Debatt: Saknar du Alliansen? Rösta på Centerpartiet

Hans Bergström avfärdar i sin debattartikel i lördags mitt påstående i en DN-artikel att vinst skapas genom kvalitetsförsämringar. I DN-artikeln exemplifierade jag med ”större undervisningsgrupper, färre skolbibliotek, mindre skolgårdar”.

Det är tre påstående som är möjliga att granska, för att se om det är rätt eller fel:

I Skolverkets statistik går det enkelt att se att vinstdrivande skolor har klart lägst lärartäthet, medan kommunala och icke-vinstdrivande skolor har högre. I praktiken betyder det större undervisningsgrupper och större arbetsbelastning för lärarna. Forskningen och, inte minst, lärares vittnesmål visar på att undervisningen blir bättre med mindre undervisningsgrupper.

Det intressanta är att de icke-vinstdrivande skolorna har högst lärartäthet. så det är inte att vara fristående skola som förklarar den låga lärartätheten, utan vinstintresset. Vill man tjäna pengar är det där de stora pengarna finns.

I utredningen Skolbibliotek för bildning och utbildning (SOU 2021:3) konstateras att det är mycket större andel av de kommunala skolorna som har ett skolbibliotek, än motsvarande andel i de fristående skolorna. För gymnasieskolenheterna (ett skolstatistiskt begrepp där vardagstalets gymnasieskola kan innehålla flera skolenheter) är antalet skolbibliotek sju procent av antalet fristående skolenheter mot tjugosex procent av de kommunala. För grundskolor ser det ut på samma sätt. Det finns vissa frågetecken för inrapportering och statistik, men tydligt är att fristående skolor i lägre grad än kommunala har skolbibliotek.

Vad gäller skolgårdarnas storlek räcker det att citera Boverkets pressmeddelande från den senaste undersökningen som verket lät SCB göra i våras:

”Storleken på friytan skiljer sig mellan skolor med enskild respektive kommunal huvudman. Elever på skolor med enskild huvudman har i genomsnitt en friyta på 28 kvadratmeter per elev, medan de kommunala skolorna har 49 kvadratmeter per elev. Friytan per elev på skolor med enskild huvudman har dessutom minskat stadigt sedan 2014, medan de kommunala skolorna endast haft vissa variationer över tid.”

Fristående skolor har alltså inte bara mindre skolgårdar än kommunala, utan de har minskat de senaste åren. En tid som sammanfaller med tillväxten av vinstdrivande skolor.

När det gäller de saker som jag exemplifierade med är det tydligt att det finns kvalitetsbrister där vinstintresset spelar roll.

Men det är inte bara där frågor om kvaliteten på fristående skolor kan ställas.

Rapporterna om skolor som saknar erforderliga laborations- och idrottssalar har förekommit många gånger, likaså att skolor istället för att betala kostnaden för skolgårdar nyttjar offentliga parker – med medföljande slitage, som ytterst hamnar på det allmänna – det finns vidare skolor som trycker samman schemat så att eleverna endera inte får den undervisningstid de ska ha eller tid för förflyttning mellan salar alternativt paus i linje med lagstiftningen.

En annan kvalitetsbrist handlar om rättning och betygsättning. Skolinspektionens omrättningar visar att fristående skolor rättar nationella prov lite generösare än kommunala skolor. Skolverkets undersökningar visar att fristående därefter sätter lite generösare betyg i ämnen med nationella prov. Vi vet också att friskolor sätter generösare betyg jämfört med kommunala skolor i de ämnen som saknar nationella prov.

För att ta ett exempel på det sistnämnda är det nio av de tio skolor som sätter högst betyg i bild fristående, den enda kommunala som slår sig in på listan är en skola med bild och form-inriktning. Av de nio fristående är några montessoriskolor, som ofta har bild och form-inriktning, men i övrigt är det bara allmänna skolor drivna av vinstintresse. Så går att fortsätta med ämne efter ämne. Mycket tyder därför på en viss betygsglidning på fristående skolor. Effekten av alla dessa saker ger samlat klart högre meritvärden.

Att betygsglidning förekommer visar sig också när Skolverket följer upp hur det går på gymnasieskolan respektive högskolan: Elever från fristående skolor klarar sig något sämre än elever från kommunala skolor med jämförbara meriter. För elever från grundskolan som går på gymnasiet är det pikant nog just eleverna från Internationella engelska skolan som kommer ut sämst. Alltihop indikerar kvalitetsbrister.

Sedan finns det andra sätt som skolor kan spara pengar. Ett är betala lägre löner. Vid en korrekt jämförelse där hänsyn tas till både lärarens ålder och i vilken region skolan ligger blir det tydligt att fristående skolor betalar klart mindre än kommunala.

Vinstintresset går sammantaget alltså ut över både kvalitet och lärares arbetssituation.

Enligt mig finns det emellertid ett mycket viktigare skäl till varför utredningen ska genomföras: Den borde ha gjorts för trettio år sedan, så vi redan vid reformens genomförande hade kunnat ta ställning till om vinstintresset hade i skolan att göra eller inte. Behovet av den är ytterligare ett bevis för vilket dåligt underlag som fanns när friskolereformen genomfördes.

Johan Ernestam

Särskild utredare Utredningen om en skola utan vinstintresse