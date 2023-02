Debatt: Stora utmaningar att få ukrainska kandidater i arbete

Nu är det ett år sedan Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina inleddes. Under året har cirka 50 000 ukrainska medborgare flytt till Sverige för att undkomma det oprovocerade anfallskriget och av dessa är den absoluta majoriteten kvinnor och barn.

Många europeiska myndigheter och institutioner reagerade snabbt vid krigsutbrottet, så även de svenska. Migrationsverket beslutade redan den 24 februari 2022 att stoppa alla utvisningar till Ukraina och EU:s beslut om massflyktsdirektivet en vecka senare innebar att personer från Ukraina direkt skulle kunna få uppehålls- och arbetstillstånd i EU:s medlemsstater. Men efter det har det gått långsammare att ändra lagar och regler.

Tillsammans med näringslivet har vi i den ideella föreningen Beredskapslyftet sedan mars 2022 jobbat intensivt för att stötta ukrainare på olika sätt, och jag har haft den stora förmånen att genom Beredskapslyftets olika initiativ träffa hundratals ukrainare under året. Det är rakryggade och stolta människor som vill göra rätt för sig. Men många klarar sig nu enbart tack vare bidrag från privatpersoner och frivilligorganisationer.

Initialt hoppades många med mig på ett snabbt krigsförlopp, där man snart skulle kunna återvända hem. Vi koncentrerade därför våra resurser på de ukrainska barnen för att ge dem en vardag och sammanhang. Flera temporära ukrainska aktivitetscenter kom på kort tid igång på Nordiska museet, Finlands nationalmuseum och på Tekniska museet. Idag ansvarar vi för driften av en eftermiddagsskola på Tekniska museet inom ramen för ett ukrainskt kulturcentrum som tillkommit med stöd från Stockholms stad. Totalt har över 500 barn tagit del i dessa verksamheter.

Under året som gått har det dessvärre blivit uppenbart att den ryska aggressionen bara fortsätter. Många av de ukrainare som kommit hit tvingas vara kvar vilket innebär att behovet för att komma ut på arbetsmarknaden ökar. Beredskapslyftet hjälper nu ukrainska vuxna att hitta jobb via Ukrainian Professional Support Center (UPSC) där 15 personer från Sverige och Ukraina arbetar tillsammans. UPSC har fått stöd på 20 mkr från Europeiska socialfonden för att hjälpa 1200 ukrainare att integreras på den svenska arbetsmarknaden under de närmaste nio månaderna genom att erbjuda svenska arbetsgivare en fri rekryteringstjänst. Sedan september 2022 har 170 personer fått jobb och ytterligare 400 stöttats med utbildningar och kompetenshöjande aktiviteter.

Men det finns tyvärr mycket stora utmaningar när vi jobbar för att få ukrainska kandidater i arbete. En av de största är begränsningen i massflyktsdirektivet som innebär att ukrainska flyktingar inte kan bli folkbokförda i Sverige eller delta i Svenska för invandrare - SFI. Samtidigt råder det stor brist på kompetens inom en rad branscher där man inget hellre vill än att kunna anställa. Detta är ett enormt resursslöseri!

Sedan mars 2022 har Beredskapslyftet byggt upp ett omfattande nätverk med den ukrainska gruppen i Sverige. Vi har CV:n från över 3 000 ukrainska kandidater och kontakt med 7 500 personer via olika grupper i sociala medier (totalt finns det cirka 24 000 vuxna ukrainare i landet). Jag vågar påstå att vi har vunnit denna grupps förtroende. Vi har också under februari genomfört en undersökning kring hur denna grupp upplever tillvaron i vårt land. Idag publicerar vi våra resultat som baseras på 1 400 svar. Några huvudresultat:

• 80 procent är kvinnor.

• 70 procent bor i Stockholm, Skåne, Västra Götaland.

• 75 procent har högskoleutbildning.

• 57 procent har skrivit in sig hos Arbetsförmedlingen.

• 30 procent har arbete.

• 93 procent som inte har jobb, söker jobb.

• 80 procent av de som sökt jobb har ordnat det via kontakter eller sökt själva.

• 2 procent har fått jobb via Arbetsförmedlingen.

• 65 procent vill stanna kvar i Sverige.

En av de få ljusglimtarna i vår undersökning är att över 80 procent av barnen går i svensk skola i dag, det betyder förstås enormt mycket för barnen och familjerna.

Arbetet framåt präglas av att fortsätta hjälpa ukrainare ut i arbete, där vi naturligtvis helst önskar matcha deras kompetenser från hemlandet där det är möjligt. Vårt fokus är på bristyrken, och lättast har det varit att hitta jobb inom hotell/restaurang. Flera verksamheter inom omsorg har sett möjligheterna och börjat rekrytera från vår målgrupp. Vi ser även stora utsikter till arbete i andra bristyrken som kockar, lokförare, chaufförer, undersköterskor och omvårdnadsbiträden. Men regelverket lägger hinder i vägen gång på gång.

I samarbete med några av Sveriges främsta kockar har vi för avsikt att genomföra en sex månaders praktisk kockutbildning för 20 ukrainare. Vi har lokaler och kan tillhandahålla lärare. Däremot har vi inte medel för att kunna ge utbildningslön under dessa sex månader. Vi ställde en fråga till Arbetsförmedlingen, som vi har haft en mycket god dialog med kring detta initiativ. För ett par veckor sedan fick vi dock beskedet att de enbart kan bevilja programinsatser till personer som är folkbokförda i Sverige.

Ett annat exempel är Sophiahemmet Högskola som under hösten 2022 genomfört en nationell introduktionsutbildning för 44 legitimerade läkare och sjuksköterskor från Ukraina. Under 2023 kommer ytterligare 100 personer med vårderfarenhet från Ukraina att gå utbildningen. Ett avgörande hinder för deras möjligheter att bidra med sin kompetens är att de inte får anmäla sig till SFI och Yrkes-SFI. Därmed missar svensk vård och omsorg chansen att ta del av högkvalificerad vårderfarenhet som kan bidra till att minska kompetensbristen i vården. Men är det inte kostsamt? En snabb överslagsberäkning ger att en person som fått jobb som undersköterska efter SFI och Komvux via skattsedeln betalat för sig på drygt sju månader. Idag - bara i Stockholms län - finns över 1 500 lediga undersköterskejobb att söka. Så vad väntar vi på?

Vi på Beredskapslyftet har en mycket bra dialog med Arbetsförmedlingen som vi uppskattar. De visar stor vilja att hjälpa till, men hindras av nuvarande regelverk. Men det krävs nya instruktioner och riktlinjer. Vi har här en möjlighet att med genomtänkta insatser snabbt råda bot på den skriande kompetensbrist många branscher lider av. Det finns kompetent ukrainsk arbetskraft som inget hellre vill än att börja arbeta omgående och bidra till det Sverige som generöst tagit emot dem.

Jag sätter mitt hopp till att Sveriges regering nu ökar takten i arbetet med riktade insatser för denna utsatta grupp, vars hemland drabbats av ett orättfärdigt och fruktansvärt krig.

Ukrainas sak är vår. Vi kan och vi måste göra mer!

Fredrik Hillelson, VD Novare

Medgrundare Beredskapslyftet

Initiativtagare Ukrainian Professional Support Centre