetsrådgivaren. Skälet är enkelt: det räcker med en enda svag länk i den här kedjan så kan alla andra ansträngningar vara förgäves.

Dessutom måste många fler än totalförsvarets aktörer engageras. Låt mig ta några exempel så blir det övertydligt: i dag påverkas i stort sett all verksamhet av tillgången på halvledare. Produktionen av halvledare är centraliserad till ett fåtal stora globala aktörer. Spänningarna i Taiwan-sundet har inte så lite med just detta att göra. Men det är i grunden inte en fråga för totalförsvarsaktörer. Det måste lösas på högsta politiska nivå.

Ett annat exempel är metaller som krävs för tillverkning av elektronik och batterier. Även här dominerar några få globala aktörer och även här har främmande makt stor betydelse.

Ett tredje exempel är energimixen. Försörjningsflödena från rysk olja och gas minskar kraftigt men för att hålla uppe tillväxttakten för förnybara energisystem måste nya försörjningskedjor etableras, bland annat från Kina. Läser man MUST:s och SÄPO:s årsrapporter inser man snart att det inte är lämpligt att göra sig beroende av någon av dessa två länder. Under en övergångsperiod kan vi behöva leva med det men det krävs omfattande åtgärder för att minska det beroendet.

Produktionsomställning eller ”flexibel produktion” är på modet och det är lovande men räcker inte på långa vägar för att balansera ett större bortfall i utrikeshandeln. Dessutom finns likheter med beredskapslager – vem skall över tid betala för denna redundansförmåga? Detta är den gordiska knuten i sammanhanget: hur skall försörjningsförmåga finansieras så att vi även klarar kris och krig?

I inledningen nämnde jag att läget är bättre nu än när projektet startade och jag syftar till exempel på att regeringen inrättat ett tvärsektoriellt näringslivsråd som kommer att få betydelse, inte minst för personalförsörjningsfrågan. Där kan även några av ovanstående utmaningar dryftas. Birgitta Böhlin utreder just försörjningsberedskapen och överlämnar sitt betänkande i augusti. Pär Malmberg skall kartlägga vilka varor och tjänster i Sverige som har väsentlig betydelse för upprätthållandet av samhällsviktig verksamhet eller där allvarliga konsekvenser i övrigt riskerar att uppstå om varan eller tjänsten inte tillgängliggörs. Slutbetänkandet överlämnas i oktober nästa år. Utöver dessa centrala utredningar har också en rad sektorsvisa utredningar på samma tema genomförts eller pågår.

En viktig åtgärd som regeringen har framför sig är att utnämna Kommerskollegium och Tillväxtverket till beredskapsmyndigheter, det räcker inte att de har rätt att begära upplysningar.

Det som saknas nu, förutom finansieringslösningen, är tydliga regelverk som talar om för myndigheter och företag vad som krävs. Det är dock på god väg. EU-direktivet ”NIS 2” är godkänt och EU:s medlemsländer har nu till oktober 2024 på sig att införliva regelverket i nationell lagstiftning. CER-direktivet (Directive on the resilience of critical entities) ställer krav på åtgärder för att stärka motståndskraften i viss samhällsviktig verksamhet. Inom NATO finns förväntningar på att medlemmarna skall leva upp till Artikel 3 och följa de sju så kallade ”baseline requirements”. I Sverige finns en uppdaterad säkerhetsskyddslag sedan några år och en lag på väg som reglerar utländska direktinvesteringar som påverkar den strategiska försörjningsförmågan. Av utrymmesskäl återges inte dessa regelverk men en slagning på internet rekommenderas varmt för alla som är beroende av att försörjningssystemen fungerar.

Sverige har, tillsammans med andra likasinnade länder, en bit kvar innan vi kan påstå att den strategiska försörjningen är tryggad, men vi är på god väg.

Freddy Jönsson Hanberg, Styrelseordförande, Totalförsvarsstiftelsen