Debatt: Slopa den statliga inkomstskatten

De senaste åren har det skett ett skifte globalt, pådrivet av G7, OECD och IMF, till att förespråka allt högre och mer progressiv beskattning. Global, och i många fall högre, beskattning av företagsinkomster föreslås. Även en mer progressiv beskattning, särskilt på arbetsinkomster, för att minska ojämlikheten förespråkas. Därigenom säger man sig vilja främja välstånd och tillväxt. Men sambandet mellan mer progressiv beskattning och ökat välstånd ser inte ut som förespråkarna av mer progressiv beskattning gör gällande. Tvärtom är det platta skattesystem som ger förutsättningar för välstånd och på sikt minskad fattigdom och ojämlikhet.

I takt med att företag, myndigheter och konsumtion förändras och utvecklas över tid måste skattesystemet anpassas för att hålla sig i linje med sina ursprungliga idéer. Men vad är det för idéer som i grunden bör vara vägledande? Vi menar att ett skattesystem först och främst finns till för att förse den offentliga sektorn med tillräckliga medel för att fullgöra sitt uppdrag, utan att orsaka alltför stor skada på ekonomin eller att det offentliga erkänns oproportionerlig kontroll över människors liv. Det står i skarp kontrast till ett skattesystem som har den primära agendan att driva in pengar från människor och företag vilka har lyckats tjäna ihop dem, för att sedan fördela pengarna till grupper och individer som av en eller annan motivering anses ha bättre till dem. Vi anser att skattesystemet måste vara rättvist, minimalt inkräktande samt uppmuntra till tillväxt och utveckling.

I den nya rapporten Flat-Rate Taxes on Income – Between Oblivion and Perspective från Skattebetalarna går professor Krassen Stanchev (Sofias universitet och chef för tankesmedjan IME) igenom historien och fördelarna med platt inkomstskatt. I dag har 21 länder en platt skatt och det är uppenbart att detta har varit framgångsrikt. Skattesystemen i dessa länder är enklare och genererar högre skatteintäkter för det offentliga. Exemplet Bulgarien visar tydligt fördelarna. Låga och enkla skatter skapar en bättre miljö för investeringar, sänker de administrativa kostnaderna, ökar produktiviteten och stöder tillväxten. Många av de länder i världen som tillämpar ett platt skattesystem saknar dock tillräckligt fungerande institutioner för att möjliggöra långsiktig tillväxt. En viktig poäng att betona är att en platt skatt inte på något sätt ersätter bra institutioner, men den viktiga lärdomen för länder som Sverige är att en platt inkomstskatt förmodligen kommer att fungera ännu bättre i länder med bra institutioner.

Historiskt sett kan man hävda att inget av världens rika länder har blivit rikt på ett progressivt skattesystem. I själva verket verkar motsatsen vara mer korrekt. Progressiv beskattning i rika länder verkar bara utvecklas när vi redan är rika. Detta väcker viktiga frågor om förespråkandet av högre och mer progressiva skatter, särskilt i länder som saknar välstånd. Platta skattesystem verkar passa bättre för att skapa välstånd och på sikt minska fattigdom och ojämlikhet som historiskt sett funnits i till exempel Sverige. Vår ekonomi utvecklades starkast under ett skattesystem med platt skatt under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Varför skulle vi, som lever i rika, utvecklade ekonomier, förespråka en politik som förnekar andra samma tillväxt som vi själva har upplevt?

I Sverige har vi höga och progressiva skatter på inkomster och brottas med höga arbetsgivaravgifter. Dessa används delvis till att finansiera pensioner och andra förmåner, men bara upp till en viss inkomstnivå. Detta gör det svenska systemet multiprogressivt. Ett första steg för länder med denna typ av skattesystem skulle vara att sänka den progressiva inkomstskatten. I Sverige skulle det innebära att den statliga inkomstskatten, på 20 procent utöver kommunalskatten på medelhöga och höga inkomster, skulle avskaffas. Det skulle förenkla skattesystemet samtidigt som det blir mer rättvist. Det skulle sannolikt leda till starka dynamiska effekter som lockar fler högproduktiva människor att arbeta mer, bygga sin karriär i eller flytta till Sverige. Detta skulle också vara mer effektivt. Det vore en bra början för Sverige att sänka skatterna och visa andra högskatteländer fördelarna med ett plattare skattesystem med lägre skatter på inkomst.

Krassen Stanchev, Professor i nationalekonomi och VD IME

Christian Ekström, VD Skattebetalarna

Erik Bengtzboe, Chefekonom Skattebetalarna