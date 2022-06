Debatt: Så får vi en flygindustri i världsklass!

Flyg- och reseindustrin är van vid kriser. Det ligger i näringens DNA att hantera akuta problem. Det kan vara allt från en borttappad väska till ett kraschat plan. Det sista händer förstås ytterst sällan, 2017 dog inte en enda vanlig människa i hela världen ombord på ett flygplan i linjetrafik. Genom åren har det kommit många feta käppar i hjulet: Kuwaitkriget, askmolnet, 9/11 och finanskrisen bara för att nämna några. Och många gånger har ”analytiker” och ”experter” sagt att nu kommer resandet att gå ner, men varje gång har de haft fel.

Reseindustrin har varje gång kommit tillbaka starkare än någonsin. Det ser vi just nu också. Efter två års inlåsning på grund av pandemin vill alla resa. Det är tjockt med folk på landets flygplatser och eftersom det statliga flygplatsbolaget Swedavia inte tar ansvar blir köerna därefter. Självfallet måste detta åtgärdas.

Det bästa vore att stifta en ny lag som sa att det är flygplatsens ansvar att du inte missar planet om du är på flygplatsen två timmar före avgång. Då kan resenären teckna en vettig försäkring och/eller kräva ersättning av flygplatsbolaget. I dag faller den som missar sin flight mellan stolarna och får stå för alla kostnader själv.

Helt orimligt, speciellt eftersom det redan finns många lagar som reglerar konsumentskyddet vid resor, från paketreselagen om arrangören går i konkurs till EU-förordning 261 som ger dig mellan 250-600 euro vid försenat flyg. Resenärerna förväntar sig att systemet ska fungera. Speciellt när det är staten som driver flygplatsen. Det var genom effektiv lagstiftning som man fick bort de flesta skojare i reseindustrin redan på sextio- och sjuttiotalet. Det är en smula ironiskt att den enda som är kvar är statliga Swedavia.

Om vi utgår från att detta problem snart får en lösning återstår en långsiktig strategi för att lyfta flyget.

Ett första steg politikerna borde ta är att erkänna att flyget är motorn i svensk turism. Ju fler internationella linjer till Arlanda, desto fler besökare till landets hotell, nöjesparker och skidanläggningar. Okej att SJ i höst kör igång en tåglinje till Hamburg, men det kommer inte att leda till en lavin av tyska turister till Sverige. Mitt stalltips är att linjen läggs ner när vi byter regering nästa gång.

Nu när det ser ut som om SAS kommer att överge Sverige och flytta sitt huvudkontor till Köpenhamn finns ett ypperligt tillfälle att göra Arlanda till en ny central-hubb för lågprisbolagen. Sänk start- och landingsavgifterna för Ryanair, Wizzair, Eurowings och Easyjet med flera. Dessa bolag är till skillnad från SAS inte bara intresserade av skandinaviska resenärer utan vill ha fulla plan både ut och in. Kabinfaktorn hos lågprisbolag är ofta över 95 procent att jämföra med SAS som kan ligga mellan 60-70 procent. Det blir lägre utsläpp per passagerare plus att lågprisbolagen ofta kör med de senaste mest bränslesnåla maskinerna från Airbus och Boeing. Portugal gjorde exakt detta efter den senaste finanskrisen och fyrdubblade sin turism och räddade landet från ekonomisk katastrof. Under corona har turismens del av svensk BNP sjunkit till 1,6 procent, en minskning med 33 procent. Målet för Sverige borde vara minst en fördubbling. Nu kanske vän av ordning tycker att vi ska fokusera på näringar som genererar mer pengar per anställd person. Här kommer reseindustrin aldrig att kunna leverera lika mycket som skogsnäringen och fordonsindustrin. Men reseindustrin fixar sysselsättningen. Många får sitt första jobb i reseindustrin och speciellt i gruppen utlandsfödda är näringen vägen in i det svenska samhället.

För att detta ska bli möjligt måste man ändra det statliga flygplatsbolaget Swedavias uppdrag. De måste gå från en förvaltare av fastigheter till ett servicebolag. Hela ledningen bör bytas ut och ersättas med människor som kan service. Kundnöjdhet bör få högsta prioritet. Det ska också vara ett mål i sig att våra flygplatser har ett innehåll som visar upp Sveriges från sin bästa sida. Idag är Arlanda kända för världens dyraste starköl och usel mat och ännu sämre shopping. Åk gärna på ett studiebesök till Kastrup och se en flygplats med underbar mat, kul shopping och förstås kommunikation i världsklass. Kastrup är hela Skånes flygplats. Ett tjugotal av de kommunala flygplatserna bör förstatligas och läggas in under Swedavias hatt. Ska hela landet leva bör vi ha starka, välfungerande flygplatser på mer än tio platser i landet. Så är det i både Norge och Finland. Det bör också ingå i Swedavias uppdrag att vara så generösa som det bara går med data. Ju mer vi vet om detta desto fler tjänster kan utvecklas av startups och befintliga bolaget i reseindustrin. Travel Tech är det som varit motorn i den digitala revolutionen. Vad har Airbnb, Uber och Booking.com gemensamt? De är alla en central del av reseindustrin. Googles största kund var länge Booking.com, men nu har sökmotorn kommit på att man kan ta affären själv. Sverige har med sin höga grad av digitalisering och rika tillgång på riskkapital en möjlighet att vara med i nästa generations Travel Tech. Genom att se till att flyget i Sverige fortsätter att utvecklas på ett bra sätt kan vi skapa en fantastisk grund för nya innovativa bolag in reseindustrin.

Viggo Cavling är chefredaktör på Travel News, reseindustrins affärstidning sedan 1985