Debatt: Privat skuldsättning nästa regerings gissel

Det råder för närvarande högsäsong för politiskt drama, där det svenska regeringsbildandet blivit lika oförutsägbart som vilket hus som kommer att ta hem slutstriden i tv-serien ”Game of Thrones”.

Samtidigt som samtalen vid jobbfikat kretsar runt detta politiska spel finns det en risk att en potentiellt mer betydelsefull fråga förbises, nämligen hög privat skuldsättning och låg tillväxt i BNP per capita.

Normalt står ekonomin i centrum under svenska valrörelser, men detta år blev den en bortglömd fråga. Vare sig BNP-tillväxten eller skuldberget utgjorde ämnen i valdebatterna. Trots ointresset från partierna har allmänheten inte glömt ekonomin. Enligt Vallokalsundersökningen var den svenska ekonomin den sjätte viktigaste frågan – rankad högre än flyktingar/invandring, försvaret och EU. Bland alliansväljare var Sveriges ekonomi en av de allra viktigaste frågorna.

I den mån som ekonomin nämns är bilden motsägelsefull. När man frågar Magdalena Andersson är ekonomin urstark, medan Göran Persson tror på en nedgång och Anders Borg varnar för en finansiell härdsmälta.

Hur står det då egentligen till: är ladorna fulla eller tomma? Svaret är att frågan är felställd, eftersom ekonomin inte kan reduceras till endimensionella metaforer. De offentliga finanserna går med överskott och den offentliga sektorns skulder har sjunkit med cirka 400 miljarder kronor sedan 2005.

Det som däremot har växt är den privata sektorns skulder, som har passerat 10.000 miljarder kronor och uppgår till 234 procent av BNP. Detta innebär att den svenska privata sektorn nu är den sjätte mest skuldsatta i världen.

Sedan 2005 har de icke-finansiella företagens skulder justerat för inflation växt med cirka 3.000 miljarder kronor och hushållens skulder med cirka 2.000 miljarder kronor. Under samma period har privata skulder per invånare liksom bostadspriser växt med nära 4 procent per år, medan BNP per capita ökat med endast 1 procent per år. Det är inte långsiktigt hållbart för skulder och bostadspriser att växa snabbare än den reala ekonomi som de i slutänden baseras på.

Den politiska debatten om ekonomin centrerar runt statsskulden, och det finns en vanlig föreställning om att det går bra för Sverige så länge statens skulder är låga. Detta är kanske naturligt efter Sveriges upplevelser under 1990-talet, men man får inte glömma att även hög privat skuldsättning kan destabilisera ekonomin.

Varje kris är unik, men vi vet att ekonomiska nedgångar och kriser är ett återkommande fenomen. Chocken från krisen i USA 2007 väcka nationalekonomisk forskning från att ensidigt fokusera på matematiska modeller och tron på den perfekta marknaden. Det ledde till en renässans i empiriska studier och längre historiska perspektiv.

Sverige har enligt vissa mått haft sju kriser och cirka 25 nedgångar sedan slutet av 1800-talet. Med undantag av den allra yngsta har varje generation svenskar upplevt minst en djup lågkonjunktur. Ekonomer förstår fortfarande inte kriser fullt ut, men i studier som har undersökt hundratals nedgångar över decennier i flera länder klarnar bilden.

En central slutsats är att höga och växande privata skulder ökar risken för djupa och långdragna nedgångar. Detta gäller inte minst hushållens bolåneskulder, som har nått skyhöga nivåer i Sverige.