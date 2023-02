Debatt: Ska statligt stöd betalas ut för att ställa om stålindustrin?

När riksdagen 2018 fattade beslut om klimatlagen beslutade också den dåvarande regeringen att en viktig åtgärd från statens sida är att stötta kommersialisering av innovationer inom industrin och Industriklivet sjösattes. Häromveckan bekräftade också regeringen hur viktigt detta stöd är för att snabba på det nödvändiga teknikskiftet i stålindustrin. Jag håller med.

H2 Green Steel lanserades i februari 2021. Som nytt bolag med en mer hållbar lösning än den befintliga industrins och med ett tillstånd att bygga stålverk, kommer vi att starta tillverkning av en nästan helt fossilfri produkt 15 år före de flesta europeiska stålbolagen planerar. Vi har hittills attraherat 3,7 miljarder i internationellt privat och institutionellt ägarkapital och satt ramverket för vår lånefinansiering om 38 miljarder, under ledning av Société Générale och med andra banker som BNP Paribas, ING och UniCredit, till icke-subventionerade kommersiella villkor. Redan i dag finns det en aptit för grönt stål på marknaden. Det visar inte minst de kundkontakt vi redan tecknat för 60 procent av våra initiala volymer, motsvarande ett värde på ca 130 miljarder.

Vårt storskaliga gröna stålverk i Boden är det första i sitt slag och ett exempel på just den typ av investeringar Industriklivet ska stötta. Världens största elektrolysör kommer användas för vår vätgasproduktion, och vi blir därmed först med storskalig produktion av grön järnsvamp med hjälp av enbart grön vätgas. Den kontinuerligt varma processen för grön järn- och ståltillverkning är ca 25 procent mer energieffektiv än att tillverka järnsvamp på ett ställe och stål på ett annat.

Det har de senaste veckorna debatterats om staten verkligen ska stödja industriinvesteringar på detta sätt. Jag kan konstatera att det är ett politiskt misslyckande att inte alla utsläppare av koldioxid får betala den kostnad utsläppen orsakar. Istället får den traditionella, fossilutsläppstunga stålindustrin i Europa, som vår gröna produktion konkurrerar med, gigantiska statliga stöd genom den fria tilldelningen av utsläppsrätter. Värdet av denna tilldelning uppgick bara under 2022 till mer än 130 miljarder till stålindustrin. Avsaknaden av motsvarande stöd för den nya, gröna produktionen av stål, skapar en ojämn spelplan. På H2 Green Steel driver vi på för betydligt tuffare krav i EU:s utsläppshandel och minskade statliga stöd till utsläppande industri, men det är svårt att få gehör hos beslutsfattarna, både i EU och i Sverige. Omställningen går för långsamt och klimatet blir lidande.

Vi söker därför nu 3,8 miljarder kronor från Industriklivet, motsvarande åtta procent av vår totala investering. Som jämförelse tilldelas tyska motsvarande projekt minst 60 procent i statsstöd och liknande svenska satsningar söker 40 procent i stöd. Stöd till oss är alltså effektivt ur ett finansiellt perspektiv.

I Sverige har vi komparativa fördelar i form av fantastiska förutsättningar för fossilfri elproduktion, god råvarutillgång, högt tekniskt kunnande och dessutom tillgänglig yta för nyinvesteringar. Givet att stöd ges till de projekt som är mest effektiva i att reducera koldioxid per investerad krona är det också ett bra sätt att jämna ut spelplanen för nya företag som vill etablera sig i Sverige.

Nya företag ger nya jobb och tillväxt i landet. Vi på H2 Green Steel kommer att generera ett exportvärde för AB Sverige om 30 miljarder kronor årligen, skapa över 1 750 direkta jobb och totalt upp emot 10 000 arbetstillfällen som kommer att generera skatteinkomster i Norrbotten. Vi räknar dessutom med att generera 1–1,5 miljarder kronor per år i bolagsskatt när vi är i full produktion.

Vi har sedan tidigare även sökt medel ur Klimatklivet. Detta stödprogram har som utgångspunkt att stötta åtgärder med högst utsläppsminskning per investerad krona. Våra ansökningar innebär i genomsnitt 28 kg CO2-minskning per stödkrona. Inget svenskt projekt åstadkommer så stora positiva klimateffekter per investerad stödkrona som vårt. Genom att ersätta traditionellt, masugnsproducerat stål kommer vi att minska utsläppen med minst 7 miljoner ton koldioxid per år på global nivå.

Stöd till oss genom Industri- och Klimatkliv är effektiv användning av statliga stödmedel och en klimatpolitik med relativt låg risk, då privat kapital och lån till kommersiella villkor står för ca 90 procent av vår finansiering.

Jag har trots alla argument ovan ställt mig frågan, ska verkligen statliga stöd användas för att snabba på omställningen av stålindustrin i Sverige? Som företagsledare har man i dag ett större ansvar än att endast se till det egna bolagets lönsamhet och konkurrenskraft. Man bör också ta ett ansvar att påskynda omställningen till hållbara lösningar. Vi bygger ett bolag för kommande generationer och då måste vi kunna säga att vi gjorde allt som stod i vår kraft för att tillsammans vända utsläppskurvan och accelerera omställningen.

Men om vi ska vänta på att det verkliga priset på koldioxid ska få det genomslag som krävs för omställningstryck kommer det gå för långsamt. Till dess att spelplanen är utjämnad anser jag därför, precis som regeringen, att statliga stöd bör användas och tilldelas de mest effektiva projekten.

Henrik Henriksson, VD H2 Green Steel