Debatt: Orimliga kommunala skillnader motverkar målet med likvärdighet i skolan

I andra länder är rätten att välja skola primärt förbehållet familjer med pengar. Så var det i Sverige fram till friskolereformen 1992. Då gick en procent av Sveriges elever i avgiftsfinansierade privatskolor. Andra var hänvisade till den skola som lokala politiker och tjänstemän valt. Nu kan alla välja mellan friskolor och kommunala skolor över hela landet. Det går att välja bort skolor som inte passar. Människor är olika och lär sig på olika sätt. Friskolereformen möjliggjorde valfrihet mellan olika pedagogiska modeller.

Den svenska skolan är bättre än sitt rykte. Närmare 85 procent av grundskoleeleverna får en bra utbildning. De presterar väl i internationella jämförelser. Men för ungefär 15 procent fungerar det inte lika bra. I undersökning efter undersökning konstateras hur elever inte får godkänt i de ämnen som krävs för gymnasiebehörighet.

Det borde vara prioriterat att kraftsamla för att höja kvaliteten i de skolor som inte klarar sina uppdrag. Men i stället har den svenska skoldebatten fokuserat på friskolor och rätten att välja skola. Olika förslag förs fram om hur ersättning för elever i friskolor ska vara lägre än för elever i kommunala skolor.

Förra våren röstade riksdagen ner ett förslag om att ge friskoleelever 8 procent lägre skolpeng. Det var ett klokt beslut. Den genomsnittliga vinsten för friskolor är 3 procent. En sänkning med 8 procent skulle förvandla vinst till förlust.

Enligt Skolverket uppgick 2021 de totala kostnaderna för grundskolan till nästan 136 miljarder kronor. Av detta gick 19,5 miljarder kronor till fristående grundskolor.

Nedbruten på kommunnivå visar Skolverkets statistik att kostnaden under 2021 för elever i kommunala grundskolor var 121 800 kronor per elev. Elever i fristående grundskolor kostade 111 500 kronor – ungefär 10 procent mindre.

I Sverige är det 290 kommuner som beslutar hur mycket pengar som ska satsas på utbildning av grundskoleelever. Ambitionsnivån varierar starkt mellan olika kommuner:

• Den kommun som lägger mest pengar på grundskoleelever - Bräcke i Jämtland - satsar 179 100 kronor per elev.

• Den kommun som är ”billigast” - Lerum i Västra Götaland - satsar 102 700 kronor.

• I Stockholms stad kostar varje elev 138 200 kronor, vilket är väsentligt mer än i exempelvis grannkommunerna Nacka (105 800 kronor), Huddinge (117 700 kronor) och Sundbyberg (124 400 kronor).

• Även de andra två storstäderna ligger över riksgenomsnittet; i Göteborg kostar en kommunal grundskoleelev 135 500 kronor och i Malmö 126 600 kronor.

• Samtidigt kostar elever i andra större städer mindre än genomsnittet: Uppsala (110 600 kronor), Helsingborg (112 800 kronor) och Lund (120 800 kronor).

I Björn Åstrands statliga utredning ”En mer likvärdig skola” från 2020 konstaterades att bara delar av kostnadsskillnaderna går att förklara:

”Resurstilldelningen per hemkommun varierar kraftigt, med skillnader i kostnad per elev i grundskola 1 - 9 på cirka 80 procent mellan kommunen med den högsta kostnaden jämfört med kommunen med den lägsta… Statistisk analys av kostnaderna per elev visar att drygt hälften av variationen kan förklaras av skillnader i behov utifrån elevgruppernas sammansättning, verksamhetens driftsförutsättningar och kommunens finansieringsförmåga och att därmed hälften av variationerna saknar förklaring.”

Kanske en del av förklaringen kan vara att kommunerna redovisar kostnader på olika sätt. Den kommunala redovisningen är nämligen inte enhetlig. En närmare analys av kommunernas redovisade skolkostnader illustrerar detta. Följande siffror finns i Skolverkets databas över kommunernas inrapporterade kostnader för den kommunala grundskolan 2021 – och siffrorna reser en hel del frågor:

• Undervisningskostnaden per elev varierar mellan 106 400 kronor i Bjurholm och 44 600 kronor i Norrköping. Riksgenomsnittet är 67 500 kronor. Hur kan kostnaden vara så dramatiskt mycket lägre i Norrköping? I grannkommunen Linköping är kostnaden 69 900 kronor per elev.

• Lokalkostnaden per elev varierar mellan 7 600 kronor i Emmaboda och 37 800 kronor i Ljusnarsberg. Riksgenomsnittet är 20 400 kronor. Vad ligger bakom att Ljusnarsberg har 500 procent högre lokalkostnader än Emmaboda?

• Skolmaten för Sveriges grundskoleelever kostar i genomsnitt 6 800 kronor per elev, men varierar mellan 16 400 kronor i Berg och 4 600 kronor i Mjölby. Kan maten verkligen vara tre gånger dyrare i en kommun än en annan?

• Elevhälsan i Sverige kostar i genomsnitt 4 090 kronor per grundskoleelev, men kostnaden varierar mellan 3 140 kronor i Aneby och 12 320 kronor i Markaryd. Kan elevhälsan vara fyra gånger dyrare i en kommun än i en annan?

Visst varierar förutsättningarna mellan olika kommuner. Men de skillnader jag ger exempel på är så dramatiska att det finns skäl att göra en genomgripande utredning om vad de beror på.

Det går att identifiera åtminstone två centrala problem med dagens ordning:

• Mycket varierande ambitionsnivåer mellan olika kommuner när det gäller anslag till skolan utmanar principen om likvärdighet.

• Bristande enhetlighet i hur olika kommuner redovisar kostnader försvårar eller omöjliggör jämförbarhet.

I regeringspartiernas och Sverigedemokraternas Tidöavtal fastslås principen om likvärdighet. Avtalet öppnar också för en statlig norm för vad skolan ska kosta:

”Steg tas för att införa en nationellt bindande skolpengsnorm i syfte att genom statlig styrning av finansieringen öka likvärdigheten i den svenska skolan i hela landet.”

Det är välkommet. Rätt utformad och rätt tillämpad skulle en sådan nationell norm kunna skapa öka likvärdighet och jämförbarhet.

Alternativet är att fortsätta som i dag, med 290 olika kommunala skolpengsbeslut, vilka beräknas utifrån en uppsjö icke-transparenta sätt att redovisa kostnader på.

Det gynnar ingen – varken elever, föräldrar, lärare eller skolhuvudmän. Men framför allt gynnar det inte likvärdigheten i svensk skola.

Peje Emilsson Grundare av Kunskapsskolan