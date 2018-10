Debatt: Storbankerna lever farligt

Nyligen presenterade Svensk Kvalitetsindex (SKI) sin årliga rapport om kundnöjdheten bland svenska bankkunder. Resultatet borde få varenda bankchef att svettas, för i takt med att valmöjligheterna ökar kommer kundernas förtroende att få helt annan betydelse än tidigare.

SKI beskriver resultatet som ett “positivt trendbrott” eftersom kundnöjdheten tagit ett kliv uppåt sedan förra året och är tillbaka till ungefär samma nivå som 2016, men ett nyktrare sätt att se på saken är att de tre senaste årens resultat är de sämsta sedan 1998.

Jag har hört många förklaringar till varför bankerna brottas med att hålla kunderna nöjda, och jag vet inte vilken av dem som är mest korrekt. Men en sak vet jag med säkerhet.

I dag tjänar bankerna i snitt 10 000 kronor om året per svensk. Det är inte tack vare en oslagbar service och tjänster i absolut framkant. Tvärtom har Sveriges, och för all del världens, ledande banker länge lutat sig tillbaka, trygga i vetskapen om att medborgarna varken vill ha pengar under madrassen eller kan köpa sin bostad utan dyra lån.

Och vem kan egentligen klandra bankerna, att sitta still i båten samtidigt som pengarna sköljer över en är en verklighet som är få företagare förunnad.

För ungefär ett år sedan beviljades även Klarna banklicens, och det var förstås en milstolpe som vi firade. Men efter de senaste veckornas avslöjanden om skandaler har storbankerna snart tömt sitt förtroendekonto helt, och epitetet “bank” som en gång i tiden associerades med en trygg samhällsinstitution har snarare fått en skurkstämpel.

Det oroar mig, och det borde oroa storbankerna. För vad är det egentligen den här branschen har kvar att erbjuda utan förtroende?