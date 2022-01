Debatt: Regeringen måste ge stöd till de med sämst ställning på arbetsmarknaden

Stödet för korttidsarbete (permitteringsstöd) har under pandemin visat sig vara centralt för att mildra uppsägningar och värna företag i den djupa ekonomiska krisen. När nu smittspridningen återigen ökar på sina håll, liksom osäkerhet kring nya mutationer, kan fler företag återigen behöva använda stödet och ett förstärkt sådant stöd behöva sättas in. Då är det viktigt att de brister i stödet som drabbar personer med tidsbegränsade anställningar och företag i tjänstebranscher - brister som Kristdemokraterna under lång tid påpekat - inte fortsätter att försämra träffsäkerheten.

Det regelverk som gällt under pandemin undantar nämligen inte bara personer med tidsbegränsade anställningar – värre än så: det tvingar fram uppsägningar av desamma eftersom krav ställs på företagen att minska sina arbetskraftskostnader genom just uppsägningar av personer som saknar tillsvidareanställning. Vi har, liksom bland annat KI, redan från pandemins början varnat för att det slår mot dem med svagast ställning på arbetsmarknaden. Regeringen har inte kunnat ge något bra svar, och har inte heller velat göra något åt det – utan har slagit dövörat till. Ursäkten har bland annat varit att det saknas beredningsunderlag för att pausa denna oförklarliga regel. Det är inte sant.

Den vilande lagstiftningen från 2013 om korttidspermittering i en synnerligen djup lågkonjunktur, som togs fram efter finanskrisen, hade tvärtom i såväl utredning som proposition kommit fram till att lagen inte ska begränsa vilka anställningsformer som inkluderas – för att värna också anställda med tidsbegränsade anställningar. Det ligger i linje med OECD:s utvärderingar av korttidspermitteringar efter finanskrisen och med hur många europeiska länder utvidgat sina permitteringssystem till att också omfatta tillfälligt anställda, då man sett att dessa drabbats när de inte var inkluderade.

Men i Sverige har vi alltså agerat tvärtom – och rakt emot internationell kriserfarenhet! Kravet som ställts på företag som ansökt om detta stöd under pandemin, och som tvingar fram uppsägningar, kommer från en utredning 2018. Den föreslog regler för att permitteringsstödet skulle kunna finnas också i ett ekonomiskt normalläge, till exempel när ett enskilt företag drabbas av oförutsedda händelser. Men att vissa kategorier anställda inte omfattas passar dåligt i en bred ekonomisk kris, något som regeringens egen expertmyndighet Konjunkturinstitutet påpekade när de såg att ”den kommande lågkonjunkturen kommer att drabba företag och branscher där sådana anställningar är förhållandevis vanliga.”

Den kris som vi nu gått – och fortsatt går – igenom är inte orsakad av konkurrenskraftsproblem eller ett osunt risktagande av enskilda företag – utan av en yttre orsak. Då bör politiken i högre grad syfta till att rädda fler jobb genom att människor kan haka fast i sina anställningar i väntan på att krisen mattas av – särskilt som arbetslöshet i samband med kriser lätt biter sig fast på höga nivåer.

Nu har även Finanspolitiska rådet, i sin årliga genomgång av svensk finanspolitik, konstaterat att resultatet av regeringens agerande blivit just det vi kristdemokrater befarat och varnat för. Det är främst de med tidsbegränsade anställningar – särskilt unga, lågutbildade och utrikes födda – som förlorat sina arbeten. Samtidigt har, konstaterar Finanspolitiska rådet, personer med tidsbegränsade anställningar i praktiken inte omfattats av stödet för korttidsarbete.

Flertalet företag i tjänstebranscher har vittnat om att det varit mycket svårt att rekrytera personal när restriktionerna lättats igen. När restauranger och hotell återigen fick bedriva sin verksamhet som vanligt fick de alltså svårt att göra det, eftersom de hade behövt släppa iväg personal – ofta tidsbegränsat anställda. Permitteringsstödets syfte att kunna bibehålla kompetens genom en kris urholkades för dessa branscher på grund av stödets utformning.

Utformningen av stödet för korttidsarbete (permitteringsstöd) har alltså överlag varit lyckosamt, men har samtidigt i vissa branscher blivit en slags dubbelstöt: det har dels drivit fram uppsägningar av personer med tidsbegränsade anställningar och svagare förankring på arbetsmarknaden och dels medfört att delar av tjänstesektorn har fått svårt med kompetens och rekrytering när det är möjligt att åter bedriva verksamhet fullt ut.

Det kan förstås argumenteras för att anställningsförhållandena borde vara annorlunda från början med mindre av tidsbegränsade anställningar, men i en kris behöver regeringen agera för att värna jobb oavsett anställningsform. För detta talar omfattande erfarenhet.

Kristdemokraterna har nu varit med och agerat i finansutskottet för att regeringen ska stå redo med nya företagsstöd om så behövs. Vi uppmanar nu regeringen att se till att de med den svagaste ställningen på arbetsmarknaden – unga, utrikesfödda och de med låg utbildning – också omfattas av samhällets stöd. Något annat går helt enkelt inte att motivera.

Jakob Forssmed, ekonomisk-politisk talesperson (kd)