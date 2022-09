Debatt: S och MP vilseleder om högerns klimatpolitik

”I mångt och mycket ett ödesval för klimatet”, sa klimat- och miljöminister Annika Strandhäll i en intervju nyligen. Om oppositionen vinner valet skulle det enligt henne innebära en tillbakagång på klimatområdet. Miljöpartiet går till val på samma retorik. De har tidigare kallat högerns budget för en klimatslakt och titulerar sig numera som riksdagens enda klimatparti.

Men i en ny rapport kan vi visa att det inte stämmer. Det framstår snarare som skrämselpropaganda i en av väljarnas viktigaste frågor. I rapporten har vi räknat på hur mycket partiernas klimatbudgetar minskar utsläppen. Resultatet är inte smickrande för Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Rent konkret har vi granskat de klimatmiljarder som partierna lägger i budgeten för 2022. På uppdrag av Timbro har konsultfirman WSP, som bland annat tar fram underlag till Naturvårdsverket, tagit fram siffror på vad den direkta kostnaden är för sex olika klimatåtgärder: Klimatklivet, Klimatbonusen, Klimatpremien, Industriklivet, internationella klimatinvesteringar och driftstöd för infångning av koldioxid. Den verkliga kostnaden är sannolikt högre, när hänsyn tas till andra styrmedel såsom koldioxidskatten och EU:s utsläppshandel.

Resultatet visar på stora prisskillnader för olika satsningar. Att minska utsläppen genom internationella klimatinvesteringar, till exempel genom att stödja fossilfri elproduktion utomlands, kostar under 100 kronor per ton koldioxid. Att minska utsläppen via subventioner till elbussar genom Klimatpremien – något som S och MP lade en miljard på i budgeten för 2022 – kostar hela 120 000 kronor per ton. Utsläppsminskningen per satsad krona är alltså mindre än en tusendel så stor.

Det visar att det går att åstadkomma större klimatnytta genom att lägga pengar på de mest effektiva åtgärderna. Men hur prioriterar då partierna mellan olika åtgärder i sina budgetar, och vad innebär deras politik för utsläppsminskningar?

Tvärtemot vad S och MP hävdar, visar vår granskning att skillnaden mellan partierna överlag är små. Alla partier utom Sverigedemokraterna lägger ungefär lika mycket pengar på klimatbudgeten – mellan 9 och 10,5 miljarder kronor. Alla partier minskar också utsläppen ungefär lika mycket. Men fördelen ligger till höger i politiken.

Det parti som minskar utsläppen mest är Moderaterna. Därefter kommer Liberalerna. På tredjeplats och 2,4 miljoner ton utsläpp senare kommer Vänsterpartiet. I fallande ordning kommer sedan Centerpartiet och Kristdemokraterna. Socialdemokraterna och Miljöpartiet kommer näst sist. Det enda partiet som kommer efter dem är Sverigedemokraterna. SD är däremot det parti som har lägst kostnad per ton utsläppsminskning – följt av Liberalerna och Moderaterna.

Eftersom vår rapport granskar partiernas klimatbudgetar faller vissa delar bort som också påverkar utsläppen. Till exempel bensinskatten. Det är ett av klimatpolitikens mest effektiva styrmedel som partier till både höger och vänster nu tävlar om att sänka. Att räkna med årets sänkningar av bensinskatten skulle dock inte förändra rankingen, om vi utgår ifrån Finansdepartementets beräkningar.

En annan fråga som påverkar utsläppen är elförsörjningen. Vad varje partis energipolitik skulle få för effekt på utsläppen är dock svårt att räkna på. Hade det varit inräknat skulle det troligtvis öka högerpartiernas försprång. Den förtida nedläggningen av Ringhals 1 och 2 som drevs fram av Socialdemokraterna och Miljöpartiet beräknas av Konjunkturinstitutet öka utsläppen med 8 miljoner ton, det vill säga strax under en femtedel av Sveriges årliga utsläpp.

Den bild som Socialdemokraterna och Miljöpartiet försöker sätta av oppositionens klimatpolitik har helt enkelt inte stöd i verkligheten. Fem av sex partiers klimatbudgetar minskar utsläppen mer än dem. Om man ska utvärdera politiken efter hur hur mycket pengar partierna satsar på klimatet i budgeten – en högst tveksam metod men som S och MP själva skrutit om år efter år – är det fortfarande fem av sex partier som lägger mer pengar. När man tittar på vilka partier som betalar minst per ton utsläppsminskning hamnar regeringen också näst sist.

Oavsett vad man mäter hamnar S och MP i bottenskiktet, även enligt deras egna tveksamma metoder.

Alla partier, till både höger och vänster, hade kunnat åstadkomma större utsläppsminskningar än idag genom att lägga pengarna på mer effektiva åtgärder. Alla partier borde också i större utsträckning ta hänsyn till hur svensk klimatpolitik bidrar till minskade globala utsläpp. De förändringar i klimatpolitiken som just nu diskuteras i EU beräknas till exempel innebära att unionen uppfyller Parisavtalet, och ungefär ligger i linje med 1,5 gradersmålet. Det måste få effekter på utformningen av nationell politik.

För att vi ska komma dit behöver vi dock göra upp om de föreställningar som präglar svensk klimatpolitik. Att S och MP skulle vara en garant för klimatet är en sådan.

Ellen Gustafsson, nationalekonom och klimatansvarig på Timbro