Debatt: Sänkt reduktionsplikt sänker investeringsklimatet

De senaste dagarna har reduktionsplikten hamnat i fokus. I all sin enkelhet innebär reduktionsplikten att den svenska drivmedelsbranschen varje år blandar in mer förnybara drivmedel i bensin och diesel i syfte att nå minskade växthusgasutsläpp – reduktion. Målet är att fram till år 2030 successivt blanda in så mycket förnybart att klimatmålet om 70 procent lägre växthusgasutsläpp inom transportsektorn (exklusive flyg) kan nås – ett klimatmål som sju av åtta partier i Sveriges riksdag ställt sig bakom.

Vi representerar de organisationer som vill öka produktionen av biodrivmedel i Norden. Vi har full förståelse för den oro och frustration som breder ut sig kring de ökade energipriserna, inklusive priset på flytande drivmedel. Det är viktigt att belysa att denna utveckling inte är unik för Sverige, utan något vi ser på flera håll i världen i takt med omställningen mot ett hållbart samhälle.

Det huvudsakliga argumentet bakom plikten är klimatet, men det finns även andra samhällsviktiga fördelar. Den främjar även investeringar i landet, satsningar på infrastruktur, lokalt- och regionalt välstånd, ökad sysselsättning, stärkt konkurrenskraft och export.

Det är därför väldigt skadligt, för både Sveriges klimatomställning och landets långsiktiga välstånd när förslag förs fram som inte är väl underbyggda och som riskerar att få långtgående konsekvenser.

1. Ökade utsläpp som hotar klimatmålen

Färska siffror från Sweco som visar den klimatmässiga effekten av förslaget att minska reduktionsplikten till 14 procent, istället för dagens 30,5 procent för diesel, och 7,8 procent för bensin, talar sitt tydliga språk: Växthusgasutsläppen i Sverige skulle öka med nära 55 miljoner ton fram till år 2030. Det är 100 gånger högre än inrikesflygets utsläpp under ett år.

2. Ineffektivt – får endast marginell prispåverkan

Det har i debatten låtit som reduktionsplikten är den enda orsaken till de höga priserna på diesel och bensin, så är inte fallet. Drivmedelspriset består av en rad komponenter, som alla har sin inverkan på priset. Den prisuppgång som syns just nu drivs inte minst av skenande råvarupriser, både på fossila och förnybara oljor. Tyvärr har Sverige ingen rådighet över den internationella prisuppgången på råvaror – detta slår mot alla.

I genomsnitt består dock priset på bensin och diesel till 60 procent av skatt, mer exakt energiskatt, koldioxidskatt och mervärdesskatt. I skatten finns en möjlighet att kortsiktigt lätta på prisuppgången. Exempelvis kan politiken sänka skatten för den förnybara delen inom reduktionsplikten, och avstå från skattehöjning på rena biodrivmedel.

Ytterligare en förklaring till det ökade dieselpriset är att efterfrågan på biodrivmedel varit högre än utbudet på marknaden. Redan nästa år kommer produktionen att öka för att möta samhällets efterfrågan. Neste att gå från dagens kapacitet på 3,2 miljoner ton per år till 4,5 miljoner ton från 2023. Samma år planerar St1 en ny produktionsanläggning. Anläggningen kommer att producera 200 000 ton HVO. Hos Preem är planen att 2024 ha utökat den förnybara kapaciteten till cirka 1,5 miljoner ton, från dagens cirka 350 000 ton. Därtill finns investeringsplaner på ytterligare produktion hos alla producenter. Men när producenter inte vågar investera, riskerar utbudet också längre fram inte kunna möta efterfrågan, vilket pressar upp priset på längre sikt.

3. Försämrar investeringsklimatet

Tack vare reduktionsplikten har industrin ett tydligt regelverk som leder till producenter av biodrivmedel vågar investera miljarder i utökad produktionskapacitet för att möta det framtida behovet. Plikten visar att efterfrågan på biodrivmedel ökar från dagens cirka 2 miljoner kubikmeter till nästan 5 miljoner kubikmeter. Härmed bidrar industrin till att Sverige kan uppfylla sina klimatmål. Att utöka produktionen tar lång tid, med komplicerad planering, projektering och utdragna miljötillståndsprocesserna. Med förslag som nu presenterats av flera politiska partier skulle den förnybara marknaden istället minska och med det avsevärt försämra förutsättningarna för de miljardinvesteringar som väntar i bland annat Sverige och övriga Norden.

4. Sverige överlämnar ledartröjan och ansluter sig till EU:s lägstanivå

Aktuella siffror från EU visar att Sverige, med marginal, har mest förnybar energi i vårt energisystem, hela 60 procent. Merparten av den förnybara energin utgörs av bioenergi, främst rester från skogsnäringen. Det ska vi vara stolta över.

Vi vill vara en del av den hållbara omställningen, och får vi bara rätt förutsättningar så kommer vi att kunna fortsatt bidra till svensk ekonomisk tillväxt, och bidra till att Sverige behåller ledartröjan i det allt jämnare omställningsracet. Genom att sänka ambitionsnivån inom ramen för reduktionsplikten blir verkligheten tyvärr det motsatta.

Förslaget som nu ligger säger sig harmonisera Sverige med EU. Detta är fel. Klimatambitionerna ökar i Europa, och ett flertal länder planerar att skärpa sina inblandningsmandat. Trots detta föreslås nu att Sverige ska lägga sig på EU:s lägstanivå. Det rimmar mycket illa med Sveriges potential och ambitioner på området.

Att fullständigt rasera reduktionsplikten är en farlig väg att gå med många negativa konsekvenser som följd. Den marginella påverkan på priset som eventuellt tjänas in, vore en kortsiktig vinst, men långsiktigt kommer det att kosta samhället och klimatet dyrt. Det är val i Sverige i år men låt det inte vara en anledning till utspel och förslag som inte är genomarbetade och där konsekvenserna av förslagen inte är tydliga för väljarna. Reduktionspliktens utformning är inte naturgiven och måste kunna diskuteras, men det är oerhört viktigt att denna diskussion sker på saklig grund och utifrån en grundlig konsekvensanalys – precis som är tänkt i den utredning (Kontrollstation) som för närvarande pågår hos Energimyndigheten.

Magdalena Streijffert, Public Affairs-chef, Neste Sverige

David Öquist, VD, SunPine

Lars Lind, VD, Adesso BioProducts

Per Arne Karlsson, Direktör Public Affairs, St1 Sverige

Ludwig Kollberg, Kommunikations- och Public Affairs-chef, Preem