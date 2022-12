Debatt: Regleringar krävs för att rädda sillen på julbordet

Samtidigt som det pågår en biodiversitetskonferens med målet att skydda arter och livsmiljöer, har den svenska politiken inte lyckats nå enighet om att skydda vare sig ålen eller de ekologiskt betydelsefulla sillbestånden utmed ostkusten. För många människor framstår det som obegripligt att den för samhällsekonomin obetydliga fiskenäringen har fått ett så starkt företräde framför andra intressen.

Fiskerierna kan ses som ett klassiskt exempel på marknadsmisslyckande. Inte sällan sägs att ”inte ens den mest förhärdade Chicagoekonom kan förneka behovet av reglering”. Diskussionen går åtminstone tillbaka till 1600-talet då å ena sidan juristen Hugo Grotius hävdade havens frihet, inte minst avseende Nederländernas fiske i vattnen som den brittiska kungen JamesI betraktade som sina. På den andra sidan kan filosofen Thomas Hobbes ställas, som med erfarenhet av det engelska inbördeskriget pekade på behovet av en furste, det vill säga staten, för att undvika Bellum omnium contra omnes – allas krig mot alla. Om inte denna furste uppenbarade sig skulle livet bli ”solitary, poor, nasty, brutish, and short”.

Fiskeriekonomen Gordon Scott föregick Garrett Hardins tes om ”allmänningens tragedi” och visade att utan reglering kommer alla bestånd så småningom att överexploateras. En reglering som är överoptimistisk eller kortsynt kan ge samma resultat. Detta har besannats i svenska vatten. Man kan till och med säga att utfiskningen skett med förvaltningens, näringens och politikens goda minne, såtillvida att man spelat högt och tagit stora risker. Rovfiskbestånden, och då särskilt torsk, har minskat i Västerhavet och södra Östersjön under lång tid. Kvar finns Öresund där torskbeståndet ännu inte helt har havererat, främst beroende på omständigheten att sjötrafiken i sundet inte tillåter fiskefartyg som bogserar olika redskap. Förekomsten av ål har under lång tid tynat bort, vilket är en del av ett alleuropeiskt problemkomplex. Nu senast har till och med kusthavets fundament, sillen, minskat till oroväckande låga nivåer i vilket väderstreck man än pekar.

Gordon Scott påpekade också att fiskbestånden inte kan utvecklas. Det betyder att teknisk utveckling inte nödvändigtvis är av godo. Eftersom den primära konflikten ligger mellan fiskare – inte mellan fiskare och förvaltare, eller mellan fiskare och forskare, som man ibland kan få intrycket av – leder tekniska framsteg till att konkurrensen ökar, men inte till fångster utöver till vad ekosystemet förmår producera. Fiske är helt enkelt jakt på naturens villkor, inte industri eller jordbruk.

Fiskerierna är satta under förvaltning just av detta skäl; den ständigt pågående tekniska utvecklingen kan inte hanteras av aktörerna själva. Förvaltningen blir då politikens område. Politiken har ibland varit lyckosam. Det viktigaste fiskbeståndet i Europa, den norska vårlekande sillen, kraschade i slutet av 1960-talet. Fisket stängdes utan krusiduller i över tjugo år och beståndet har tämligen väl återhämtat sig. Nordsjösillen utfiskades under 1970-talet och fisket stängdes mellan 1978 och 1983. Konsekvenserna var kännbara, inte minst på svenska västkusten, men beståndet återhämtade sig helt.

Man skulle kunna tro att vi sedan dess har blivit klokare eller mer resursbevarande – att det inte längre skulle krävas fullständig kollaps av fiskbestånd för att fursten (politikerna) ska reagera – men så tycks inte vara fallet. Fortfarande lever vi med 1600-talets merkantilistiska syn på fisket, där regeringar månar om den egna nationens framgångar vid EU:s förhandlingar om fiskekvoter utan att hänsyn tas till överordnade mål om gemensamma produktiva bestånd. Kattrakandet om sill- och strömmingsbestånden i Östersjön visar att omsorgen inte ökar för det att fiskets bidrag till samhällsekonomin är litet. De ekonomiska konsekvenserna för samhället ligger snarast i förlorade ekosystemtjänster som livsmedelssäkerhet och ekosystemens reglermekanismer som kolsänkor.

Eftersom fiskens reella ekonomisk betydelse ligger i att vara invånare i havet och förse till exempel julbordet med läckerheter, snarare än att upprätthålla en högteknologisk fiskeindustri, så bör frågan ställas till fursten vad denne borde ha gjort? För istället för att reglera fisket till robusta nivåer, har stöd till näringen setts som en lösning på hårt arbetande fiskares allt värre problem med att få sina rörelser att gå runt. Subventioner har utbetalats i form av skattebefrielse på bränsle, hamnanläggningar och direkta bidrag. I slutet av 00-talet privatiserades dessutom andelar till det så kallade pelagiska fisket (fiske efter stimfiskar som sill, skarpsill och makrill) utan krav på motprestation. Orsaken sades vara dels en önskan om strukturomvandling, dels en förhoppning om att ägandet skulle leda till ett incitament om större ansvarstagande för bestånden. Detta ledde i sin tur till en ökad kapitalisering av fiskenäringen, där särskilt de större fiskeriföretagen med hemmahamn i närheten av Göteborg, kunde omsätta sina tillgångar i nya köp av fiskekvoter och investeringar i högteknologisk fiskeriteknik.

Införandet av individuella, säljbara kvoter bidrog således till en koncentration av flottan till färre men större fartyg och till större lönsamhet för de större fiskeföretagen. Näringens inneboende anarkiska tillstånd var det svårare att råda bot på – det är fortfarande svårt att veta vad som sker på havet. Så nu står vi med en flotta bestående av mycket stora enheter, illa avpassade för det lilla instängda Östersjön. De större företagen har också börjat gardera sig genom att inhandla rättigheter i andra delar av Nordostatlanten från exempelvis Danmark. I de alltmer utfiskade svenska kustvattnen finns få tecken på återhämtning. Bristen på fisk leder till inlåsningar i redan utfiskade bestånd som ål, och till högljudda krav på ytterligare insatser där staten ska träda in som havets trädgårdsmästare och förestå avskjutningar av säl och skarv och andra former av manipulationer. Det blir alltmer uppenbart att inte alla fiskehistorier får ett lyckligt slut.

För vem är överhuvudtaget ”fursten” idag? EU:s reformering av fiskeripolitiken för snart 10 år sedan hade bara temporär framgång och då särskilt i Nordsjön, inte i svenska kustvatten. Denna begränsade framgång kommer troligen att försvinna i samband med den nationernas tävlan att kompensera för de förlorade kvoter som blivit följden av Storbritanniens utträde ur unionen. Försöken att få en mer långsiktig förvaltning genom en flerårig förvaltningsplan för sillen, torsken och skarpsillen i Östersjön har inte lyckats, delvis på grund av försämrad miljö som inte beaktats eftersom politiken inte ens har på agendan att behöva hantera lägre produktivitet i ekosystemen. Genom att sätta de samlade fiskekvoterna på en nivå som i ligger i överkant av, eller till och med överskrider, de nivåer som bedömts möjliga utifrån de mycket osäkra beräkningarna av beståndens storlek, har fiskeministrarna gång på gång försökt trolla som Hellsings trollkarl, så att åtta blir nitton och nitton blir två. Men naturen låter sig inte trollas med, åtminstone inte gång på gång. De nationella politikernas omsorger om fiskets kortsiktiga intressen har därmed utarmat både havet och fiskarnas långsiktiga lönsamhet.

Politiken kan inte i längden undvika att axla ansvaret om vår gemensamma miljö och gemensamt ägda fiskresurser. Leviatan, det bibliska sjömonstret som Thomas Hobbes tog som en illustration på behovet av en gemensam stat, ligger i vår oförmåga att hantera vår egen uppfinningsrikedom i relation till vad naturen klarar av. Om det för hundra år sedan sades att ”Kräftor kräva dessa drycker”, får vi i dag säga ”Sillar kräva dessa regleringar”.

Henrik Svedäng, docent i marin ekologi och forskare vid Stockholms universitets Östersjöcentrum samt vetenskaplig koordinator vid Havsmiljöinstitutet

Charles Berkow, omvärldsanalytiker med ansvar för fiskefrågor, Stockholms universitets Östersjöcentrum