Debatt: Riksbanken behöver en tråkig bankir

Riksbanken har monopol på att ge ut centralbankspengar – sedlar och mynt samt digitala pengar som affärsbankerna använder i sina transaktioner mellan varandra. Ensamrätten att ge ut centralbankspengar har traditionellt varit en lukrativ affär för Riksbanken. Varje år har Riksbanken varit i stånd att dela ut en vinst till sina ägare, dvs ytterst till skattebetalarna, i form av en inbetalning till statskassan. Med andra ord, Riksbanken har varit något av en vinstgenerator för statskassan.

I år ser det ut att bli annorlunda. Nu kan Riksbanken helt plötsligt behöva ett tillskott från skattebetalarna på tiotals miljarder kronor. Vad är det som har hänt? Jo, sedan 2015 har Riksbanken köpt på sig stora mängder värdepapper såsom statsobligationer, kommunobligationer och bostadsobligationer. När räntorna nu stiger faller dessa tillgångar i värde.

Inte nog med det. Riksbankens vinst kläms även av de stigande räntor som den betalar till affärsbankerna på de pengar den skapade när den köpte obligationer. Dessa är registrerade som ”penningpolitisk inlåning” på skuldsidan av Riksbankens balansräkning. Denna växande räntekostnad, som följer styrräntan, är alltså ett resultat av de enorma obligationsköpen.

Följden blir att Riksbanken gör åtminstone en kortsiktig förlust som staten eventuellt måste täcka upp. Riksbanken kommer mest sannolikt hämta tillbaka dessa förluster på sikt. Samtidigt kan förlusterna växa kraftigt under kommande år om räntebetalningen på den penningpolitiska inlåningen ökar i takt med en stigande styrränta. Notan hotar att bli mycket hög för skattebetalarna i framtiden.

Varför har då Riksbanken köpt på sig så stora innehav av obligationer och därmed utsatt sig för en ränterisk på både tillgångs- och skuldsidan, en ränterisk som skattebetalarna till syvende och sist måste stå för? Svaret finns i det samhällsexperiment som Riksbanken bedrivit sedan 2015. Riksbanken har på egen hand valt att tolka det lagstadgade målet om att upprätthålla ett fast penningvärde som ett inflationsmål på 2,0 procent mätt med konsumentprisindex med fast ränta. När den uppmätta inflationen låg något under målet i mitten av 2010-talet inledde Riksbanken omfattande köp av obligationer. Syftet med dessa så kallade balansräkningsåtgärder eller kvantitativa lättnader var att driva upp inflationen mot det numeriska målet på två procent.

När pandemin slog till accelererade köpen. I slutet av 2021 hade Riksbanken av bara farten köpt upp nästan halva statsskulden, allt som allt obligationer för nästan 1000 miljarder kronor.

Som en jämförelse uppgår de totala offentliga utgifterna för utbildning till knappt 375 miljarder kronor per år.

Köp av värdepapper i denna omfattning är inget normalt penningpolitiskt verktyg. Det utvecklades som ett krisverktyg under den globala finanskrisen 2008/09 med Federal Reserve som förebild. I Sverige har det dock kommit att användas som ett penningpolitiskt verktyg även i goda tider. När Riksbanken inleddes sina köp 2015 var Sverige på väg in i en högkonjunktur även om konsumentprisinflationen låg lite under 2 procent. Ett nytt sysselsättningsrekord hade precis uppnåtts. Ekonomin gick alltså som tåget när Riksbanken inledde sitt experiment.

Under pandemin accelererade köpen. Först agerade Riksbanken helt rätt genom att förhindra att pandemin bidrog till en finanskris under våren 2020. Tyvärr upphörde inte köpen när finansmarknaderna väl lugnat ned sig mot sensommaren 2020 utan köpen fortsatte i hög takt fram till årsskiftet 2021/22.

Vi har vid flera tillfällen påpekat att denna extremt expansiva politik har skapat stora obalanser i svensk ekonomi. Rusande fastighetspriser, växande hushållsskulder och en snedare förmögenhetsfördelning är några exempel. Avtrycket syns även i den stigande konsumentprisinflationen under 2022. Denna beror inte enbart på pandemin och kriget i Ukraina utan även på Riksbankens under många år extremt expansiva politik.

Till dessa negativa effekter kommer nu, när räntorna rusar uppåt, betydande förluster på Riksbankens verksamhet. Den har spelat ett högt spel med sina köp av obligationer och ytterst spekulerat med skattebetalarnas pengar. Som vi tidigare skrivit i DI: Riksbanken har blivit något av en statlig riskbank. Nu ser vi konsekvenserna av detta risktagande. Förlusterna är en statsfinansiell förlust. Om förlusten skulle hamna kring 50–70 miljarder kronor så försvagas den offentliga sektorns balansräkning i motsvarande utsträckning.

Att det skulle bli så här var lätt att förutsäga. Den ekonomiska historien visar att låga räntor förr eller senare övergår i höga räntor. Kraftig expansion av krediter och penningmängd leder förr eller senare till inflation inte bara i tillgångspriser som på 2010-talet utan även i konsumentpriser. Riksbanken kunde ha undvikit köpen av värdepapper under åren 2015–2019. Under pandemin kunde den upphört med obligationsköpen så fort finansmarknaderna lugnat ned sig under hösten 2020. Vi betonade detta tidigt bland annat i artiklar i Ekonomisk Debatt och i Svenska Dagbladet där vi noterade hur Riksbankens ”kreditvirus” höll på att smitta ner hela samhällsekonomin.

Nu hoppas vi att en ny ledning för Riksbanken överger det riskfyllda experimentet och de teorier och modeller som ligger bakom den förda politiken. Det är dags att återgå till det mer beprövade receptet för penningpolitiken som Riksbanken följde under de första åren med inflationsmålspolitiken. Enligt ett gammalt talesätt ska det vara tråkigt att vara bankir. Vi instämmer i detta. Hoppas vi får en tråkig centralbankschef. De spännande tiderna bör vi ha lämnat bakom oss.

Fredrik NG Andersson, docent i nationalekonomi, Lunds universitet

Lars Jonung, professor emeritus i nationalekonomi, Lunds universitet