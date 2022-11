Debatt: Regeringen borde satsa på användning av koldioxid, inte bara lagring

I budgetpropositionen går regeringen vidare och höjer ambitionerna vad gäller så kallad CCS (Carbon Capture and Storage) – dvs den teknik som gör det möjligt att storskaligt samla in och lagra koldioxid. Det är välkommet att regeringen aviserar en uthållig politik på området. Perspektivet behöver dock vidgas till att även gälla CCU (Carbon Capture and Utilization) – dvs att binda koldioxid genom industriell användning av kolatomer. Fossilfritt kol är helt enkelt en alldeles för värdefull råvara för att elda upp.

På Perstorp befinner vi oss mitt i arbetet med att bygga en ny produktionsanläggning, Project Air, för tillverkning av hållbar metanol vid vår fabrik i det svenska kemiklutstret i Stenungssund. Vi använder infångad koldioxid, vätgas och andra restströmmar från vår befintliga anläggning samt biogas i stället för fossil naturgas och bygger helt enkelt Sveriges första storskaliga CCU-anläggning. Genom att binda kolet från biogasen i olika produkter som sedan kan återvinnas får vi negativa koldioxidutsläpp. Värt att nämna är också att projektet innehåller en av de största vätgasanläggningarna någonsin som kommer att byggas av våra partners Uniper och Fortum.

I full skala kommer vi att minska de årliga globala utsläppen av koldioxid med 500.000 ton. Det motsvarar ungefär en procent av Sveriges totala territoriella utsläpp, eller utsläppen från hela det svenska inrikesflyget på ett år. Går allt enligt planerna kommer produktionen vara i gång redan 2026. Detta är inget abstrakt framtidsprojekt, och borde rimligen likställas med regeringens satsning på CCS och då också i de negativa auktioner som planeras.

”Vi ser att efterfrågan på vår gröna specialkemi växer och att det i sin tur motiveras av att våra kunders kunder vill veta att de produkter de köper har så begränsad klimatpåverkan som möjligt.”

Det internationella intresset är stort. Utöver beviljat stöd från Industriklivet blev vi i somras också utvalda som ett av sjutton stora industriprojekt som EU:s innovationsfond satsar på. Vi ser att efterfrågan på vår gröna specialkemi växer och att det i sin tur motiveras av att våra kunders kunder vill veta att de produkter de köper har så begränsad klimatpåverkan som möjligt.

I stället för att plocka nya kolatomer ur jordskorpan tar vi dem ur det befintliga biologiska kretsloppet och binder dem i olika produkter. Kol är en utomordentligt viktig och värdefull råvara. Den viktiga frågan är hur vi använder kolet och att vi undviker att använda fossilt kol.

Tillgången på biogas till konkurrenskraftiga priser och hur vi har möjlighet att använda den blir därmed helt avgörande. Detta gäller inte bara vår verksamhet, utan det finns en rad industrier som kan använda ickefossila kolkällor eller CCU som insatsvara i sin produktion. Det gäller exempelvis ståltillverkning, som ju också använder kol.

Inriktningen på svensk biogaspolitik har under lång tid varit att använda den som bränsle för transporter eller uppvärmning. Det har varit ett naturligt första steg då man velat ersätta fossila bränslen. Men det innebär också att vi bokstavligen eldar upp en värdefull industriråvara.

Incitamenten för hur biogasen används borde tydligare utgå från att den inte bara - eller främst - utgör en energikälla. I takt med att bilar, bussar och lastbilar i allt högre utsträckning går på el så kan vi i stället använda biogasen till nya användningsområden, såsom insatsvara i svensk tillverkningsindustri. Kopplar vi sedan ett cirkulärt flöde i slutet av produkternas livslängd så har vi kommit ännu längre i omställningen.

Den avgörande fördelen är att den då tillför värde i flera steg när den ingår som en komponent i tillverkningen av gröna produkter. Detta avspeglas också i EU:s RePowerEU paket, som efterfrågar en åtgärdsplan för biogas för industriell användning.

Sveriges biogasproduktion behöver öka markant. Utöver de två TWh som produceras idag finns det en efterfrågan på 12 TWh naturgas som skulle kunna ersättas av biogas. Ser vi till industrins kraftigt växande efterfrågan av biogas till 2030 så handlar det om upp emot 30 TWh.

Det behövs en svensk strategi som tydligt tar höjd för ett ambitiöst biogasmål och som bidrar till industrins omställning. Då kan Perstorp och andra svenska industriföretag fortsätta att vara en del av den miljörörelse som Ulf Kristersson talar om.

Jan Secher, VD, Perstorp