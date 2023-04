Debatt: Så ska vi stärka svensk konkurrenskraft

I dag möts Europas finans- och finansmarknadsministrar i Stockholm. Det sker i prövande tider. Stora osäkerheter i ekonomin är kopplade till höga energipriser och det ryska anfallskriget mot Ukraina. Hög inflation tynger hushållens konsumtion och företagens investeringar. Den ekonomiska politikens viktigaste uppgift är nu att få ned inflationen och stötta de mest drabbade hushållen. Prognoserna är dystra och nedåtriskerna dominerar. En av få ljuspunkter är att arbetsmarknadens parter tagit stort ansvar, vilket bidrar till att bana väg för en återhämtning. Men mer måste göras och regeringen agerar nu för att alla ekonomins aktörer på motsvarande sätt ska ta sitt ansvar.

Parallellt med det svårare ekonomiska läget hårdnar konkurrensen i omvärlden. Exempelvis har produktivitetstillväxten i USA årligen varit cirka 60 procent högre än den europeiska under de senaste åren. Europas konkurrenskraft behöver stärkas – riskerna för jobb och välfärd riskerar annars att bli stora. Att stärka vår konkurrenskraft är därför en av de fyra prioriteringarna under det svenska ordförandeskapet. En central del i detta handlar om att trygga stabila och effektiva finansiella marknader.

Sedan finanskrisen 2008–09 har mycket av arbetet kring finansiella marknader handlat om hur banker och andra finansiella företag kan göras mer motståndskraftiga och hur den finansiella stabiliteten ska värnas. Det har handlat om kapitalkrav för banker och försäkringsbolag, krishanteringsramverk och reglering av handel med finansiella instrument för att nämna några exempel.

Det finns goda skäl till det. Krisförloppet då, liksom tidigare episoder av finansiell oro, visar tydligt vilken skada finansiella kriser kan åsamka ett samhälle. Vi upplevde det i Sverige på 1990-talet samt i USA och många delar av Europa under finanskrisen 2008–09. Kriser slår hårt mot jobb, välfärd och företagande när den ekonomiska utvecklingen äventyras och förtroendet för de offentliga finanserna urholkas. Exempelvis föll sysselsättningen i Sverige med 550 000 personer under 1990-talets första hälft, och i Irland femfaldigades statsskulden under finanskrisen. I situationer som dessa drabbas ofta hushåll med små marginaler särskilt hårt.

Sedan dess har Sverige och andra länder skärpt regleringen för banker och andra finansiella företag. Det har tjänat oss väl. Och vi har påmints om vikten av detta under våren i takt med att banker i USA och Schweiz drabbats av stora problem.

De finansiella företagen spelar en viktig roll i en marknadsekonomi. Därför behövs en väl utformad reglering som möjliggör att systemet kan upprätthålla sina grundläggande funktioner även i dåliga tider. Med rätt styrning från sina ledande företrädare, sunt risktagande och transparent agerande kan finansiella företag göra nytta för kunder och ekonomin som helhet. Bland annat genom att underlätta för finansiering av produktiva investeringar och hantering av risker och sparande. Välfungerande finansiella marknader spelar också en viktig roll för klimatomställningen, eftersom investeringsbehovet är stort.

Historiskt har banker varit den centrala aktören i det här avseendet, såväl i Sverige som i många andra länder i Europa. Det är banken som företag har gått till när de vill ta upp ett lån för att investera i nya maskiner eller bygga större lokaler. I USA och Storbritannien har det sett annorlunda ut, med en väl utbyggd kapitalmarknad med olika alternativ till traditionella banklån, exempelvis i form av obligationer.

En väl utvecklad kapitalmarknad ger företag ett större utbud av finansieringsmöjligheter och kan ge företag i tidiga utvecklingsfaser större möjligheter att finansiera sin verksamhet jämfört med att gå till banken. Det kan också ge hushåll och andra placerare bättre avkastning på sitt sparande. Inom EU pågår sedan flera år ett projekt för att utveckla den europeiska kapitalmarknaden inom ramen för det som kommit att kallas kapitalmarknadsunionen.

”Efter Storbritanniens utträde är Sverige ett av de ledande länderna i EU vad gäller finansiell verksamhet.”

Sverige ligger redan i dag förhållandevis bra till bland europeiska länder vad gäller möjligheterna till marknadsfinansiering. Enligt en ny rapport som kommer att presenteras i samband med att finans- och finansmarknadsministrarna möts i Stockholm har Sverige den efter Luxemburg och Storbritannien mest utvecklade kapitalmarknaden i Europa, i termer av marknadens djup och bredd. Vi har den fjärde största marknaden för investeringar i företags tidiga skeden efter Storbritannien, Tyskland och Frankrike. I rapporten beskrivs Sverige generellt som ett föredöme för andra länder att ta efter, vad gäller kapitalmarknaden. Men mer behöver göras.

Efter Storbritanniens utträde är Sverige ett av de ledande länderna i EU vad gäller finansiell verksamhet. Det är positivt för svenska företag, som redan i dag har fler finansieringsmöjligheter än många av sina europeiska konkurrenter. Även hushållen gynnas av ett brett utbud av placeringsalternativ. Men det utgör också en potential för svenska finansiella företag som utifrån denna styrkeposition skulle kunna bli vinnare på en mer integrerad europeisk kapitalmarknad. De skulle i större utsträckning än i dag kunna bistå inte bara svenska företag utan i högre grad också företag i andra EU-länder. I båda avseenden vore det positivt för jobb och företagande i Sverige.

Som ordförandeland i EU leder nu Sverige ett antal parallella förhandlingar inom ramen för kapitalmarknadsunionen. Det handlar bland annat om förbättrade regler för fondindustrin, att underlätta notering av värdepapper, att stärka konsumenternas ställning och att få till mer likvärdiga insolvensrättssystem i EU. Tillsammans med företrädare för Spanien och Belgien, som står näst på tur för ordförandeskapet, samt Europaparlamentet och Kommissionen, kommer vi vid ett särskilt möte i dag diskutera hur vi tillsammans kan verka för att ta dessa förhandlingar i mål.

För regeringen är det prioriterat att förbättra företagsklimatet i Sverige. Utöver att verka för bättre reglering och förutsättningar på EU-nivå finns det även saker som vi kan göra på hemmaplan, bland annat på fondsparandets område. Svensk fondlagstiftning är föråldrad och behöver moderniseras. Det finns också skäl att pröva förutsättningarna för att införa associationsrättsliga fonder i Sverige, vilket skulle kunna göra det lättare för svenska fondbolag att konkurrera i Europa.

Grunden för långsiktigt framgångsrik finansiell verksamhet är att den bedrivs med en insikt om dess betydelse för samhällsekonomin. Banker, försäkrings- och fondbolag är inte vilka företag som helst. Det finns potentiellt stora risker förknippade med deras verksamhet, och därmed ett stort ansvar för de som äger och driver dem. En väl utformad reglering värnar finansiell stabilitet samtidigt som den främjar en god ekonomisk utveckling. Det bidrar till att stärka konkurrenskraften i både Sverige och Europa, och därigenom säkra jobb och sysselsättning.

Niklas Wykman finansmarknadsminister