Debatt: Rysslands verkliga hot från Väst

I den ryska verklighetsbeskrivningen är Nato ett reellt militärt hot som motiverar att Ryssland skickar mängder av militärer och krigsmateriel till Ukrainas gräns. När sedan Sverige skickar några hundra soldater till Gotland säger Putins presstalesman att det är Sverige (tillsammans med Estland) som trissar upp tonläget i regionen. Visst är Nato en mäktig militärallians där USA på egen hand lägger mer är 10 gånger så mycket pengar på sin militär än vad Ryssland gör. Dock är Ryssland fortfarande skyddat av sina (till omfattning världsledande) 6 255 kärnvapen och lär inte locka till några militära angrepp vare sig från Sverige, Estland eller Nato.

Även den ryska analytikern Dmitri Trenin på Carnegie Moscow center avfärdar att Ryssland är under hot från Nato och de senaste åren med nya Natomedlemmar har inte ändrat den bilden enligt den intervju av Trenin som publicerades i ryska Kommersant och finns återgiven på Carnegie Moscow centers hemsida. Han går så långt att han säger att ingen Nato expansion, inklusive om Ukraina går med i Nato, skulle ändra den militära balansen. (”No degree of NATO expansion, including to incorporate Ukraine, will threaten the military balance and deterrence stability. The United States won’t gain a serious strategic advantage over the Russian Federation by deploying missiles close to [the Ukrainian city of] Kharkiv.”)

Det hot som Ryssland dock måste ta på allvar från Väst är det om ekonomiska sanktioner om man går vidare in i Ukraina. Även om Ryssland fortfarande kan betraktas som en stormakt på det militära området på grund av sina kärnvapen kan landet inte på långa vägar mäta sig med Väst på det ekonomiska området.

USA:s och EU:s ekonomier är tillsammans mer än 20 gånger Rysslands ekonomi sett till BNP. Det innebär inte att Ryssland är en liten ekonomi, landet hamnar på plats 10-15 bland världens länder beroende på vilket år och mått på BNP man tittar på, vilket är 2-3 ggr Sveriges ekonomi. Dock är Rysslands befolkning nästa 15 ggr Sveriges, så per capita har vi betydligt högre inkomster i Sverige än i Ryssland. Kort och gott, Ryssland är inte en ekonomisk stormakt trots att man har en relativt stor ekonomi jämfört med många länder.

Rysslands ekonomi är dessutom relativt ensidigt beroende av export av olja, gas, mineraler och andra råvaror. I tider av stigande energi- och råvarupriser som idag ger det en god tillväxt, men sett över längre tidsperioder leder det till stora svängningar och utmaningar för de institutioner som ska bidra till en stabil och hållbar ekonomisk utveckling (se till exempel https://freepolicybriefs.org/2016/10/31/russia-oil-control/ ). Under långa perioder har Rysslands tillväxt legat väsentligt under vår egen och andra länder med högre inkomster trots att man ofta tänker sig att ekonomier med lägre inkomster ska ha en högre tillväxt för att komma ikapp rikare. Att komma ikapp vad gäller inkomstnivåer per capita har också varit den ryska ledningens ambition i flera omgångar och otaliga moderniseringsprogram med syfte att minska oljeberoendet har lanserats genom åren. Dessa har haft relativt begränsad effekt och den ryska tillväxtmotorn är fortfarande starkt beroende av stigande olje- och råvarupriser. Viktigt att notera är att höga oljepriser inte genererar tillväxt på sikt utan tillväxt skulle kräva ständigt stigande oljepriser. I ett läge när världen har siktet inställt på en grön omställning förstår de flesta att denna tillväxtmodell snart har spelat ut sin roll.

Därför är det av central betydelse för Rysslands ekonomiska framtid att det investeras i nya teknologier, infrastruktur, utbildning, forskning och andra områden som kan leda till en högre, hållbar, ekonomisk tillväxt. Detta kräver inga nya utredningar och kommissioner men det kräver ett investeringsklimat och samhällsbygge som är förutsägbart för såväl ryska som utländska investerare, konsumenter, studenter och alla andra som vill bidra till Rysslands välstånd. Med ett överhängande hot om sanktioner från Väst vid en fördjupad militär konflikt med Ukraina är Ryssland långt ifrån detta. Den stora osäkerhet som bara diskussioner om sanktioner innebär leder till kännbara kostnader för den ryska ekonomin. I de överslagsberäkningar jag gjorde i samband med sanktionerna efter invasionen av Krim landade notan på en förlorade BNP tillväxt på drygt 1 procent.

Effekten uppstår genom att osäkerhet minskar investeringar som i sin tur minskar tillväxten. Det behövs ingen stor fantasi eller långa uträkningar för att förstå att den osäkerhet som skulle skapas av en fullskalig invasion av Ukraina skulle få långt större konsekvenser för den ryska ekonomin.

I dagsläget har USA redan pratat öppet om långgående sanktioner mot det finansiella systemet, inklusive att begränsa användandet av SWIFT. Mer svepande sanktioner mot de viktigaste ryska bankerna och deras kunder har också diskuterats. Speciellt fokus sätts på de så kallade oligarker som står nära den ryska makten och har stora investeringar i Väst. Den ryska staten har visserligen stora internationella reserver (motsvarande 630 miljarder dollar eller en tredjedel av BNP) men om hela banksystemet sätts i gungning kan det skapa en finansiell oreda och tryck på den ryska rubeln som är svår att hantera oavsett mängden reserver. När Rysslands centralbank försökte försvara valutan i den globala finanskrisen 2008/09 förlorande man drygt 200 miljarder dollar under krisens första år. Som Jonathan Guthrie skriver i FT (1 feb, 2022) ”I sanktionskriget är alla finansiella bomber smutsiga” (min översättning) och att den ryska befolkningen kommer drabbas hårdare är presidenten.

Andra sanktioner som har nämnts är de som riktas mot Rysslands viktigaste exporter, inklusive oljan som ger nästan tre gånger så stora exportinkomster som den mycket mer omskrivna ryska gasen. Om USA väljer att gå den vägen (vilket man gjort mot Iran) så kommer det med stor sannolikhet leda till stigande oljepriser i ett läge när oljepriset redan fördubblats sedan botten nåddes under 2020. Europa har dessutom sett energipriser skena under vintern vilket gör att det blir ett känsligare område för sanktioner från ett europeiskt perspektiv. Sett över en längre period är dock oljepriset långt under rekordnivåerna vi såg 2008 när oljan kostade 140 dollar fatet mot dagens 90 dollar. Sanktioner mot olja och andra råvaror är ett dubbeleggat svärd; exportinkomsterna är helt centrala för den ryska ekonomin, men många länder i Väst skulle få en högre nota för sin energi om sanktioner införs. Den negativa effekten för Ryssland är långt värre än för Europa, men i Europa ser kalkylen olika ut för olika länder vilket kan komplicera eventuella sanktionsdiskussioner på detta område inom EU. USA bryr sig mindre om detta i sina egna funderingar kring sanktioner eftersom Ryssland inte ens står för 1 procent av USA:s utrikeshandel.

Slutsatsen av detta är att varken Ryssland eller Väst (och ännu mindre Ukraina) har något att vinna på en utvidgad konflikt i Ukraina. Det militära hotet som Ryssland har från Nato bleknar snabbt i jämförelse med den förödelse som ekonomiska sanktioner skulle innebära för Ryssland. Låt oss hoppas att Ryssland inte väljer en väg som leder till sanktioner utan den väg som istället leder till goda relationer med sina grannar och Väst, samt ett ökat välstånd för sin befolkning. Men som vanligt måste hoppet om det bästa utfallet kombineras med planering för det värsta, både i Ryssland och i Sverige.

Torbjörn Becker, Chef för Östekonomiska institutet (SITE) vid Handelshögskolan i Stockholm