Debatt: Ökat tempo för bättre beredskap

MSB har lämnat förslag på åtta områden, åtgärder för att snabba på utvecklingen av civilt försvar. Det är konkreta punkter som skulle kunna genomföras redan 2022 eller 2023, förslag på investeringar motsvarande 760 miljoner kronor som kan genomföras snart. Till detta kommer ytterligare förslag om närmare en miljard från ett antal myndigheter med stort ansvar för beredskapen. I den delen behövs en fördjupad dialog med berörda myndigheter.

Regeringsuppdraget kan ses som den civila motsvarigheten till ett liknande uppdrag som Försvarsmakten tidigare har fått, för att snabba på utvecklingen av det militära försvaret.

De förslag MSB lämnar till regeringen utgår från myndigheternas egna bedömningar, och de prioriteringar som görs bland annat i Försvarsmakten och MSB:s gemensamma handlingsplan för totalförsvaret, Handlingskraft! Planen stakar ut en sammanhållen utveckling av Sveriges totalförsvar. Till den listan kan fogas ytterligare åtgärder som behöver prioriteras här och nu för att stärka Sveriges beredskap, och för att hantera konsekvenserna av kriget i Ukraina.

Näringslivets betydelse för totalförsvaret har lyfts allt tydligare under det senaste året. MSB föreslår regeringen att utreda ett modernt system för totalförsvarsviktiga företag, så kallade k-företag. Försörjningsberedskapen behöver utredas för att säkerställa tillgången till samhällsviktiga varor och tjänster. Just den frågan är högaktuell, eftersom kriget i Ukraina får konsekvenser för globala flöden av varor och tjänster.

”Företagens innovationskraft är en motor för att lösa kriser som kan komma att uppstå som en konsekvens av ett osäkert läge.”

Många företag vill hjälpa till, här och nu, i arbetet att stärka Sverige beredskap – och det finns ett antal konkreta punkter att lyfta fram där alla kan hjälpa till:

• Komplexa tekniska system är beroende av IT-stöd som vi behöver hjälpas åt att försvara; Anmäl it-incidenter till cert-se, som är namnet på den svenska it-incidentberedskapen, och misstänker du brott, anmäl händelsen även till Säpo. Var observant på konstiga händelser i IT-systemen. Ha beredskap för försök till överbelastningsattacker och nätfiske. Säkerhetsarbetet är prioriterat. På www.cert.se kan man läsa mer.

• Företagens innovationskraft är en motor för att lösa kriser som kan komma att uppstå som en konsekvens av ett osäkert läge. MSB uppmanar myndigheter, länsstyrelser och kommuner att bjuda in företag i planeringsarbetet.

Och företagen behöver se om sina kontinuitetsplaner, sin försörjningsberedskap, sin cybersäkerhet, och fundera över vilken roll de kommer att ha i ett totalförsvar. Stöd och verktyg finns på www.msb.se, riktad till såväl kommuner och myndigheter som företag.

• Näringslivet har ansvar för många samhällsviktiga uppgifter på lokal nivå och kommunerna får alltid ett stort ansvar under kriser, oavsett händelser och oavsett omvärldsläget. Det krävs resurser, kunskap och handfast stöd för att utveckla kommunernas förmåga i civilt försvar, och det inbegriper företagens roll. I synnerhet behövs stöd för att kommunal räddningstjänst ska kunna utveckla god förmåga att hantera insatser som kan bli aktuella vid höjd beredskap. •

Foto: Karl Melander/TT

• Det finns goda möjligheter för organisationer, företag, myndigheter som vill förbereda sig, så att de ska kunna ta emot stöd från utbildade och tränade medlemmar i någon av de frivilliga försvarsorganisationerna, när eller om det händer något.

• Försvarsmakten och MSB stöttar 18 frivilliga försvarsorganisationer med olika uppgifter i totalförsvaret, som i sin tur utbildar, övar och samplanerar för att öka Sveriges motståndskraft under kriser och krig. Det finns plats för fler medlemmar. De frivilliga försvarsorganisationerna kan erbjuda unik kompetens även för stabsarbete, kriskommunikation och logistik, för att ta några få exempel.

”Den ryska invasionen av Ukraina gör att vi behöver skynda på arbetet för att utveckla samhällets motståndskraft.”

• Slutligen något om vaksamhet mot desinformation eller försök att misskreditera enskilda företag eller personer. Just nu är många observanta på att informationsflödet om kriget i Ukraina innehåller många påhittade uppgifter. Men försök till desinformation kan mycket väl komma att synas under valrörelsen, eller blandas in i andra händelser. Var vaksam och källkritisk. Och var aktsam om vilken information du delar, så att du inte röjer sårbarheter.

Den ryska invasionen av Ukraina gör att vi behöver skynda på arbetet för att utveckla samhällets motståndskraft. Det gäller för alla verksamheter på alla nivåer att se över sårbarheter och brister, och samarbeta för att stärka beredskapen för olyckor, kriser och krig.

Charlotte Petri Gornitzka

Generaldirektör MSB (Myndigheten för Samhällskydd och Beredskap)