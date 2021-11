Debatt: Ropa inte kvotering förrän du förstår inkludering

Inkludering går endast när man ser förbi hudfärg, etnicitet, religion, klass, kön och sexuell läggning - att likställa det med kvotering är ett föråldrat narrativ vi borde förfäras över och fortsättningsvis förpassa till historien, skriver företrädare för nätverket All of us, i ett inlägg om inkluderingsdebatten.

Gång på gång blandas begreppen ihop i skräck om det värsta utfallet. Kvotering. Ordet sägs i förfäran och rädsla om företagarens dystopi. ”Vi kan inte bedriva vår verksamhet om vi tvingas anställa okvalificerad personal”, ropar den ängsliga företagsledaren. I en tid av desinformation är det läge att reda ut begrepp och fakta om inkludering och mångfald kopplat till rekrytering.

Det handlar inte om att tvingas till att kvotera in okvalificerad personal. Faktum är att de flesta exkluderar högst kompetenta individer på grund av fördomar och nepotism. Näringslivet är underrepresenterat och tar inte tillvara på den kompetens som faktiskt finns. När man väl anställer personer med annan etnicitet så exkluderas de ekonomiskt genom lägre löner, färre befordringar och ledningsuppdrag. Detta har ingenting med prestation eller kompetens att göra, utan enbart med de fördomar som finns inom HR och rekrytering där man systematiskt exkluderar underrepresenterade grupper.

Enligt meritokratins principer är det utbildning och inhämtade skickligheter från arbetslivet som ska ligga till grund för individens avancemang och utveckling i karriären. Inte ursprung, hudfärg eller klasstillhörighet. Vi är långt ifrån verkligheten med rädslan om att inkludering innebär slutet för meritokratin. Det är snarare så att inkludering är vägen till meritokrati. Men vi är långt ifrån att inkludera över huvudtaget. Det finns det rapporter och undersökningar på, fakta som visar hur det faktiskt ser ut. Från Länsstyrelsens rapport från 2019 framgår det till vilken grad vi exkluderar kompetens baserat på hudfärg och etnicitet.

Enligt rapporten behöver personer som är födda i eller har minst en förälder född i subsahariska Afrika, en forskarutbildning för att få samma lön som en svenskfödd person som har en max treårig eftergymnasial utbildning. Där framgår det även att afrosvenskars löner ligger långt efter vita svenskars, oavsett om de är födda i Sverige eller inte. Enligt OECD är segregationen på arbetsmarknaden större i Sverige än i jämförbara västeuropeiska länder.

Vi vet också, från Länsstyrelsen senaste studie om motstånd mot antidiskrimineringsarbete på arbetsplatser, på uppdrag från Regeringen, att diskriminering på grund av hudfärg uppstår oftare inom organisationer som genomför ‘kompisrekryteringar’.

Att hävda att kvotering är den enda vägen till att skapa en representativ arbetsplats är som att indirekt säga att de med ljusast hudfärg är smartast, mest kvalificerade och kompetenta. Man gör allt för att undvika att se elefanten i rummet: omedvetna fördomar och strukturell rasism. Oviljan att konfrontera detta är ett enormt slöseri av möjligheter och affärspotential som uppstår genom den nepotism som i dag präglar arbetsmarknaden.

Att börja inkludera på arbetsplatser innebär att man måste göra sig av med de strukturer och system som ligger till grund för att talang och kompetens exkluderas. Det är i enlighet med meritokratins principer, att se människor för deras kunskap och erfarenhet och därmed ge sig själv som organisation förutsättningen att kunna prestera så bra det bara går. Inkludering går endast när man ser förbi hudfärg, etnicitet, religion, klass, kön och sexuell läggning - att likställa det med kvotering är ett föråldrat narrativ vi borde förfäras över och fortsättningsvis förpassa till historien.

Nicole Kavander, Rita Aslan, Roshanak Fatahian, All of Us

All of Us är ett nätverk som arbetar för mångfald och inkludering i kreativa branscher