Debatt: Större techinvesteringar och långsiktighet krävs för att bygga en hållbar och effektiv juristfunktion

Det finns många frågetecken gällande ”digital transformation” av den legala funktionen hos bolag i dag. Resan kräver investeringar, förtroende och ett framåtlutat mindset för att lyckas bra med uppgiften. Resultatet är långsiktiga vinningar genom automation, där självgående team använder effektiviserande verktyg och uppnår mätbarhet för hela verksamheten. Detta ger juristfunktionen mer tid och utrymme att fokusera på de mer komplexa frågorna för affären och för verksamheten att använda sina resurser på bästa sätt.

Vi lever i dag i ett så kallat effektivitetssamhälle, allt ska gå snabbare än igår, och där standardisering och automatisering skapar nya vägar till effektivisering och insikter. Juristfunktionens roll förändras snabbt. Verksamheten som den stöttar digitaliseras och trycket på att minska kostnader ökar samtidigt som den regulatoriska miljön blir allt mer komplex. I vår nya verklighet, förväntas funktionen utöver juridisk expertis i allt större utsträckning bidra med kompetens inom exempelvis projektledning, dataanalys och digitalisering, samt anpassa sitt arbete till den kommersiella kontexten och därmed anamma en hög förståelse för verksamhetens strategi, mål, nyckeltal och riskaptit.

I en framtid kommer den juridiska funktionen driva finansiella resultat och värdet som funktionen skapar mätas baserat på KPI som bedömer inte vara hur väl funktionen stödjer verksamheten i att reducera kostnader och risk men också vilka intäkter som de möjliggör. Idag kan en dylik uppföljning kräva en stor tidsinvestering, men i en framtid kan digitala plattformar och verktyg ge tillgång till denna data inom några sekunder.

Att skapa en juristfunktion som innehåller alla dessa komponenter är inte alltid helt enkelt. Det är en resa som kräver investeringar och förtroende internt hos ledningsgruppen, men även struktur, mod och nytänkande för att lyckas väl.

I Wolters Kluwers rapport Den framtidsförberedda advokaten vittnar 87 procent av bolagsjuristerna och 83 procent av byråjurister som deltagit i undersökningen om att det i hög grad är alltmer viktigt att arbeta i en organisation som använder sig av modern teknologi och moderna verktyg. Dessutom beskriver rapporten att det finns en förväntansbild från klienter och marknaden om att ligga i framkant och använda de senaste verktygen på marknaden för ett effektivt arbetssätt. Ytterligare en aspekt som går att utläsa ur rapporten är att investeringarna på tech-verktyg ökat och över 60 procent av de företag som deltagit i undersökningen ser detta som en långsiktig investering för en effektiv juristfunktion.

Det ska sägas; att skapa moderna juristteam tar tid, och trenderna visar i dag främst på att de flesta bolag använder mer generella produkter som kan anpassas och synkas med redan befintliga system i verksamheten. Det behöver inte vara legal tech verktyg i sig, utan befintliga verktyg som verksamheten redan använder sig av för att effektivisera, hantera dokument, ställa in alarm i kalendern, framtagning av mallar eller spårbarhet av förhandlingar, juridiska dokument och hur många business case som vunnits under året.

I Sverige ser vi några av de mer framträdande aktörerna vara PocketLaw ett verktyg för avtalsmallar och lagring, Maigon.io ett verktyg för avtalsgranskning, Precisely verktyg för hantering av legala dokument med flera. Marknader spekuleras enbart vara i sin linda om vi sneglar på länder som USA eller Storbritannien där de kommit en bra mycket längre bit på resan av digitaliserade tjänster inom juristbranschen.

Många uppgifter som historiskt tagit timmar, kan i dag göras med några enkla knapptryck.

Digital omställning inte handlar om att ersätta jurister med tekniska verktyg – utan om effektivitet och att möjliggöra för juristerna att utvecklas och fokusera på än mer värdeskapande arbete. Tekniken som används för att digitalisera många juridiska uppgifter är i dag mogen och allmänt accepterad på marknaden, men kräver ett framåtlutat mindset och (till en början) tidsinvestering.

Så hur ska juristfunktioner då tänka om det finns ett intresse att ställa om digitalt, hur påbörjas resan?

En framgångsrik strategi för digitalisering kräver investeringar, tid och ett ledarskap som inte bara ser nyttan för juristteamet, utan även inkluderar affären för verksamheten i sin plan. Att lägga en strategi och bygga ett business case har som för alla liknande projekt rörliga element, vi har dock tagit fram några handfasta tips som kan hjälpa:

Vision och strategi: Etablera och kommunicera din vision om hur din juristfunktion ska se ut i framtiden. Visionen och den långsiktiga planen bör besvara frågorna: Varför finns juristfunktionen? (Vision – Your Why?) Vad har ni för uppdrag? (Mission – Your What?) Hur arbetar ni och hur tar ni er dit (WoW/Road Map – How?) Sätt upp mål - Var en visionär, hur hade du önskat att din legala funktion såg ut i framtiden? Hur ska ni ta er dit, och vad krävs i tid, pengar, resurser m.m.

Behovsanalys: Se till behov och ”pain points” från verksamheten och kartlägg dessa tillsammans med de behov som finns för juristteamet.

Affärsnära och långsiktighet: Förstå hur den legala funktionen ska utvecklas tillsammans med businessen långsiktigt. Vad är viktiga mål som satts upp där juristerna kan påverka och spela en större roll genom att anpassa sig?

Integrerat i verksamhetens ekosystem: Arbeta mot att integrera legala krav och aspekter befintliga processer och verktyg. Att i första hand nyttja generella verktyg - istället för specifika legal tech lösningar - kan underlägga såväl implementering som utveckling och upprätthållande av processer och system.

Ledarskap: Anamma rollen som möjliggörare såväl gentemot medarbetare som intressenter. I förhållande till organisationen kan det vara i form att skapa standardiserade processer vilket möjliggör digitalisering och i vissa fall automatisering. I förhållande till dina medarbetare kan det vara att identifiera medarbetarens styrkor och coacha dem att bidra med deras kompetens på bästa sätt.

Linn Alfredsson

Principal Corporate Counsel Western Europe

Microsoft

Sara Edlund

Chefsjurist

Dustin Group