Debatt: Rivstarta reformerna, Thorwaldsson!

Den rödgröna regeringen utmärkte sig för den utomordentligt långa handläggningstiden av gruvärenden, det vill säga överklagade ansökningar om bearbetningskoncessioner. Regeringens handläggning av dessa ärenden har i praktiken utgjort ett undantagstillstånd från förvaltningslagens krav på att ärenden ska handläggas så enkelt, snabbt och kostnadseffektivt som möjligt utan att rättssäkerheten eftersätts. Passiviteten har skapat förseningar, fördyringar och en förlamande osäkerhet för alla inblandade – sökande företag, finansiärer, berörda rättighetsinnehavare och lokalsamhällen.

Sveriges attraktionskraft som en av EU:s ledande gruvnationer, har tyvärr försämrats under hela den rödgröna regeringens maktinnehav. Att hitta och utveckla en ny fyndighet, att prospektera, är en förutsättning för att starta en ny gruva. Det är tidskrävande och kräver stor kunskap. För ett land som vill ha en aktiv och långsiktigt hållbar gruvnäring är en omfattande prospektering ytterst viktig.

Intresset att prospektera i Sverige och därmed kartlägga berggrunden och dela dessa data ligger sedan flera år på historiskt låga nivåer. Sverige fortsätter relativt sett halka nedåt på Fraserinstitutets ranking över attraktiva länder att prospektera i. Medan Sveriges geologiska potential förblir oförändrad är det i stället policyfrågor och politisk stabilitet som ändrats i negativ riktning.

Konstitutionsutskottet konstaterade exempelvis förra året att regeringens handläggning av Jokkmokk Iron Mines AB:s ansökan om bearbetningskoncession Kallak K nr 1 var oacceptabel. Under tre åter vidtog regeringen inga synbara handläggningsåtgärder för att hantera bolagets ansökan. Och tyvärr, har fortfarande inget hänt i frågan sedan KU:s granskning och Kallak är långtifrån det enda gruvärende som lagts på is under Ibrahim Baylans tid som departementschef.

Sveriges nye näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson har nu efter Miljöpartiets exit ur regeringen ett mycket tacksamt läge. Det är bara att genast börja avgöra ärendena, initiera åtgärder för att reformera och modernisera minerallagen och tillståndsprocessen för prövning av miljöfarlig verksamhet. Centerpartiet har lagt en rad förslag i den riktningen.

Vi har föreslagit att man kan koncentrera prövningen av om en lokalisering är lämplig eller inte till ett färre antal länsstyrelser än i dag. Vi har föreslagit en översyn av antalet statliga myndigheters medverkan i tillståndsprocessen. Vi har föreslagit att miljöbalken ändras så att sökta verksamheters klimatnytta kan beaktas inom ramen för prövningen.

För efterfrågan på basmetaller och kritiska metaller ökar, inte minst tack vare den gröna omställningen.

EU-kommissionen varnar för att klimatmålen hotas på grund av brist på råvaror som till exempel metaller till batterier. I sin uppdaterade lista återfinns nu 30 material som bedöms som kritiska för vårt samhälle och för välfärden.

Nya är bland annat litium, vilket används för batterier och energilagring, samt strontium, som används för magneter i elbilar. Enligt kommissionens bedömning kommer det att behövas upp till 18 gånger mer litium och fem gånger mer kobolt 2030 för att unionen ska kunna uppnå sitt klimatmål.

En stor del av produktionen av de kritiska materialen sker utanför EU. Det finns däremot en betydande mängd fyndigheter av kritiska material inom EU, bland annat i Sverige. I Sverige har vi kända fyndigheter av bland annat antimon, flusspat, fosfatmineral, grafit, kobolt, PGE, REE, och volfram.

EU-kommissionens lista visar att utmaningarna för Europas råvaruförsörjning ökar kontinuerligt. Tillgången på kritiska råvaror är hotad då produktionen inom EU är låg eller obefintlig. Nuvarande produktion sker också ofta i ett fåtal icke-demokratier liksom, i vissa fall, konfliktdrabbade länder. Bristen på de kritiska råvarorna påverkar möjligheterna till att ta fram den teknik som behövs för energiomställning och klimatåtgärder. Annat som påverkas är arbetstillfällen och inte minst försvarsberedskapen.

Ingen ny gruva på jungfrulig mark har startat i Sverige sedan 2012. År 2018 hade såväl Karl-Petter Thorwaldsson som vi, glädjen att se första salvan skjutas i det återstartade dagbrottet i Kaunisvaara i Kaunis Iron AB:s regi. Nu har Karl-Petter Thorwaldsson möjligheten att bryta dödläget och inleda återuppbyggnaden och säkerställandet av Sverige som ett attraktivt och ledande prospekterings- och gruvland i EU. Det finns inga ursäkter för att låta bli.

Linda Modig, första vice ordförande för Centerpartiet, riksdagsledamot för Norrbotten

Helena Lindahl, näringspolitisk talesperson för Centerpartiet