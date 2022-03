Debatt: Sanktionerna mot Ryssland slår fel

Sanktionerna används flitigt av Kreml i dess propaganda och tack vare att västerländsk mediebevakning uteblir kuvas befolkningen alltmer. Konsekvensen av att stänga av Ryssland från information från Väst är att det hjälper Putin att slå det inhemska motståndet mot kriget i spillror.

På kort tid har Ryssland blivit ett av världens mest isolerade länder. Ekonomiska sanktioner är en sak – men frågan är om det var bra att även isolera Ryssland från information utifrån? Var det verkligen rätt att kalla hem utländska journalister och stänga av statliga ryska tv-kanaler? De ryska kanalerna sprider ju desinformation och propaganda, så det kan vid en första anblick tyckas vara ett bra steg.

Jag menar dock att ett strypt informationsflöde tvärtom kan vara farligt. Det propagandakrig som Kreml driver riktas inte mot Väst, det riktas mot det egna folket. Det är där det gör störst skada. Samtidigt vet vi allt mindre om vad som pågår i det isolerade Ryssland och därför blir det svårt att påverka opinionen där. En ny järnridå har fallit, men till skillnad från Kalla krigets dagar, har ridån rests från bägge sidor. Ett land med en stor kärnvapenarsenal som lämnas utan bevakning är en skrämmande tanke.

Mina vänner, klass- och studiekamrater, kollegor författare och journalister som brukade följa mig på FB och Instagram, och som värderade högt mina åsikter, skrev till mig att nu kan dem inte kommunicera med mig via sociala medier och vädra sina tankar. Min sida, precis som många andras från utlandet, blockerades av FB att visas i Ryssland .

Samtidigt pratar man flitigt i Ryssland om ”fejknews” som sprids från Ukraina, till exempel om ryska förluster. Det förnekas i Ryssland. De officiella siffrorna är i dag den 30 mars 2022 så låga som 1 351 man och ingen kan kontrollera det. Inte ens jag, som sitter och bevakar situationen i Ukraina i alla tillgängliga medier, ringer till bekantar på bägge sidor av frontlinje. Att förneka förluster att undvika protester är gammal trick, som används av propaganda och desinformation.

Det bästa exemplet på hur farligt det kan bli att isolera landet utifrån är blockaden av Ryssland efter revolutionen 1917. De ekonomiska sanktioner som inleddes mot

Sovjetunionen ledde till svält och ett inbördeskrig som varade i drygt sju år. Folk protesterade mot den kommunistiska diktaturen. I alla fall tills Stalin, vars terror och rensning av oliktänkande kostade Ryssland ca 20 miljoner människoliv, dök upp. Alla protester bestraffades med fängelse, de som var missnöjda med regimen avrättades. Folk kuvades. Ryssland kastades tillbaka i sin ekonomiska utveckling – men enades runt Stalin ideologiskt. ”Vi ryssar mot hela dem kapitalistiska världen” löd propagandan.

Kronan på Stalins verk blev Molotov–Ribbentrop-pakten med en hemlig klausul där de delade på Europa. Andra världskriget började.

Det kan låta överdrivet. Alarmistiskt. Det har jag tyvärr hört förut. Jag har varnat för en rysk invasion av Ukraina sedan 2012 i åtskilliga böcker och debattartiklar. Jag hoppas naturligtvis att jag har fel och att historien inte upprepar sig. Men utvecklingen går skrämmande fort. Redan nu kan man få 15 års fängelse i Ryssland om man kallar kriget i Ukraina vid dess rätta namn. Putin använder sig av samma metoder och retorik som Stalin en gång i tiden.

Hur kunde begåvade, kloka människor ena sig runt en tyrann och diktator? Svaret är enkelt. I totalisolering från omvärlden kunde man med hjälp av propaganda och terror kuva människor, hjärntvätta de med budskap som att ”hela världen vill ställa Ryssland på knä”, ”utländska kapitalister ville komma åt ryska naturtillgångar och territorium”. Att man måste gå i krig för att försvara sina ”intressen” och sitt land från tänkbara inkräktare. Liknande retorik användes flitigt även av Hitler. Putin följer i samma spår.

”Om kriget är oundvikligt ska man slå först” säger Putin. Väst har utsetts till den yttre fienden som vill förinta Ryssland. Historiska fakta som bevisar att Väst anfaller Ryssland vart hundrade år, från Karl XII till Napoleon och Hitler har plockas fram och dammats av. Krig som Ryssland förde under årtionden nämns naturligtvis inte överhuvudtaget. Putin framställer Ryssland som ett heroiskt land, han vädjar till ryssarnas nationalstolthet. Han spelar även på folkets rädslor.

”Vi ska försvara landet till den sista bloddroppen” och ”vi dör hellre än ställer oss på knä inför Väst”. Så låter det nu, så lät det under Stalins styre. Det är så propaganda fungerar. Den går in rakt i hjärtat och fräter sönder människor inifrån. ”Vi är fattiga men stolta” säger ett ryskt ordspråk – man pratar om de ekonomiska svårigheterna som sanktionerna medför som en utmaning. ”Vi har överlevt andra världskriget, vi kommer att överleva detta också”.

Propagandakriget fortsätter i full fart och påverkar ryssarna mer och mer. Sanktionerna, eller som Kreml kallar dessa i sin propaganda det ekonomiska kriget som Väst för mot oss.

diskuteras flitigt i ryska medier. De framställs som bevis för att Väst är ute efter krig. Man anklagar utlandet att dem invaderade ryska marknaden med sina billiga produkter. Sedan uppmanar man befolkningen att börja producera och bygga upp ekonomin själv. Vilket går hem även om logiskt tänkande och information skulle kunna slå hål på påståenden. Sanktionerna mot oligarker och kändisar används för att skapa skadeglädje hos folk. Putin kallar dem för ”förrädare och avskum… myggor som fastnat mellan tänderna”.

”Jag vet att allt som sägs på tv, all information om det som pågår är lögn” sa en god vän till mig nyligen. ”Precis som under Sovjettiden hjärntvättar de oss. Tyvärr är det så skickligt gjort att även jag, den gamle sovjetiska dissidenten känner hur jag sugs in i propagandan. Snart vet jag inte vad som är rätt eller fel. Och jag vet inte hur det kommer att sluta. Hoppas bara på att inte … slutar med att hela jordklotet kollapsar.” Ordet krig vågar han inte uttala öppet. Det är förbjudet nu.

Genom att utländsk mediebevakning av situationen i Ryssland uteblir, är det enklare för Putin och Kreml att fortsätta strypa protester, demonstrationer och hota folk med att Väst för ett krig mot ryssarna. Vi behöver därför bevaka det som pågår i Ryssland, vi behöver hålla handen på pulsen för att agera snabbt och i rätt tid. Informationsflödet till Ryssland får inte heller strypas för det är det enda som kan motverka propagandan. Jag vet det av egen erfarenhet, då just de fragment som nådde mig och mina vänner från utlandet hjälpte oss att stå upp mot den sovjetiska regimen på 1980-talet. Bara information och bevakning av det som händer kan hjälpa de många ryssar som är emot kriget att stå upp för fred och att få bort Putin från makten.

För det värsta med informationsbrist och propaganda är att det leder till rädsla. Ett skräckslaget folk kommer att samlas kring sin Ledare. Inte tvärtom. Precis det som hände när Stalin kom till makten. Så frågan kvarstår – är det verkligen bra att isolera Ryssland från information utifrån?

Vera Efron

Rysslandsexpert, dokumentärfilmare och författare