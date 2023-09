Debatt: Snedvridet byggande skapar ett växande problem

I en ny bostadspolitisk rapport från Ratio presenteras data som ger en förklaring till varför de tre senaste decenniernas kraftiga prisuppgångar i landet största städer kombinerats med tomma lägenheter och rivningar i glesbygden. Rapporten visar att det under hela den halvsekellånga regleringsperioden fram till 1993-94 systematiskt byggdes för mycket lägenheter i avfolkningsbygder, samtidigt som de större städerna underförsörjdes med bostäder. Det snedvridna byggandet har sedan skapat växande problem när effekterna av regleringar börjat samspela med växande och alltmer heterogena marknader. Allra tydligast är den geografiska klyvningen, för när urbaniseringen tog fart efter 1995 var det de delarna av landet där man länge byggt för litet som började växa. Det har fått bostadspriserna i de 10-20 största svenska städerna att öka så snabbt att det hotat balansen i samhällsekonomin. Den andra problematiska marknadsdelen finns i glesbygden, där flerfamiljshusen sedan tre decennier tillbaka utsatts för en allt hårdare konkurrens från relativt billiga småhus.

Den kraftiga nedgång vi ser idag i byggandet förklaras till stor del av dessa gamla misslyckanden. Därför borde det nu äntligen bli möjligt att genomföra reformer av planeringssystemet för att stimulera ett konkurrenskraftigt utbud av bostäder, samtidigt som det både skapas selektiva stöd till grupper med höga trösklar in på marknaden och utvecklas statligt stödda modeller för att omstrukturera nedslitna bostadsbestånd. För att göra det är det också viktigt att effekterna av det ofta okoordinerade byggande som pågått de senaste åttio åren utvärderas. Under den tiden har bostadspolitiken haft tre tydliga faser: den första sträcker sig från hyresregleringen 1942 fram till de den första reformvägen 1969-70 när marknaderna för villor och bostadsrätter liberaliserades, samtidigt som byggsubventionerna gjordes extremt generösa. Den perioden sträckte sig sedan fram till det att subventionerna avskaffades 1993-94. Den tredje fas som följde efter det inleddes med ett kraftigt produktionsfall, vilket återhämtades när marknaden i städerna kom tillbaka. Återhämtningen kulminerade under lågränteperioden för några år sedan, när riksbankens obligationsköp fick byggande att återigen nå rekordnivåer.

Det mest slående med bostadsproduktionen under den reglerade perioden fram till 1993 var att den spreds ut nästan helt jämnt över landet. Variationerna i byggande var små, trots att stora delar av glesbygdssverige började tappa befolkning redan under 1950-talet. Sett över hela perioden hade Stockholm en lika hög per capita produktion som glesbygdskommunerna. Orsaken till att det blev så var att produktionen byggde på kvoter som styrdes av föråldrade befolkningssiffror, tillsammans med att det även på den tiden var enklare att bygga där det fanns färre och mindre känsliga grannar.

Det fanns en medvetenhet om att utvecklingen var problematisk, och i en statlig utredning från 1965 uppmärksammades särskilt Stockholms eftersläpning. Men trots det förbättrades inte situationen, och när glesbygdspolitiken startade på allvar i skiftet av 1960- och 70-talen blev bostadsbyggandet det enda industripolitiska instrumentet som fungerade och kunde upprätthålla sysselsättningen. Med hjälp av omfattande subventioner fortsatte man därför att bygga i de delar av landet som förlorade befolkning. Framför allt byggde man villor, vilket gjorde att landets avfolkningskommuner fick dubbla uppsättningar av bostäder, i form av både miljonprogramshus och småhus. Slutligen kulminerade det snedvridna byggandet när kapitalmarknaden avreglerades 1985, vilket stark bidrog till kapitalmarknadskraschen 1990-93. När den fria marknaden kombinerades med stora räntesubventioner blev effekterna dramatiska, och några år senare kom en utredning fram till att det lett till låneförluster på 100 miljarder för staten. Dessutom konstaterade man att den största produktionsökningen hade skett i kommuner med mindre än 30 000 invånare. Där hade det byggts mer än tre bostäder per inflyttad, medan det byggts mindre än en per inflyttad i storstadsområdena.

Effekterna av det närmast slumpmässiga byggande som pågick fram till 1993 är fortfarande stora, eftersom det innebar att Sverige stod med en felplacerad fastighetsstock när urbaniseringen sköt fart efter 1995. I den allra första fasen av den nya urbaniseringen fanns ett lager av underutnyttjade äldre lägenheter i innerstäderna och det är påtagligt hur låg prisnivån för flerfamiljshus i storstäderna var när reformerna inleddes. Men det potentiella värdet i centralt boende var stort, och genom bostadsrättsombildningarna kunde man flytta fastigheter från den reglerade och orörliga hyressektorn till den rörliga bostadsrättsmarknaden. Men efter ombildningsvågen mötte den dynamiska stadsutvecklingen växande problem, för underproduktionen från åren 1950-1990 innebar att utbudet av lägenheter en gång för alla var begränsat. Trots att entreprenöriella företag snabbt började leta efter nedlagda industriområden för att öka nyproduktionen, var det övergripande utbudsproblemet olösbart. Det fick priserna att skena, vilket ökade oron för en prisbubbla. De större och mellanstora städerna har sedan början av 2000-talet sett en likartad utveckling: befolkningen har ökat kraftigt i de inre delarna av städerna, som i dag är påtagligt vitaliserade. Sedan några år tillbaka gör det att priserna följer samma kurvor som i huvudstaden, vilket gör fortsättningen besvärlig även i sådana städer.

Ska städernas tillväxt fortsätta är det nödvändigt att utveckla en stadspolitik. En hörnsten i en sådan är att planeringssystemet måste reformeras i grunden. Det största problemet beror på att vi har två lagsystem i hög grad befinner sig i konflikt med /varandra som styr byggande. Dels finns den vanliga Plan- och bygglagen, men den överstyrs av Miljöbalken, som har sina rötter i den gamla Naturresurslagen. Att skapa en harmoni i lagsystemen och i samband med det också skapa en stark översiktsplanering borde vara ett primärt mål för politiken. Det borde sedan kunna utgöra grunden för en hållbar återhämtning av byggandet under resten av 20-talet.

Jan Jörnmark ekonomhistoriker och författare