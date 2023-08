Debatt: Risk att tjänsteföretag bidrar till onödigt hög inflation

Häromveckan publicerade Statistiska centralbyrån (SCB) nya inflationssiffror som visar att inflationen ligger kvar på en nivå högt över Riksbankens mål. Att inflationen är fortsatt hög har till viss del naturliga och fullt legitima orsaker. Det gäller till exempel att olika typer av tillfälliga utbudsstörningar och bristsituationer drivit upp priserna på vissa insatsvaror i produktionen av både konsumtions- och investeringsvaror. Detta gäller också till viss del vissa tjänstenäringar, till exempel transportsektorn som drabbats av höga drivmedelspriser. Det finns dock anledning att misstänka att en viss del av den höga tjänsteinflationen beror på att många tjänsteföretag höjer priserna utan att det är motiverat sett till dessa företags kostnadsökningar.

SCB:s nya inflationssiffror visade att tjänsteinflationen låg på hela 9,3 procent i juli när bostadstjänster exkluderats. Vissa branscher, som till exempel hotell- och restaurangnäringen samt rekreation, hade ett mycket besvärligt läge under pandemin och betydligt lägre prisökningar då än många andra branscher. Att priserna därför ökat snabbt i just dessa branscher är inte orimligt när samhället öppnat upp igen. En studie gjord av Konjunkturinstitutet (KI) visar att vinstandelen i dessa pandemidrabbade tjänstenäringar sjönk kraftigt under pandemin men att den under det andra kvartalet förra året hade återhämtats rejält men att den fortfarande låg under det historiska genomsnittet. Samma undersökning visade – med KI:s reservationer för att beräkningarna byggde på en specifik modell och vissa antaganden – att priserna hade ökat i paritet med eller något mer än kostnadsökningarna i tjänstesektorn som helhet lite beroende på vilket period som studerades.

Det höga utfallet för tjänsteinflationen under senare tid bör föranleda nya uppdaterade studier liknande de som KI gjorde förra året. Detta även om en viss del sannolikt är kopplat till en kraftigt ökad efterfrågan på bland annat utlandsresor till följd av det dåliga svenska sommarvädret. Det finns nämligen rätt mycket som talar för att många tjänsteföretag, efter att KI:s studie gjordes, har försökt höja sina priser med hänvisning till den allmänna inflationen utan att det är kostnadsmässigt motiverat. Det är åtminstone det intryck jag får när jag pratar med inköpsansvariga både internt på SBAB och externt. Dessa vittnar om att det är mer regel än undantag att den allmänna inflationen används som uppskrivningsfaktor för nya priser när rådande avtal löper ut, snarare än en transparent uppräkning baserad på den faktiska kostnadsökningen. Att inköpare ser stora problem med detta framgår också av en analys gjord nyligen av Radar.

Även om lokalhyrorna ofta är inflationsjusterade så har lönerna, som i genomsnitt utgör tjänsteföretagens absolut största kostnadspost, ökat väsentligt mindre (runt 4 procent i snitt). Att då slentrianmässigt använda den allmänna inflationen som uppräkningsfaktor bidrar i sig till en onödigt hög inflation. Det handlar nog inte om en allmän illvilja hos de tjänsteföretag som gör så här utan om att det är bekvämt för säljare att hänvisa till indexuppräkning.

Det är förstås lätt att sticka ut hakan och gnälla på vissa tjänsteföretag som till synes omotiverat försöker höja priserna mer än vad som är motiverat sett till den faktiska kostnadsökningen. Även den bransch jag själv verkar inom - banksektorn – har anklagats för att utnyttja den rådande situationen där utlåningsräntorna höjts men intjäningen i stället har hållits uppe genom att inlåningsräntorna inte har höjts i samma takt. Jag jobbar dock på en bank, SBAB, som gått i bräschen för höjda inlåningsräntor på hushållens och företagens sparande.

Med det sagt, finns det mycket som vi gemensamt kan hjälpa till med för att få ned inflationen för både vårt eget och samhällets bästa. Hushåll som har valmöjligheter (alla i landet har inte det beroende på var man bor) kan bidra till minskad inflation genom att premiera inköp hos aktörer som håller nere priserna (på liknande sätt som sparare kan premiera de finansinstitut som har rimliga inlåningsräntor). Inköpare på företag kan försöka stävja prispåslag på tjänster som inte är kostnadsmässigt motiverade och inte bara slentrianmässigt gå med på detta för att sedan själva använda det för att höja priserna i nästa led. Sådana ageranden kan förstås inte ensamt lösa hela den aktuella inflationsproblematiken, men bidra till viss del. Det skulle också minska pressen på Riksbanken att behöva höja räntan ännu mer, till gagn för inte minst alla bolånetagare.

Robert Boije, chefsekonom, SBAB