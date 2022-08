Debatt: Penningpolitiken riskerar sätta Sverige i schackmatt

I sin kamp mot inflationen eller snarare att få upp den till målet på 2 procent under det senaste decenniet har Riksbanken i stort sett helt förbisett den enorma kreditexpansionen och den sammanhängande ökningen av den svenska penningmängden som de rekordlåga räntorna har drivit på. Sveriges BNP har sedan 2002 realt ökat med 50 procent. De svenska hushållens bruttoskulder, huvudsakligen bolån, har under perioden ökat med 370 procent. Den svenska privata sektorns skulder relativt BNP har under samma tid ökat från 218 till 310 procent, vilket numera placerar oss i tätskiktet bland de utvecklade länderna.

Riksbanken har inte sett kreditexpansionen som ett tillräckligt stort problem då den inte har drivit på inflationen, eller som något alltför stort hot mot det finansiella systemet. Samtidigt har bolånen varit en mycket lönsam verksamhet för bankerna och historiskt har kreditförlusterna varit mycket små, vilket har drivit på bolånefesten. ”Tillgångsinflation” har inte varit någon parameter som Riksbanken eller någon annan centralbank har beaktat. Emellertid är konsekvensen av detta förbiseende värre i vårt land jämförfört med många andra.

Den svenska tillgångsinflationen har varit påtaglig, inte minst vad det gäller bostäder. De svenska bostadspriserna har sedan 2002 realt stigit med 175 procent. Samtidigt har de svenska hushållens skulder relativt BNP, enligt IMF, stigit snabbare än något annat utvecklat land under samma period.

Men det börjar nu bli uppenbart att den uppsvällda balansräkningen har byggt upp en väldigt stor sårbarhet för den svenska ekonomin. Den tål helt enkelt inga större ränteförändringar. För svenska bolåntagare har kort räntebindningstid, 46 procent har rörlig ränta och i stort sett alla har kortare bindningstid än fem år, vilket gör att räntehöjningarna slår igenom mycket snabbt. Höjer Riksbanken räntan för mycket finns det en uppenbar risk att balansräkningen kraschar med ödesdigra konsekvenser för bankerna och den svenska ekonomin. Höjer man för lite kommer inflationsmålet att ryka sin väg.

För den mycket kraftiga inflationsuppgången som de skenande energi-, livsmedels- och råvarupriserna har drivit på sätter hela denna uppsvällda balansräkning i gungning. Prisuppgångarna har redan urholkat svenskarnas och inte minst bolåntagarnas köpkraft då lönerna inte alls har hängt med ännu.

Finansinspektionen visade i samband med presentationen av sin senaste rapport över stabiliteten i det finansiella systemet, att räntebetalningarnas andel av svenskarnas disponibelinkomst ökar från knappt 4 till 10 procent, om bolåneräntan stiger till 4,5 procent. Det är samma andel av disponibel inkomst som gick till räntebetalningar som under första halvan av 90-talet. Det vill säga när vi just krupit ur vår finanskris.

Det är knappast något ”worst case” utan bygger på att styrräntan stiger till 3 procent och bankerna behåller sin räntemarginal på 1,5 procent. Med en inflationstakt som steg till 8,5 procent i juli ter sig denna räntenivå som klart i underkant, om Riksbanken vill behålla någon trovärdighet för sitt inflationsmål. Historiskt har snarare styrräntan behövt ligga över inflationstakten för att råda bot på alltför snabba prisstegringar. Höjer inte Riksbanken räntan finns en uppenbar risk att kronan sjunker i värde, varmed den importerade inflationen stiger ytterligare.

Men redan vid dagens styrränte- och boräntenivåer, som ligger på 2,25 procent för rörlig nyutlåning enligt SCB, så svajar den svenska bostadsmarknaden betänkligt. Stiger de bolåneräntorna till 4,5 procent så talar allt för en kraftig sättning. Skulle Riksbanken höja räntan till 5 procent, och rörliga boräntor på 6,5 procent, så talar mycket för en krasch.

Hur Sverige ska kunna undvika en recession, och en djup sådan, är svårt att se oavsett scenario, räntehöjning eller hög inflation.

På 90-talet efter finanskrisen hade vi den svaga kronan och en stark extern efterfrågan som gjorde att vår exportindustri kunde dra oss upp ur djupet. Idag är det svårt att se någon extern draghjälp till våra självförvållade problem. Den svaga kronan som riskerar att bli ännu svagare ger inte industrin samma fördelar som tidigare.

”Låt oss nu dra lärdom av tidigare misslyckanden, som präglats av ett alltför stort mått av stuprörstänkande.”

Riksbanken är förstås inte den enda institution som har bidragit till lånefesten. Finansinspektionen har inte heller kunnat hålla emot. Och regering och riksdag, som är de som har det yttersta ansvariga, har grävt ner hela huvudet i sanden.

Låt oss nu dra lärdom av tidigare misslyckanden, som präglats av ett alltför stort mått av stuprörstänkande. Istället bör Regeringen, Finansinspektionen och Riksbanken skyndsamt samlas för att komma överens om problembilden samt gemensamt utarbeta en strategi med syfte att redan i dag ta fram en plan för att säkerställa att ovan scenario aldrig inträffar.

Mikael Nachemson, ordförande Påmind. Före detta koncernchef E.Öhman J:or, Custos, Bure.